Mi inversor real inicial al que convencí para que financiara una de mis startups fue un ángel local.

Por «inversor real» me refiero a que no era un inversor de «amigos y familiares» que me conocía antes de la puesta en marcha y decidió invertir por nuestra conexión personal. En lugar de eso, nos conocimos en eventos locales de networking, le gustó el concepto de mi startup y, por diversas razones, decidió invertir 50.000 dólares.

En pocos años, la empresa en la que invirtió fracasó y yo perdí todo su dinero.

Así que… humm… sí… eso fue incómodo.

Todavía me siento mal por haber perdido su dinero, pero a él no parece importarle. Lo sé porque, aunque la empresa fracasó, ese mismo inversor se ha convertido en uno de mis mejores amigos y confidentes de confianza. Salimos regularmente, tomamos cervezas, charlamos y hacemos el tipo de cosas que hacen los amigos.

Aunque hacerme amigo de mi antiguo inversor ha sido estupendo para mí personalmente, cuando pienso en cómo evolucionó nuestra relación, no puedo evitar preguntarme si hacerme amigo de uno de mis inversores fue una de las principales razones por las que la empresa fracasó.

La relación tradicional entre empresarios e inversores

En aras de la comparación, supongo que sería útil que explicara mis relaciones actuales con los demás inversores de esa misma empresa fallida. Por suerte, puedo describir esas relaciones en una sola palabra: inexistentes. Simplemente no hablo con ninguno de mis otros antiguos inversores.

Para que quede claro, no quiero decir que nos caigamos mal ahora (o que nos cayéramos mal entonces), y no quiero decir que no tuviéramos buenas relaciones de trabajo. Estoy seguro de que, si llamara a cualquiera de ellos hoy, estarían encantados de charlar. Sin embargo, nuestra relación mutua terminó cuando la empresa en la que habían invertido terminó, y eso es señal de haber tenido una relación inversor-inversionista sana.

Para entender por qué, consideremos la relación normal entre los emprendedores y sus inversores. Los inversores son personas que aportan capital y otros recursos a las empresas a cambio de partes de la propiedad. Sin embargo, no lo hacen por diversión, ni para sentirse bien con ellos mismos, ni para ayudar al ecosistema empresarial en general.

En cambio, los inversores invierten en empresas porque esperan que esas empresas crezcan, salgan y, en última instancia, proporcionen un rendimiento positivo en efectivo de sus inversiones.

Dado que los inversores tratan de generar algún tipo de retorno de la inversión, una vez que han invertido en una empresa suelen tratar de seguir participando de manera que puedan ayudarla a tener éxito. Este tipo de implicación se manifiesta más a menudo en forma de consejos y comentarios.

Por ejemplo, la mayoría de los emprendedores financiados que conozco llaman y/o se reúnen regularmente con sus inversores para hacer cosas como aprovechar las redes de un inversor o la experiencia de un inversor sobre temas específicos.

Yo también lo hacía regularmente con los inversores. De hecho, este tipo de reuniones informales son las que me ayudaron a hacerme amigo de uno de mis inversores. Cuanto más hablábamos él y yo, más disfrutábamos del encuentro y más rápido evolucionaba nuestra relación de inversor-inversionista a una auténtica amistad.

Sin duda, esa amistad era agradable, pero, en retrospectiva, seguramente cambió la forma en que me aconsejaba porque se interesó más en ayudarme a mí que a mi empresa.

Entender las obligaciones de un inversor

La mayoría de los inversores son grandes personas y quieren ayudar de verdad a los fundadores de las empresas en las que invierten; sin embargo, aunque apoyen a los fundadores, se supone que su máxima prioridad son las propias empresas.

En su mayor parte, los empresarios son conscientes de esta distinción. Como mínimo, todos hemos oído historias de inversores que han despedido a fundadores. Aunque este tipo de acciones drásticas no suelen ser agradables, cuando ocurren suelen ser señales de que los inversores de una empresa dan prioridad a las necesidades de la empresa sobre las de cualquier individuo.

Esto es bueno porque, a medida que las empresas crecen y maduran, afectan a muchas más personas que sus fundadores. Por ejemplo, las empresas son importantes para sus empleados, sus clientes y las comunidades en las que existen. Por ello, los inversores deben dar prioridad a las necesidades de las empresas sobre las de los fundadores. No hacerlo sería una irresponsabilidad.

Desgraciadamente, este tipo de irresponsabilidad es exactamente lo que creé al hacerme amigo de uno de mis inversores. A medida que nuestra amistad crecía, buscaba cada vez más su consejo. También confiaba más en él que en los consejos de otras personas. Después de todo, ¿por qué no iba a hacerlo? Además de ser un inversor, era un amigo.

Lo que no tuve en cuenta fue que, como éramos amigos, sus consejos se convirtieron en los consejos que alguien daría a un amigo en lugar de los consejos que alguien daría a un empresario que dirige una empresa.

Con esto quiero decir que sus consejos se centraban más en ayudarme a tomar las decisiones que eran mejores para mí, personalmente, en lugar de las mejores para mi empresa, y eso afectaba a todo, desde el tipo de clientes que perseguía hasta el tipo de personas que contrataba, pasando por la ubicación de mi oficina… lo cual era estupendo para mí, pero quizá no tanto para mis empleados.

Para que quede claro, no quiero decir que mi inversor/amigo fuera o sea una mala persona. De hecho, diría lo contrario. Mi inversor era -y es- el tipo de persona que se preocupa enormemente por las personas importantes de su vida, y quiere hacer todo lo posible para apoyarlas.

Estoy seguro de que todos estamos de acuerdo en que ese tipo de cualidades son las que hacen de alguien una buena persona y un gran amigo. Pero también son cualidades que convierten a las personas en malos inversores si también son amigos de los fundadores en los que han invertido.

En lugar de proporcionar el consejo racional y neutral que necesitarás como fundador para ayudar a tu empresa a alcanzar todo su potencial, los inversores que también son tus amigos te guiarán para que hagas lo mejor para ti. Por eso, por muy contradictorio que parezca, no te hagas amigo de tus inversores.

Si lo haces, te arriesgas a rodear tu startup de gente que se preocupa más por ti que por tu negocio, y eso es exactamente lo que puede hacer fracasar a una empresa.

Aaron Dinin – Profesor de emprendimiento en Duke University. Ingeniero de software. Doctor en inglés. «Escribo sobre los errores que cometen los emprendedores ya que he cometido muchos»