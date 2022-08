por Richard Fang – The Startup

Hay un montón de formas de hacer crecer tu empresa emergente. Una de ellas es lo que se describe como una microstartup.

A menudo vemos en las noticias que una gran startup acaba de recibir una financiación millonaria o que una startup acaba de ser adquirida por un gigante tecnológico por miles de millones.

Algunas de estas startups pueden parecer sencillas en la superficie, pero, en realidad, requieren una enorme cantidad de financiación, muchos miembros en el equipo y una gran cantidad de capital quemado para llegar a la fase de rentabilidad.

Desgraciadamente, la mayoría de las empresas emergentes nunca llegarán a esa escala, aunque muchos emprendedores aspiran a esas valoraciones masivas como objetivo final.

Hace poco hablé con una amiga que dirige una agencia de marketing y me comentó que tenía un problema al trabajar con un cliente suyo que era una startup en fase inicial de financiación. Cuando le pregunté cuál era el problema, su cliente quería «escalar lo más rápido posible» y quemar capital en anuncios para poder crecer y conseguir una mayor valoración en su siguiente ronda.

En sus palabras, «querían convertirse en un unicornio lo más rápido posible». En cuanto oí esto, puse los ojos en blanco. Se trata de fundadores que piensan que la única forma de dirigir una empresa de éxito es recibir una ronda de financiación tras otra hasta que se valga más de mil millones de dólares.

Qué es una microstartup

Aunque no hay una definición «real» de lo que es una microstartup, suelen tener algunos atributos que la convierten en una de ellas:

Suelen estar dirigidas por entre 1 y 5 personas como máximo Requieren solo una pequeña cantidad de capital para empezar (por lo tanto, se trata de una empresa de arranque). Por lo general, el objetivo es obtener algún tipo de ingresos Son ESCALABLES (hipercrecimiento) y tienen la capacidad de ser gestionadas con muy poco tiempo una vez construido el producto (las pequeñas empresas no pueden hacer esto)

A menudo, las microstartups se crean para escalar sin necesidad de grandes equipos y para producir ingresos para su creador. Estas ideas suelen ayudar a abordar un problema importante que los usuarios quieren resolver y por el que están dispuestos a pagar dinero.

Lo interesante del concepto de microstartups es la intención de ganar dinero. Los ingresos pueden no ser la intención de algunas startups (especialmente las que trabajan en innovación, tecnología profunda, etc.), pero éste es el objetivo exacto de una microstartup.

La belleza de dirigir una microstartup es que a menudo puedes trabajar en varias de ellas. Hay grandes ejemplos de emprendedores que hacen precisamente este tipo de startups.

Busca resolver un problema que tengas tú, un amigo o alguien de tu entorno

Tu objetivo es descubrir un problema fácil por el que la gente esté dispuesta a pagar dinero.

El objetivo es crear casi múltiples fuentes de ingresos resolviendo varios problemas por separado. Puede ser en forma de suscripciones, ingresos por publicidad u otras fuentes.

Esto significa que, más que a menudo, el software, las aplicaciones o los sitios web son una gran manera de ayudar a escalar múltiples productos en su cartera.

¿Qué pasa con la adquisición?

Por supuesto, no todas las microempresas generan ingresos periódicos para el emprendedor. Algunas de ellas pueden acabar siendo adquiridas por grandes empresas antes de poder escalar.

Aunque no es oficialmente una microstartup, Wordle fue adquirida por el New York Times por más de un millón de dólares. Por supuesto, ésta no era la intención del producto, pero su velocidad y escala fueron suficientes para que fuera adquirido por esa cantidad.

Otros gigantes tecnológicos más grandes también adquirieron otros productos como Vine y Luma durante su época (Vine por Twitter y Luma por Instagram antes de ser adquirida por Facebook).

Ambos productos sólo tenían un equipo de tres personas y fueron adquiridos en su primer año de funcionamiento. Aunque ganar dinero puede ser un objetivo para algunas microstartups, conseguir escala y velocidad es otra forma de hacerse notar y, en cambio, puedes acabar siendo adquirido por la tecnología que construyes.

Por supuesto, ser adquirido podría ser una estrategia válida para construir una microstartup, pero la opción más segura sería siempre ir tras un producto que pueda generar ingresos recurrentes sin «requerir» una adquisición.

¿Significa eso que tengo que ser un experto en tecnología?

Bueno, por supuesto que ayuda ser técnico para poder construir proyectos, pero hay muchas maneras de construir aplicaciones sencillas de éxito sin necesidad de conocimientos técnicos.

Lo bueno de los tiempos que corren es que hay muchas aplicaciones sin código o con poco código que puedes utilizar para crear aplicaciones y software increíbles.

Yo construí mi primera aplicación a partir de Glide, Airtable y otras herramientas sin código (aquí está el enlace si quieres comprobarlo). Esto viene de alguien con conocimientos técnicos básicos (he tenido amigos que lo han hecho con cero conocimientos técnicos), así que, si yo puedo hacerlo, tú también puedes.

Otra sugerencia es hacerlo con un amigo que pueda ser más técnico. Siempre he encontrado que trabajar con otro compañero es una mejor manera de construir un negocio que hacerlo en solitario.

Por supuesto, esto no significa que no puedas hacerlo en solitario, pero siempre me ha parecido que dividir el trabajo es más fácil y que poder intercambiar ideas es una forma estupenda de enfocar el trabajo. Esto es especialmente bueno si puedes encontrar a alguien que tenga un impulso similar al tuyo (con diferentes habilidades) para que podáis manteneros mutuamente responsables.

Es hora de encontrar ese problema

Hay tantos problemas a nuestro alrededor que la gente crea sus propias soluciones ad hoc cada día. Más que a menudo, estamos dispuestos a pagar un par de dólares al mes solo para resolver las horas de tiempo necesarias para resolver estos problemas.

Personalmente, podría nombrar una tonelada de problemas que tengo cada día y en los que estoy dispuesto a gastar un poco de dinero para reducir las molestias.

Así que por qué no empezar a indagar para ver qué puedes construir con tus conocimientos actuales. Recuerda que debes ser sencillo y centrarte en resolver un problema por el que la gente esté dispuesta a pagar.