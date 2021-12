Renunciar a un trabajo bien pago para iniciar tu camino como solopreneur no es fácil. La autora de esta nota lo logró y comparte los secretos que la ayudaron a sobrevivir en estos 20 años.

Realmente no tenía ni idea de lo que estaba firmando aquel fatídico día en que dejé mi trabajo de desarrollo empresarial en una empresa de biotecnología y decidí trabajar por mi cuenta. Sonaba muy bien. No más jefes estúpidos. Se acabaron los tontos proyectos de trabajo. No más explicaciones de que cuando salgo de la oficina un poco antes para recoger a los niños, vuelvo a estar en línea por la tarde. No, sólo trabajaría para mí misma, y estaba ansiosa.

No tardó mucho en disiparse ese entusiasmo y en aparecer el miedo. ¿Cómo iba a encontrar nuevos clientes? ¿Cómo iba a fijar el precio de mis servicios? ¿Cuánto tiempo tardaría en crear una cartera de pedidos? ¿Quién se encargaría de mi sitio web y con qué rapidez podría hacerlo? ¿Cómo iba a proyectar confianza cuando sentía mariposas y temblores?

Ahora puedo mirar atrás y ver que, centímetro a centímetro, hice crecer este jardín. Es el mismo modo en que resolvemos los problemas complejos. Desglosamos el reto en sus componentes. La primera parte fue hacer saber a la gente que estaba abierta al público. Me puse en contacto con mis colegas para que corrieran la voz. Pero, ¿Cuál sería mi precio?

Se lo pregunté a mi vicepresidente de ventas favorito de una empresa para la que había trabajado hace tiempo. ¿Qué esperaría pagar por mi tipo de trabajo? Mis proyectos se centraban en el análisis de pérdidas y ganancias, la opinión de los clientes, las comunicaciones estratégicas de marketing y la asistencia a los equipos de ventas de diversas maneras. Su respuesta fue rápida y clara. «Eres una consultora de 1.500 dólares al día y, por cierto, necesito tus servicios ahora».

Esto fue en el año 2000, cuando había menos gente como yo vendiendo sus productos, lo que hacía más fácil ganar negocios. Estaba extasiada porque ahora sabía mi valor aproximado, y tenía un proyecto. Y eso se convirtió en mi primera lección de ser autónoma

Lección 1: Respeta y mantén la relación con tus colegas. Ellos son el primero de los muchos pilares en los que te apoyas

La mecánica de mi negocio se fue aclarando con el tiempo. Tenía un sitio web y un tríptico que describía mis servicios. Incluso en aquella época, la gente tenía poca capacidad de atención, por lo que el tríptico tenía el tamaño adecuado para su lectura.

Rápidamente desarrollé una hoja de tiempos utilizando Excel, que más tarde pasé a otros colegas que estaban empezando sus propias prácticas de consultoría. Ahora estaba captando mi tiempo en lo que parecía una cucharadita, o más concretamente, en franjas de media hora.

Las cosas iban bien, pero al poco tiempo de comenzar el experimento, me encontré con la segunda lección.

Lección 2: Di que sí a las cosas que te dan miedo pero que están más o menos a tu alcance

Hubo dos proyectos que me pusieron nerviosa. Uno de ellos consistía en desarrollar y gestionar un proceso de planificación estratégica para un grupo de tecnólogos irreverentes y muy inteligentes que no se ponían de acuerdo. Aunque uso la tecnología, no soy una pensadora tecnológica.

«No importa», me dije. «Puedes hacerlo. Empieza con lo que quiere el mercado, añade algún análisis de tendencias, define el estado actual de las cosas e identifica las lagunas». Las voces dispares de los tecnólogos serían las que yo utilizaría para las aportaciones, con lo que esperaba que se aceptaran las conclusiones

Este trabajo, realizado hace 17 años, sigue siendo mi mayor logro. No sólo surgió un plan que el equipo aceptó, sino que se ajustó a los objetivos y resultó decisivo para su éxito. Si no me hubiera despojado de mi barniz de león cobarde para poder decir «sí» a la oportunidad, habría perdido en muchos aspectos, y la facturación perdida es el menor de ellos. Gané confianza, conocí a gente genial y establecí un valor clave de mi práctica. Buscaba trabajos que a veces me sacaban de mi zona de confort.

Esto fue importante cuando, unos años más tarde, me llegó un proyecto relacionado con las primeras etapas de la adopción de la nube. Todavía no era una tecnóloga, pero por mi experiencia anterior, estaba preparada para decir que sí, y de nuevo, estaba agradecida. Era otro grupo dispar de voces inteligentes, y estoy seguro de que yo era el que tenía el coeficiente intelectual más bajo de la sala. Una vez más, desglosamos las cosas y, centímetro a centímetro, fuimos superando cada reto hasta llegar a un buen lugar.

El grupo se convirtió en colegas con los que seguiría trabajando a lo largo de los años.

