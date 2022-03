por Emily in Appalachia

Los fundadores no son emprendedores y otras opiniones impopulares de un año en las startups.

Hay una nueva tendencia entre las aceleradoras de startups, los inversores y Silicon Valley a llamar a lo que hacen «apoyo al emprendimiento» y «desarrollo empresarial». Odio esto casi tanto como que se llamen a sí mismos «creadores de empleo» o que hablen de la «cultura» de su empresa.

Llevo toda mi vida apoyando a los emprendedores, y ese trabajo es muy diferente del actual sistema de capital riesgo que apoya a los fundadores.

Los fundadores y los emprendedores no son lo mismo, en realidad, no de la manera que quieren hacer creer.

Para mí, un fundador es alguien que construye algo con (o con los ojos puestos en) el dinero de otra persona. Un emprendedor lo construye solo, sin más dinero a la vista que el normal que se pide prestado a un banco y que no tiene ningún término raro como «recaudar capital de deuda», el tipo de negocio que mira esa declaración y dice ¿qué significa eso?

Si has estado involucrado en el capital de riesgo de alguna manera, probablemente habrás escuchado la forma casi despectiva en la que hablan de «empresas» y la forma en la que trabajan para definir a los fundadores en los que invierten como diferentes de los simples negocios.

Y es cierto: una de las cosas que nunca fui capaz de aprender o de entender fue el hecho de que ni siquiera se necesitaba una cuenta de resultados para recibir un cheque gigante de un inversor. «Estamos invirtiendo en personas», dicen. «Ve a construir algo y lo financiaremos porque creemos en ti».

Bueno, en primer lugar, he visto a los VCs escribir cheques de un millón de dólares a la gente que no apostaría a jugar al billar en un bar de mala muerte de Carolina del Sur. Y he visto todo eso desaparecer cuando esa persona no quiere o no puede cumplir. Sin embargo, ese fundador tiene más oportunidades de hacerlo: invertirá en ellos una y otra vez, en la siguiente idea loca, porque una vez que has invertido tanto dinero es realmente difícil parar.

Una de las lecciones que nunca pude aprender sobre el trabajo en startups fue que no importa el aspecto del negocio.

Después de pasar décadas trabajando con verdaderas pequeñas empresas, ayudándolas a construir planes de financiación sostenibles y a perfeccionar sus operaciones, ayudándolas a innovar para seguir siendo competitivas en un mundo de entrega instantánea de Amazon y la interminable expansión de las cadenas de tiendas y restaurantes de cadena, es un insulto que no puedo superar al ver cuánto dinero canalizan los VC en humanos de mierda con la esperanza de hacerlos grandes.

Ni siquiera puedo encontrar un argumento económico para ello.

Si esos inversores invierten esos pocos millones de dólares en una cartera de empresas sólidas, basadas en la comunidad, con una sólida cuenta de resultados y con profundos vínculos con su comunidad, su mano de obra y sus clientes, les garantizo que, a lo largo de la vida de esa inversión, obtendrán más beneficios que los que habrían obtenido cruzando los dedos con un montón de rondas de financiación inicial.

¿Por qué tiene sentido lógico, económico o financiero lanzar millones a chicos de 24 años sin experiencia en la vida y sin experiencia empresarial? ¿Por qué argumentan que tiene más sentido que ofrecer inversiones y préstamos que apoyen a empresas sostenibles que creen puestos de trabajo locales, aumenten los salarios y las condiciones laborales y mejoren comunidades enteras?

Las sociedades de capital de riesgo y las aceleradoras de empresas no están apoyando a los emprendedores. Están preparando toda nuestra economía para valorar sólo el 0,5% de las startups que se convertirán en unicornios (a menudo dejando fuera de juego a cientos de empresas locales ).

Pero el problema es que necesitamos empresas, no startups

Los beneficios económicos a largo plazo no provienen de que 1 de cada 600 startups se convierta en unicornios, sino de cientos de miles de empresas más pequeñas con modelos de negocio rentables, estables y funcionales que mantengan los puestos de trabajo durante largos periodos de tiempo y contribuyan al desarrollo comunitario y económico apoyando a las empresas relacionadas.

La estrella del norte, cuando se es un capitalista descarado, es siempre, siempre, más beneficio.

Invertirán sin importar si este fundador está subcontratando puestos de trabajo a otros países o lucrándose con el trabajo infantil o construyendo algo en criptografía que está haciendo que nuestro uso de la electricidad sea diez veces peor para el planeta.

Pero cuando eres el propietario de una peluquería en la calle principal, una cafetería en un centro urbano, un centro de jardinería o un negocio de construcción, la estrella del norte es el beneficio sostenible. Es el beneficio que puedes obtener mientras te mantienes a ti mismo, a tu familia y a tus empleados sanos y salvos; es el beneficio que obtienes manteniendo viva tu pequeña comunidad en el centro de la ciudad, apoyando a otros negocios; es donar tarjetas de regalo para la rifa del instituto y encontrar la alegría en dar alegría a la gente.

Para mí, como ser humano, como ser ético que intenta aferrarse a algo sólido a medida que envejezco y el mundo se incendia, tengo que creer que hay un equilibrio entre el interés propio desnudo y el tipo de mundo que reconoce que los recursos son finitos y que somos todo lo que tenemos.

Pero no lo encuentro en Silicon Valley. Cuando se les pide que elijan entre esas dos misiones, los capitalistas descarados siempre, siempre, elegirán el beneficio. No puedo conciliar eso, ni apoyarlo funcionalmente, porque el capitalismo sin limitaciones no es real.

El verdadero apoyo a los emprendedores consistiría en una mayor financiación que no fuera el préstamo con un interés tan alto que enviaría a mi primo Joey para que se rompiera las piernas.

El verdadero apoyo a los emprendedores consistiría en llevar las pilas de tecnología que alimentan el mundo del trabajo de cuello blanco a la gente de las zonas rurales, suburbanas y subdesarrolladas para que puedan utilizarlas para crear mejores empresas.

El verdadero apoyo a la iniciativa empresarial invertiría en, ya sabes, las cosas que el capitalismo estaba destinado a promover: la adecuación real al mercado, la prueba de concepto, la mano de obra cualificada, el éxito existente, una sólida cuenta de resultados que demuestre que tienes un verdadero negocio, de forma muy parecida a como lo hacen ahora los pequeños prestamistas.

Ni siquiera estoy defendiendo que lo cambiemos, porque sabemos que Silicon Valley se rige por los beneficios y eso no va a cambiar nunca. Solo te recuerdo que no debes caer en el bombo y platillo. Si quieres trabajar con empresas de verdad y apoyar a empresarios de verdad, solo tienes que mirar a tu alrededor.

No caigas en el bombo de intentar repartir tus limitados fondos con la esperanza de dar un gran golpe con el próximo Airbnb. Todo lo que estás haciendo es dar tu dinero a gente que nunca lo va a necesitar, sólo para que, si les va bien, reciban un poco más a cambio, y tú te lleves unos cuantos cacahuetes.

En lugar de eso, haz tus inversiones ángeles en tu comunidad local. Forma parte de una ronda de amigos y familiares que apoye un pub, un restaurante, una librería que te guste. Invierte el dinero de tu ronda inicial en un negocio con ingresos reales. Cuanto más hagamos esto, mejor estaremos todos, y más libres seremos de lo que los muy ricos quieren que hagamos.