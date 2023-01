por Rachel Greenberg* – Entrepreneurs Handbook

Ser emprendedor no siempre es tan glamoroso como muestran los medios. Hay situaciones y momentos difíciles y nadie habla de ello.

Me agaché, ocultándome a mí y a Esmeralda (mi perra) detrás de un arbusto mientras las dos figuras altas y un rostro vagamente familiar avanzaban. No podía ser…

Rápidamente busqué LinkedIn en mi teléfono, mirando fijamente el rostro inconfundible de la mujer que se acercaba. Era ella y, lo que es peor, el hombre que había mencionado. En este punto, en esta posición, sólo tenía una opción: Me dirigí hacia mi escondite mientras un perro -que no era mío- distraía a la pareja el tiempo suficiente para que yo pudiera escabullirme tras el callejón sin ser detectada.

Victoria por puntos. Sí, así es la vida de un director general. ¿Estás confuso? No te preocupes; te explicaré exactamente por qué esconderse en los callejones puede convertirse en uno de los aspectos no tan glamorosos, pero necesarios (y estratégicos) de la vida como emprendedor y CEO.

1. Todo profesional, todo el tiempo

Nunca quise ser la «cara» de una empresa por muchas razones, una de las cuales es que no quería someterme a la presión añadida de tener que estar «presente» o ser «profesional» en todo momento. Desgraciadamente, mientras me escondía en ese callejón, aprendí de primera mano que no importa si eres la «cara» pública de la empresa; si eres el director general, tienes que ser consciente de tu presentación en el mundo en todo momento, y es una mierda.

Si eres modelo o famoso, es lógico que tu forma de vestir o de presentarte en público sea pasto de los paparazzi y la prensa sensacionalista, así que tienes que estar muy atento cuando sales a la calle.

Yo, sin embargo, no estaba exactamente en mi mejor momento cuando paseaba a mi perro en mi propio barrio con unos pantalones de chándal de Forever 21 para niños (¡son cómodos y van grandes!), un buzo con capucha gigante de mi prometido, un moño desordenado y calcetines. No es como si me hubiera presentado en una reunión de inversores o en una rueda de prensa; estaba en mi propia manzana…

En este caso, la mujer era alguien con quien me había asociado hace unos años (cuando vivíamos a varios condados de distancia), y su marido está muy bien relacionado en la comunidad empresarial local.

Cuando eres el Director General y el responsable de representar a tu empresa en tratos y negociaciones, lo último que quieres es que un encuentro improvisado y poco profesional con una persona importante comprometa una oportunidad pendiente o futura.

Créeme: nunca me imaginé escondiéndome en callejones cuando imaginé la «vida de un CEO», pero cuando analicé las opciones, me pareció lo más lógico:

Que me vieran, pero fingir que no los conocía, lo que podría volverse en mi contra o resultar incómodo si alguno de ellos me reconocía. Dejarme ver y presentarme -en un estado que dista mucho de ser el ideal- a su marido, y causar una primera impresión que probablemente desacreditaría la percepción profesional que tiene de mí gracias al boca a boca y a los elogios en Internet, y posiblemente comprometería futuros tratos. Escóndete en el callejón y evítalo todo.

Si alguna vez ves a un paseador de perros con calcetines escondiéndose en un callejón, puede que se trate de un CEO salvando las apariencias, evitando un encuentro muy imprevisto y manteniendo su reputación profesional de la mejor manera posible.

2. Tus labios están cerrados

Antes de que existieran las redes sociales, a la gente le preocupaba mucho menos que sus opiniones personales se filtraran al público o que su reputación se viera diezmada en Internet. Unos años más tarde, parece casi un requisito o incluso una ventaja para emprendedores, fundadores y directores ejecutivos acumular una gran presencia digital y dar a conocer sus puntos de vista al público.

El problema es que hacerlo -sobre todo como CEO- presenta algunos riesgos muy reales y potencialmente irreversibles.

En la actual era de la cultura de la cancelación, que no perdona, parece que lo más seguro como director general es mantener los labios cerrados y las opiniones crudas, honestas, potencialmente impopulares o controvertidas para uno mismo, y eso puede resultar increíblemente asfixiante.

No conozco a ningún fundador o director general que disfrute teniendo que censurarse a sí mismo las 24 horas del día y los 7 días de la semana y que sea demasiado tímido como para tener presencia en las redes sociales.

