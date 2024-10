Eim Liam – Business Insider

Reese Witherspoon dijo que inicialmente tuvo dificultades para dirigir su empresa de medios, «Hello Sunshine». Su asociación comercial con la CEO de Hello Sunshine, Sarah Harden, ayudó a cambiar las cosas.

Reese Witherspoon habló sobre los desafíos que enfrentó al iniciar su empresa de medios, Hello Sunshine.

Hablando en la conferencia Shine Away de Hello Sunshine en Los Ángeles el sábado, que creó la empresa de medios en 2016 con el fundador de Strand Equity, Seth Rodsky, dijo que al principio era «aterrador» no saber si recuperaría su inversión.

«Todos los días me despertaba pensando: ‘Dios mío, no voy a recuperar mi dinero’. Pero preferiría apostar por mí misma y perder ese dinero intentándolo con fuerza. Me despertaba todos los días y pensaba: ‘Yo soy mi propio boleto de lotería’«, dijo Witherspoon, ahora de 48 años, a través de The Hollywood Reporter.

En ese momento, ya tenía la serie de HBO ganadora del Emmy, «Big Little Lies», además de «Gone Girl» y «Wild», dos películas que tuvieron éxito en taquilla.

Aun así, dijo que solo tenía cuatro empleados y que «no podía mantener las luces encendidas».

«Recuerdo que el contador me llamó y me dijo: ‘No ganaste suficiente dinero produciendo esas tres cosas para mantener a cuatro empleados‘», dijo. «Y yo pensé: ‘Estoy haciendo algo mal'», recordó.

Fue entonces cuando la estrella de «Legalmente Rubia» tuvo un «momento aha».

«Me dije, necesito ayuda. No tengo un plan de negocios«, dijo.

Witherspoon buscó ayuda en Sarah Harden, la actual CEO de Hello Sunshine. Después de asumir el cargo en 2017, Harden ayudó a la empresa a contratar ejecutivos y a crear una infraestructura, según Witherspoon.

Harden dijo a Business Insider en 2018 que el objetivo de la empresa de medios es dar vida a diferentes perspectivas, historias y narrativas.

«Hay muy pocas historias donde las mujeres sean quienes dirijan la acción. Hay espacio para una narración excelente [y] para encontrar la combinación de propiedad intelectual, talento y los socios adecuados», dijo.

Lo que hace que una asociación empresarial funcione

Cuando comenzaron a trabajar juntas, Reese Witherspoon recordó haberle hecho a Harden las «preguntas más tontas que uno podría hacer durante un año», dijo.

«Estoy segura de que ella pensaba: ‘Dios mío’. Ella se iba a casa, y yo pensaba: ‘Mi socia de negocios es una idiota’. Como, ¿cómo no lo sabía? Pero fue tan paciente conmigo y me permitió ser vulnerable«, dijo Witherspoon a través de People.

En última instancia, «la vulnerabilidad es lo que nos llevó al éxito», dijo.

Cuando se trata de asociaciones comerciales, se trata del esfuerzo por hacer que las cosas funcionen, incluso cuando surgen desafíos.

En 2021, Jonathan Alpert, psicoterapeuta y coach de rendimiento, dijo a Business Insider que los socios comerciales deben comprender los estilos de comunicación de sus socios y saber cómo les gusta resolver los conflictos.

«Lo que funciona para ti es bueno para ti, y lo que funciona para mí es bueno para mí», dijo Alpert. «Pero tenemos que intentar encontrarnos en el medio e intentar entender el estilo del otro. Si espero que te comuniques igual que yo, probablemente me esté preparando para el fracaso o la decepción».

Poder complementar las habilidades del otro también es clave.

En 2018, Barbara Corcoran dijo que le encantan las asociaciones comerciales entre personas con diferentes conjuntos de habilidades, reflexionando sobre cuando conoció por primera vez a Esther Kaplan.

«Fui capaz de reconocer que ella era mi opuesto», dijo Corcoran. «Ella era excelente en sistemas de archivo, sistemas de personal, computadoras, finanzas, lo legal. Todo en lo que yo era pésima. Y yo era buena en marketing, reclutamiento, ideas creativas, relaciones públicas, el área de tonterías de los negocios. Y ella lo odiaba. Así que éramos las socias perfectas».

Kaplan se convirtió en presidenta de larga data de la empresa de bienes raíces de lujo Corcoran Group, que Corcoran vendió en 2001 por 66 millones de dólares.

En 2021, Hello Sunshine de Witherspoon fue vendida a Candle Media, una empresa de medios, respaldada por el grupo de capital privado Blackstone Group, por 500 millones de dólares.