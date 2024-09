por Aytekin Tank* Jottform

A los emprendedores a menudo no les gusta pensar en sí mismos como «dueño». Para el autor es una motivación poderosa

¿Qué significa «poseer» algo? Merriam-Webster lo expresa así: «Perteneciente a uno mismo o a sí mismo» o “tener poder o dominio sobre”. Estas definiciones evocan una poderosa imagen de control y responsabilidad: si eres dueño de un coche, es tuyo para que hagas con él lo que quieras, pero también es tuyo para que lo cuides. Tú, y solo tú, determinas si tu coche se lava y se mantiene con regularidad o si se convierte en un coche destartalado, oxidado y aferrado a la vida.

A los fundadores a menudo no les gusta pensar en sí mismos como «dueños». Los coches tienen dueños, por volver al ejemplo anterior. Las pequeñas tiendas de barrio tienen dueños. Las mascotas tienen dueños. El término «propietario» puede sentirse minimizado, demasiado intrascendente para lo que un fundador quiere conseguir.

Y, sin embargo, el concepto de propiedad es clave para nuestra sensación de satisfacción y bienestar. He aquí por qué.

El poder de la propiedad

Los efectos de la propiedad han sido objeto de debate filosófico durante cientos de años. Según Aristóteles, la motivación de poseer cosas es tan poderosa que incluso la atribuyó a la formación de miembros racionales y productivos de la sociedad. Ya en el siglo IV argumentaba

«Cuando cada uno tenga un interés propio, los hombres no se quejarán unos de otros y progresarán más, porque cada uno se ocupará de sus propios asuntos».

Puede parecer que el impulso hacia la propiedad implica avaricia o posesividad, pero en realidad las investigaciones demuestran lo contrario. Los sentimientos de propiedad están asociados a una mayor autoestima, que impulsa el comportamiento prosocial. Además, nuestra implicación aumenta cuando nos hemos esforzado en algo. Es posible que hayas oído hablar del efecto IKEA, según el cual las personas valoran más un objeto si lo fabrican (o, en el caso del minorista sueco, lo montan) ellas mismas.

En otras palabras, valoramos las cosas que poseemos, pero las valoramos aún más si nos hemos esforzado en crearlas.

Las ventajas de la propiedad exclusiva

Teniendo en cuenta lo anterior, creo que la aversión de los fundadores a considerarse «propietarios» está fuera de lugar.

Para los emprendedores en solitario como yo, no hay nada más motivador que saber que mi éxito es el resultado directo de mi propio trabajo. Si hubiera conseguido financiación externa o hubiera trabajado con un cofundador, dudo que me sintiera tan orgulloso de los logros de Jotform, o tan motivado para trabajar tan duro cada día para llevarla al siguiente nivel. Aun así, este no es el consejo que se suele oír de los gurús de las startups del mundo, que predican sin descanso la importancia de tener un cofundador. Empezar un negocio tú solo es demasiado duro, demasiado solitario, demasiado para una sola persona. Un cofundador puede aportar la experiencia de la que careces, ofrecer una perspectiva valiosa y servir como fuente de fortaleza cuando las cosas se ponen difíciles.

Al menos, esa es la idea. La realidad no suele ser tan halagüeña.

Tengo un amigo, llamémosle Isaac, que tenía un cofundador al que llamaremos Greg. Isaac estaba luchando: Greg no estaba tirando de su peso. Isaac hacía la mayor parte del trabajo, y cualquier éxito que el negocio alcanzaba era el resultado de los esfuerzos de Isaac, mientras Greg se sentaba y cosechaba los beneficios.

El negocio tenía cada vez más éxito, lo que debería haber hecho que Isaac se sintiera bien. Pero no fue así. Le hizo sentirse resentido y también temeroso: mientras Greg poseyera el 50% de la empresa, seguiría cobrando el 50% de los beneficios. Como resultado, Isaac sintió que su motivación decaía.

Al final, Isaac optó por poner fin a la sociedad y continuar por su cuenta, a pesar del consejo casi omnipresente de que ser fundador en solitario es insostenible. Pero Isaac tuvo la experiencia contraria. Al no tener que soportar la carga de Greg, se dio cuenta de que su interés por el negocio había cobrado nuevo vigor y su deseo de triunfar era más fuerte que nunca. Por mucho que a Isaac le asustara, el poder de la plena propiedad superaba con creces los riesgos.

Fomentar la propiedad dentro de la organización

Una cosa es que los fundadores se sientan dueños de su empresa; al fin y al cabo, son quienes la han construido. Pero igual de importante es asegurarse de que cada colaborador también se sienta dueño de su trabajo.

Ya he mencionado el impacto que la propiedad psicológica tiene en el rendimiento. Pero, ¿cómo puede hacer que su equipo se sienta «comprado» por una organización cuando técnicamente no es de su propiedad?

Una forma es permitirles trabajar en proyectos que les resulten estimulantes y gratificantes. ¿Recuerdan el efecto IKEA? No solo se aplica a los objetos. La misma filosofía puede aplicarse al lugar de trabajo. Como escribe Dan Cable para Harvard Business Review, nadie quiere pasarse el día realizando tareas preprogramadas una y otra vez.

«Los empleados quieren que se les valore por las habilidades y perspectivas únicas que aportan, y cuanto más puedas reforzar esto, y recordarles su papel en la empresa en general, mejor».

Esto tampoco requiere una reimaginación a gran escala de la descripción del puesto de trabajo de nadie: algunas empresas, explica Cable, simplemente dejan que sus empleados creen sus propios títulos. Una maniobra así no cuesta nada a la empresa, pero puede tener un efecto poderoso en el sentido de propiedad de un empleado sobre su función y el trabajo que realiza en ella.

En Jotform, nuestros equipos multifuncionales gozan de una gran flexibilidad e independencia para trabajar de la forma que les resulte más eficaz. Esa libertad fomenta su creatividad y, a su vez, les ayuda a producir su mejor trabajo.

Pero un aspecto importante de esa libertad es el sentido de ser dueño de su trabajo. Contribuyen a los objetivos generales de la empresa, sí, pero también trabajan en proyectos de los que pueden sentirse orgullosos. Sentirse dueño es un impulso fundamental de la naturaleza humana. Tanto si a los fundadores les gusta considerarse «propietarios» como si no, nos motiva el hecho de que lo que construimos es nuestro; que su éxito o fracaso es nuestra responsabilidad.

Como bien dijo Brené Brown:

«Si eres el dueño de esta historia, puedes escribir el final».

*Aytekin Tank – Fundador y CEO de www.jotform.com. Autor de «Automate Your Busywork»