3. Sonrisas necesarias

¿Alguna vez has tenido una semana, un mes o un trimestre negativo y has querido desahogarte o compartir tus inseguridades más íntimas sobre el futuro y la longevidad de tu empresa con un oído amable y atento? Si es así, puedes volver a meterlo por donde ha venido, porque como líder de tu empresa, tu comportamiento marca hasta cierto punto la pauta, tanto interna como externamente.

¿Sonreír todo el día? Tal vez…

Dado que parte de tu trabajo emprendedor consiste en mantener la moral del equipo y la percepción positiva que el público tiene de tu startup, no resulta muy beneficioso airear los trapos sucios de tu empresa o tus preocupaciones más profundas y oscuras, que podrían acabar con la confianza de tu equipo y del público en su empresa. Por lo tanto, es posible que tengas que callarte lo que realmente sientes, guardar tus miedos bajo llave y esbozar una sonrisa para dar a entender que las cosas «nunca han ido mejor», ya que indicar lo contrario sólo tendrá un efecto dominó negativo.

Hacer lo anterior provocará en cualquier persona brutalmente honesta una enorme dosis de disonancia cognitiva que le parecerá poco sincera y manipuladora, pero al mismo tiempo puede parecer la opción más responsable disponible.

La salvedad aquí sería para los directores ejecutivos de empresas que cotizan en bolsa y que están obligados a realizar llamadas de resultados grabadas a los inversores, en cuyo caso se corre el telón y se descubren los esqueletos. Dirigir una empresa privada, por el contrario, deja en tus manos lo que haces y lo que no revelas, para bien o para mal…

4. Mantente en tu carril

Un rasgo común que he observado en cada emprendedor de mi círculo -incluido yo misma- es el insaciable deseo de explorar, sondear y emprender nuevas empresas. En otras palabras, no conozco a muchos emprendedores que estén satisfechos al cien por cien con permanecer en un solo carril, trabajando en una empresa o abordando un problema para siempre.

Lamentablemente, ese espíritu emprendedor que nos llevó a crear una empresa es precisamente lo que puede llevarnos por mal camino a los ojos del público.

Aunque no debería suponer necesariamente un conflicto para un fundador dedicar su tiempo libre a explorar un nuevo sector, problema o empresa, hacerlo -aunque sólo sea como «actividad paralela divertida»- puede hacer saltar las alarmas sobre la dedicación del CEO a su empresa principal.

En pocas palabras, cualquier actividad externa puede plantear la cuestión de por qué el fundador no está dedicando todo su tiempo, energía y recursos a la empresa principal, incluso si sigue plenamente dedicado, pero en una época de delegación y diversificación.

Por lo tanto, si eres un emprendedor multiapasionado e insaciablemente curioso (como la mayoría de nosotros), puedes sentirte presionado a mantener tus otras actividades en un segundo plano para evitar reacciones negativas que podrían perjudicar a tu empresa principal o a tu reputación profesional.

5. Qué hacer cuando aparece la palabra B

Como emprendedor fundador y director general de una empresa, una de las verdades más difíciles de afrontar es que, en algún momento, la palabra con «B» (Burnout) puede aparecer, dejándote con la sorprendente e inquietante sensación de que puede que nunca desaparezca.

Si estás quemado por un deporte, una afición o incluso un trabajo, puedes optar por hacer una pausa, tomarte una semana sabática o incluso cambiar de actividad. Cuando es tu empresa la que te provoca esa sensación de agotamiento, las opciones son un poco más sombrías. Podrías

Aguantarte y esperar que se te pase

Empezar a buscar un sustituto o sucesor y asumir un papel más pasivo.

Empezar a buscar opciones de salida (vender la empresa, vender una parte, cerrar y liquidar, aunque esto tiene implicaciones graves y de largo alcance).

Teniendo en cuenta que pueden pasar años hasta que tu empresa pase de ser una incipiente semilla de una idea a ser una operación legítima, rentable y en crecimiento, también es importante considerar cómo puede decaer tu dedicación en ese tiempo. Puede que te canses del sector, de la lucha, de la incertidumbre o simplemente de tu empresa en general. Por desgracia, en tu papel de CEO, tu agotamiento puede afectar a mucha más gente de la que crees.

