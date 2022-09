por DC Palter*

Las startups necesitan tanto un constructor como un visionario. Sin uno u otro, la empresa tendrá dificultades para despegar o explotará en vuelo.

Nuestra sociedad glorifica a los fundadores visionarios que articulan un gran futuro que su empresa está creando. Estos líderes son entrevistados en la CNBC e invitados a hablar en Davos. Todo el mundo quiere ser conocido como un líder visionario, todos menos yo.

Todas las descripciones de los puestos de trabajo de los ejecutivos exigen pensadores creativos. Creo que eso es un error que conduce al caos y a una mala ejecución. Todos los perfiles de LinkedIn afirman ser un ejecutivo estratégico y creativo, excepto el mío.

Me proclamo en voz alta como un pensador de la caja. Soy el tipo que consigue hacer las cosas teniendo en cuenta las difíciles limitaciones del mundo real en cuanto a tiempo, dinero, empleados y realidad física.

Las startups necesitan líderes que mantengan el caótico proceso de creación de un nuevo producto centrado en avanzar a marchas forzadas en lugar de cambiar frecuentemente el objetivo o pivotar hacia una nueva idea cada mes.

Eso no quiere decir que una startup no necesite un visionario. Lo necesita. La empresa necesita un fundador con una idea para una forma mejor que se libere de las limitaciones existentes. Necesita un líder que establezca la misión y defina la cultura de la empresa. Necesita un líder que inspire a las tropas y las envíe a una misión suicida. Necesita un líder que haga que los inversores se entusiasmen con lo que este germen de empresa llegará a ser dentro de diez años. Ese es el director general.

Los directores generales visionarios son pensadores abstractos y buenos oradores que pueden crear un campo de distorsión de la realidad que hace que incluso lo imposible parezca fácil.

Son geniales con los clientes y los inversores. Pero no esperes que un CEO visionario escriba código o implemente el sistema de CRM. Si eso está en su lista de Trello, es poco probable que se haga.

Lo que una startup necesita, además de una gran idea, es una ejecución perfecta. Y los visionarios con ideas nuevas y brillantes todos los días pueden entorpecer la ejecución del proyecto actual. Por eso, además de un visionario, una startup necesita un «constructor».

El papel podría llamarse presidente, director de operaciones o jefe de personal, pero alguien que no sea el director general tiene que encargarse de construir el producto y mantener la empresa en el camino.

Ese soy yo. No soy el hombre de las ideas, sino el que las lleva a cabo. No soy el pensador de la caja; soy la persona que puede lograr lo máximo dentro de las limitaciones dadas. No soy el arquitecto; soy el constructor. Al igual que todo cohete necesita un visionario que decida hacia dónde va el cohete y por qué, todo cohete necesita un constructor que lo haga despegar sin explotar.

En el caso de las empresas consolidadas, en las que ya hay cientos o miles de empleados, estas funciones se entienden bien. Cuando son tres amigos los que construyen su primera startup, se espera que todos contribuyan a todo. Y esto suele generar conflictos.

Los constructores, como yo, esperan que todos «trabajen». Trabajar significa sentarse en un escritorio a escribir código, llamar a los clientes o perfeccionar la plataforma de presentación. Tenemos una larga lista de cosas que hay que hacer, y queremos que todo el mundo se esfuerce. Tendemos a valorar la contribución de las personas por el número de tareas que marcan cada día.

Para los arquitectos, sin embargo, lo único que importa son las ideas. Para ellos, el trabajo es discutir nuevas y mejores arquitecturas en la pizarra. Todo lo demás es tarea de las «hadas del código» que llegan de la noche a la mañana y construyen el producto por arte de magia, como los elfos que fabrican los zapatos para el zapatero del cuento de Grimm. Suelen valorar las contribuciones por su brillantez. Todo lo demás es un trabajo de rutina que pueden hacer los elfos.

Con tipos de personalidad tan opuestos, los conflictos son inevitables. Mientras el director general sale a cenar con los clientes y los inversores, el constructor está de vuelta en la oficina organizando reuniones y controlando los datos de ventas. El visionario quiere crear algo nuevo cada día; el constructor quiere mantener a todo el mundo centrado. Mantener la confianza entre estos dos fundadores es fundamental para el éxito de la empresa.

Crear el equipo fundador adecuado

Hay un fuerte consenso en que el equipo fundador ideal para una startup tecnológica consiste en una persona que se centra en la tecnología/producto y otra que se encarga de la parte comercial. Creo que también es importante que el equipo fundador de una startup esté formado por un visionario y un constructor. Sin uno u otro, la empresa tendrá dificultades para despegar o explotará en vuelo.

Una de las startups que construí fue con otro fundador de tipo constructor. Nos llevábamos muy bien. Construimos un gran producto. Éramos muy buenos haciendo que los productos existentes fueran mejores, más rápidos y más fáciles de usar. Los clientes nos adoraban. Pero sin un visionario, nos centramos mucho en las minucias en lugar de en el crecimiento. Nos resultaba fácil añadir nuevas funciones solicitadas por los clientes, pero era difícil idear nuevos productos que los clientes no sabían que necesitaban.

También he sido responsable de ventas y marketing en una startup fundada y dirigida por un único fundador visionario. Empezamos a trabajar en tres productos diferentes que se convirtieron en mercados de cien mil millones de dólares antes que nadie. No terminamos ninguno de ellos.

El fundador tenía la costumbre de contratar clientes antes de que supiéramos cómo construir los productos. Algunos eran imposibles con la tecnología actual; otros eran impracticables con los recursos que teníamos a mano. Muchos parecían estupendos en la pizarra, pero el diablo estaba en los detalles de seguridad, administración y retención de datos.

Los clientes nos odiaban por no cumplir nuestras promesas, pero también nos adoraban; querían desesperadamente los sueños de la tarta en el cielo que prometíamos, aunque no pudiéramos hacerlos realidad.

Los inversores de capital riesgo están locos por los directores generales visionarios. Apuestan por la idea. Rara vez profundizan lo suficiente en las operaciones internas para saber si la empresa está ejecutando bien, a pesar de que esa es probablemente la mayor diferencia entre el éxito y el fracaso una vez que una empresa llega a la financiación de serie A y más allá.

Muchas de las empresas de mayor éxito, como Oracle, Apple, Google y Microsoft, combinaron la brillantez de un visionario con las habilidades prácticas de un constructor. Pero conseguir ese equilibrio es difícil. Un constructor por sí solo puede crear una pequeña empresa de éxito, pero no construir un cohete. Un visionario en el timón sin supervisión puede ser una receta para el desastre, como Theranos y WeWork.

Un arquitecto puede diseñar el edificio más bonito del mundo sobre el papel. Pero se necesita un constructor para saber lo que es práctico y lo que no, y convertir un dibujo en planos. ¿Qué es más importante? Puede que el visionario se lleve toda la gloria, pero hacen falta tanto el visionario como el constructor para crear un cohete que no explote.

* DC Palter. Empresario, inversor ángel, escritor, snob del sake. Redactor jefe de Japonica –

Entrepreneurs Handbook