La segunda lección sobre la valentía para decir que sí implica también la inteligencia para decir que no cuando los proyectos no encajan. Cada vez que me llegaba un proyecto de modelización económica, decía: «Gracias, pero no, gracias». Mis conocimientos de economía apenas van más allá del «Principio del Cerdo», que se traduce vagamente como «Cuando los bienes son buenos, quieres más». En el caso de la modelización económica, yo quería menos, acercándome a cero.

La última lección aprendida resultó muy valiosa durante la pandemia.

Lección 3: Mantente ocupado y comprometido con tu mundo, incluso cuando el trabajo no te llame

Si te dedicas a la consultoría, no puedes ser siempre una máquina de facturar. En mis primeros años, me resultaba muy difícil no oír el ka-ching, ka-ching, pero al final me di cuenta de que los periodos de calma son un momento para invertir en uno mismo, conectar con amigos y colegas y divertirse un poco. Se trata de rellenar el depósito.

¿Por qué es tan importante? Se trata de mantener la moral alta. Se trata de jugar a la «pelota larga», en la que se trabaja para mantener el negocio durante años, o incluso décadas, y no sólo durante trimestres o meses. Se trata de darse cuenta de que una serie de golpes puede conseguirte una carrera cuando los jonrones son difíciles de generar.

Yo traduzco este principio de la siguiente manera: Cuando alguien me pregunta: «¿En qué estás trabajando?» quiero tener una respuesta que sea honesta, significativa y que muestre un pulso activo. Cuando llegó Covid, tenía dos proyectos que iban a cubrir mis próximos seis meses de trabajo interesante, y se pagaba bien.

Uno era un proyecto piloto que se iba a ampliar, y el otro era un estudio para un nuevo cliente. Ambos se «pospusieron» y finalmente se cancelaron.

¿Qué iba a hacer para llenar mi tiempo y mantener mi estado de ánimo positivo? Esto se hizo más difícil por un mundo que se cerraba, lo que me dejaba menos opciones para colocar mi energía.

Utilicé ese tiempo para hacer mi propio estudio de mercado autofinanciado sobre cómo las empresas estaban viendo su reinicio post-pandémico. Sabía que las empresas estaban considerando intensamente cómo sobrevivirían y qué tipo de transformación sería necesaria. ¿Compartirían su perspectiva conmigo?

Veinte personas dijeron que sí, y realicé el estudio de forma anónima, agregando los resultados. El resultado son cuatro artículos que abarcan una gran variedad de temas. ¿Cómo cambiarían las prácticas de marketing? ¿Cómo cambiarían las expectativas de los clientes? ¿Qué pasaría con la fuerza de venta directa? ¿Qué tipo de pivotes se barajan?

Los artículos fueron publicados por InsideSources y llegaron a la prensa. Aprendí mucho, pero lo más importante es que no me enfadé en casa por los proyectos cancelados.

El asunto es el siguiente. Las probabilidades de mantenerse en el negocio no están de nuestro lado. Según las estadísticas publicadas por la Administración de Pequeñas Empresas, el 20% de las empresas nuevas fracasan en el primer año. En un periodo de cinco años, la mitad de ellas fracasarán. Si eres un solopreneur o un consultor autónomo, tendrás que trabajar duro para superar las probabilidades.

Pero hay muchos de nosotros ahí fuera que sirven de prueba de que se puede. Cada año serás más inteligente y aprenderás un truco.

Mientras escribo esto, sé que enero será un mes lento. La gente está despertando. Están revisando las prioridades, los presupuestos, el propio equipo en busca de posibles agujeros. En febrero, el teléfono empezará a sonar (en realidad, más bien empezará a llegar el correo electrónico). He aprendido a mantenerme incluso durante la sequía de enero.

De hecho, veinte años me han enseñado mucho sobre cómo mantener mi negocio próspero. De las muchas cosas que podría transmitir, estas tres tácticas siguen siendo mis favoritas. A saber:

Lección 1: Respeta y mantén la relación con tus colegas. Ellos son el primero de los muchos pilares en los que te apoyas.

Lección 2: Di que sí a las cosas que te asustan pero que están, más o menos, a tu alcance.

Lección 3: Mantente ocupado y comprometido, incluso cuando el trabajo no te llame.

Podrías ser tú quien escriba este artículo dentro de veinte años con tus propias lecciones aprendidas. Podrías estar escribiendo para el «Hijo de Medium» (si es que Medium ya no existe), o podrías estar formando a un grupo de personas que se aventuran como tú lo hiciste en su día.

Utilizando tus propios ejemplos, recordarás a la gente que debe creer en sí misma. Es la autoprofecía más verdadera que experimentará un solopreneur. Podrías decir, como yo he dicho:

«Plantamos las semillas. Regamos las semillas. Nos fijamos en el entorno que nos rodea. Hablamos con otros jardineros. Tal vez hablemos con los paseadores de perros que nos rodean mientras plantamos. En resumen, observamos nuestro mundo y nos involucramos, y en ese proceso, aprenderemos algo y nos mantendremos positivos. Construiremos nuestro jardín palmo a palmo».

Jill Ebstein. The Startup