6. Lo que no sabes puede perjudicarte

Hay una pregunta desconcertante que te dejará perplejo y que probablemente te hará cuestionarte tu camino diaria, semanal o mensualmente. Esa pregunta: ¿Ya hemos llegado?

El problema con el dilema «¿Ya hemos llegado?» es que nunca sabrás exactamente dónde está «ahí», e incluso si alcanzas un atisbo de «ahí», no tendrás la seguridad de que llegarás a quedarte «ahí».

¿Por qué?

Las empresas fluctúan, las tendencias y la estacionalidad fluyen y las industrias evolucionan. Por lo tanto, tendrás que luchar con la incertidumbre constante de preguntarte si el camino que estás tomando sigue siendo el mejor uso de tu tiempo y tus recursos, tanto ahora como en el futuro a largo plazo que tienes por delante.

Si tienes la suerte de construir un negocio cómodo, automatizado y con grandes flujos de efectivo, puedes caer en la autocomplacencia y creer que has llegado a la panacea del «ahí», sólo para verte sorprendido por una caída abrupta e inexplicable de los ingresos. O puedes pasarte años haciendo lo que parece un progreso mínimo, preguntándote cada día si ha llegado el momento de dejarlo, o si sólo necesitas una pizca más de paciencia y persistencia, ya que «ahí» acecha a la vuelta de la esquina.

Como Director General, te corresponde a ti tomar esa decisión, y lamentablemente puede que nunca sepas cuál fue la decisión correcta: Perseverar o abandonar…

No olvides lo obvio

En los últimos años, el trabajo de «emprendedor» ha sido más que glorificado por los medios de comunicación y, desde fuera, sería fácil asumir que la opción de «ser tu propio jefe», trabajar desde cualquier lugar y hacer lo que te plazca a cambio de un beneficio económico ilimitado es un sueño hecho realidad.

Hasta cierto punto, algunos aspectos pueden ser un sueño hecho realidad, cuando las cosas van bien. Sin embargo, además de los inconvenientes menos conocidos, hay otros más obvios que merecen ser reiterados:

Dicen que se está solo en la cima, pero también se está solo en la base, que es exactamente donde uno puede sentir que pertenece cuando está en las primeras etapas de la creación de una empresa y aislado de la prensa positiva, las asociaciones y los beneficios que animan a otros fundadores a seguir adelante.

Hablando de beneficios, no hay que olvidar que cada decisión que tomes puede hacer que tu empresa crezca o fracase, o al menos influir mucho en el recorrido que le queda.

He tomado decisiones por valor de 5 y 6 cifras que han estado envueltas en riesgos, y a veces han dado como resultado un rendimiento excepcional, otras veces un gran huevo de ganso y yo luchando por llenar el agujero. El riesgo y la incertidumbre pueden disminuir o remitir de vez en cuando, pero nunca desaparecen del todo.

Y ya que hablamos de riesgo y dinero, también podríamos hablar de las cosas vergonzosas que hacemos para ahorrar un dólar. Ningún director general quiere admitir que dedica cuarenta horas de su semana a tareas pesadas que podrían atrofiar un cerebro de aburrimiento, pero que son menos caras que pagar a otro equipo para que haga tareas que podría hacer usted mismo.

Cuando eres un emprendedor en fase inicial, con dificultades para arrancar o con problemas de liquidez, o simplemente en una temporada baja de tu negocio, es posible que aceptes cualquier trabajo para detener la hemorragia, por tedioso, poco estimulante o poco glamoroso que sea.

Aclaro que no pretendo insinuar que los empresarios o los directores generales merezcan lástima o quieran que te sientas mal por ellos.

Ser emprendedor es una elección, y una elección difícil de hacer día tras día. Sin embargo, quiero recordarte que si eres un emprendedor que se siente abatido en las trincheras, preguntándose si debería ser más fácil, más divertido, más glamoroso o más seguro, presta atención; muchos de nosotros estamos en el mismo barco, justo ahí contigo, aunque no podamos mostrarlo públicamente.

* Rachel Greenberg. Banquera de inversiones de Wall Street – Emprendedora y consultora de startups. «Los 10 mejores emprendedores de 2020» Yahoo Finanzas. Directora ejecutiva de Beta Bowl.