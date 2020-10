El ex director ejecutivo de Uber ha estado armando silenciosamente un mini imperio inmobiliario durante los últimos dos años, adquiriendo restaurantes cerrados, talleres de reparación de automóviles y almacenes para usarlos en su nueva empresa de cocina fantasma.

Las entidades vinculadas a CloudKitchens de Travis Kalanick, una startup que alquila espacio a empresas que preparan comida para delivery, han comprado más de 40 propiedades en casi dos docenas de ciudades por más de 130 millones de dólares, según una revisión del Wall Street Journal de propiedad pública y corporativa. registros y datos de la base de datos inmobiliarios comerciales Reonomy.

El análisis vinculó a varias compañías de responsabilidad limitada que poseen las propiedades con las direcciones comerciales de la empresa matriz de CloudKitchens, City Storage Systems LLC, y con sus líderes principales. Estas adquisiciones incluyen edificios en Portland, Oregon, Las Vegas, Columbus, Ohio y Nashville.

Si bien los corredores de bienes raíces dijeron que estaban al tanto de que la firma de Kalanick había estado en el mercado, nunca se informó sobre el alcance y el valor de sus inversiones. La cantidad invertida en bienes raíces lo convierte en un caso atípico entre las nuevas empresas.

Las adquisiciones son una gran apuesta para el negocio de delivery de alimentos en rápido crecimiento. CloudKitchens y sus rivales alquilan cocinas fantasma solo para entrega en condiciones flexibles. Los vendedores de alimentos pueden ahorrar tiempo y dinero si eligen una cocina preconstruida en lugar de un gran espacio de restaurante, dicen estas nuevas empresas. Reef Technology y Kitchen United, respaldados por SoftBank Group Corp., también forman parte de esta industria en ciernes, que ganó popularidad después de que la pandemia de coronavirus cerró los restaurantes y los clientes recurrieron a la comida para llevar.

Otras empresas de cocinas fantasma y empresas con modelos de negocio vagamente similares, como las empresas de trabajo compartido o de convivencia, rara vez adquieren bienes raíces. En cambio, normalmente alquilan espacio o firman acuerdos de reparto de ingresos con los propietarios. Las empresas pueden expandirse más rápidamente sin desembolsar dinero en efectivo o pedir grandes préstamos para adquirir edificios.

Pero la empresa de Kalanick se ha cargado de propiedades y necesita gastar más para convertirlas en cocinas de entrega. Es una estrategia que asume riesgos de mercado, pero que podría dar sus frutos si el valor de las propiedades aumenta.

Las entidades vinculadas a CloudKitchens pagaron $ 9.2 millones por un restaurante vacío en Miami Beach en mayo y $ 6.6 millones por una propiedad industrial en Queens, Nueva York, en marzo, según muestra el análisis del Journal. En algunos casos, CloudKitchens ha podido comprar edificios a precios de ganga debido a la pandemia, dicen los corredores.

Kalanick tiene dinero para gastar. El año pasado, su startup de cocinas fantasma recaudó 400 millones de dólares del fondo soberano de Arabia Saudita. Goldman Sachs ha estado financiando sus adquisiciones y desarrollos con millones en préstamos, según muestran los registros de propiedad.

Kalanick dejó el cargo de director ejecutivo de la empresa de transporte compartido en 2017 tras la presión de los inversores preocupados por la cultura de la empresa. No es el primer inversor en utilizar sociedades de responsabilidad limitada para adquirir propiedades. Mantener los acuerdos de bienes raíces en secreto mantiene la privacidad y puede dejar a los competidores en la oscuridad sobre los planes de expansión de una empresa.

Los corredores y analistas inmobiliarios dicen que la discreción de Kalanick se eleva a niveles inusuales. CloudKitchens no identifica sus ubicaciones en su sitio web y, por lo general, no se muestran en Google Maps. Kalanick les ha dicho a los empleados que no nombren CloudKitchens en sus perfiles de LinkedIn.

Konrad Putzier – Wall Street Journal