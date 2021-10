«Puede funcionar para todos», dice el cofundador de WordPress Matt Mullenweg, quien supervisa un equipo comprometido de 1.100 empleados en 77 ciudades.

Si ha tenido que adaptarse al trabajo desde casa en los últimos meses, podría aprender algunas cosas de Matt Mullenweg.

Cofundador de la plataforma de creación de sitios web WordPress y Automattic, su empresa matriz, Mullenweg vive en Houston mientras supervisa un equipo completamente distribuido de aproximadamente 1.100 empleados que operan en 77 ciudades de todo el mundo.

Durante un seminario web de Real Talk Business Reboot, Mullenweg le dijo al editor general de Inc. Tom Foster que cualquier persona, o empresa, puede adaptarse a la vida de la oficina de correos si lo intenta. «Puede funcionar para todos, pero he visto a personas darse por vencidas antes de estar allí», dijo.

Trabajar fuera de la oficina, explicó Mullenweg, tiene «un impacto increíble en las personas» y, en última instancia, les permite llevar una vida más rica. Eso, dice, «los lleva a ser capaces de aportar más creatividad al trabajo».

Aquí hay más conclusiones de su conversación:

Cuidado con los «falsos poderes»

Cuando se le preguntó cómo las empresas pueden rastrear la productividad de los empleados que trabajan desde casa, Mullenweg señaló que incluso en la oficina «medir la productividad es realmente muy, muy difícil».

«Es mucho más fácil relajarse en la oficina que en el hogar», continuó. «Cuando trabajas desde casa y todos tus colegas están viendo los resultados de tu trabajo, si no haces el trabajo, es muy obvio».

Mullenweg considera ciertos hábitos que los empleados pueden usar para señalar el trabajo duro en un entorno de oficina tradicional, por ejemplo, presentarse temprano y quedarse hasta tarde, como «falsos representantes», y dice que «dónde trabajas y cómo trabajas realmente no importa».

Lo más importante: «¿Puedes crear algo genial en un período de tiempo?»

Haga que las reuniones valgan la pena

Si bien la mayoría de las reuniones no son excelentes, Mullenweg dijo: «una gran reunión en persona es un poco mejor que una gran reunión remota, pero no mucho».

Estos son los consejos de Mullenweg para reuniones efectivas:

Ten una agenda clara.

Invita al número correcto de personas y no más.

Asegúrese de que no haya distracciones o personas mirando sus teléfonos.

Asegúrese de que dure tanto como sea necesario y tenga algún resultado.

El padre de WordPress también es fanático de las reuniones con cierto movimiento. Cuando puede estar en persona, le gusta caminar y hablar. Cuando está alejado, sugiere que los participantes de la reunión obtengan buenos auriculares y se encuentren sobre la marcha.

Encuentre las herramientas que funcionan para su empresa

Según Mullenweg, Automattic apenas usa el correo electrónico, excepto para comunicarse con personas externas a la empresa. En cambio, el equipo utiliza una plataforma interna de blogs llamada P2, que está comenzando a poner a disposición de otras empresas.

Bloguear «realmente eleva la palabra escrita y permite que la escritura sea la forma de colaborar», dice Mullenweg. También reduce las interrupciones del correo electrónico y las notificaciones de Slack.

Eso no quiere decir que Automattic no use la popular aplicación de chat: Mullenweg dijo que fue uno de los primeros en adoptar Slack y lo cita, junto con Zoom, Google Docs y otras aplicaciones, como parte de un flujo de trabajo distribuido que funciona. En última instancia, se trata de «lo que sea efectivo para todos ustedes», dijo Mullenweg. «Se trata de administrar estas herramientas para que no te administren a ti».

Crea una cultura distribuida

«Su cultura no es la mesa de ping-pong», dice el creador de WordPress. En cambio, se puede encontrar en los principios y valores de su empresa. Incluso sin una oficina y reuniones en persona, esas pueden y deben compartirse.

«Creo que su cultura siempre está sucediendo», dice Mullenweg. Trabajar desde casa bajo circunstancias extraordinarias en el futuro previsible, es algo a tener en cuenta.

Matt Haber – INC