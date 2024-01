por Brett Fox*

Las startups son frágiles, y las que se encuentran en una fase inicial son increíblemente frágiles. Hay tantas cosas que pueden acabar con tu startup que la cabeza te daría vueltas.

Sin embargo, las cinco cosas que voy a repasar hoy son los problemas más comunes con los que se encuentran los directores generales. También te explicaré cómo tienes que protegerte para que no te ocurran. Alerta de spoiler: ninguna de ellas es el dinero.

Por qué la falta de dinero casi nunca es la razón del fracaso de una startup

La falta de dinero es un síntoma de otros problemas que tiene una startup. El dinero rara vez es la causa de los problemas.

Las cinco cosas que voy a explicar hoy son las causas del fracaso de una startup en fase inicial. Así que, empecemos por la número cinco de nuestra lista:

5. Tu cofundador no cree de verdad en tu startup

Más del 50% de las relaciones con cofundadores fracasan. Y tener un cofundador que no cree realmente es una de las dos razones más probables por las que una relación de cofundador no funciona.

He visto esto suceder a muchos de los CEOs con los que he trabajado. Y también me ha pasado a mí. Permítanme repasar los detalles porque creo que es instructivo.

Mi primer cofundador y vicepresidente de Ingeniería, «John», había dimitido, y yo necesitaba sustituirle rápidamente, o eso creía. Entrevisté a varias personas y, un mes después, contraté a «Julius» como nuevo vicepresidente de Ingeniería.

Julius parecía encajar bien con el resto de mi equipo y seguimos adelante. Sin embargo, dos meses después, me llamó un domingo por la noche para decirme que lo dejaba porque no podía soportar la presión.

La presión es lo que tiene ser fundador de una startup. Un fundador que no puede soportar la presión no cree realmente en su misión.

La realidad era que Julius no estaba realmente en lo que estábamos haciendo. En cierto modo, lo sabía, pero seguí adelante con Julius porque necesitaba a alguien en ese puesto.

La buena noticia es que normalmente el fundador abandona en los primeros nueve meses si no cree realmente en lo que estás haciendo. Así que, ¿qué puedes hacer para protegerte de un cofundador que no está interesado en tu misión?

Aquí tienes dos cosas que deberías hacer:

A. Mantén muchas conversaciones con el posible cofundador sobre lo que piensa de tu empresa y la visión que tienes de ella.

Si no hay una buena sintonía entre usted y el posible cofundador, debe dejarle de lado.

B. Asegúrate de que el capital de tu cofundador se devenga con el tiempo.

El calendario habitual de adquisición de derechos es de cuatro años con un año de carencia.

La diferencia de un año significa que el capital no se devenga durante los primeros doce meses de empleo. Como acabo de decir, la mayoría de las relaciones entre cofundadores fracasan en los primeros nueve meses, por lo que no tendrás capital muerto en tu mesa de capitalización.

Pasemos al número cuatro de la lista:

4. No gestionas bien tu dinero

Me sorprende la cantidad de empresas en fase inicial que no tienen ningún presupuesto o plan para gestionar su dinero. Normalmente, esto hace que no te des cuenta de cuánto dinero estás gastando. Entonces, te quedas sin dinero más rápido de lo que crees porque no tienes ningún control.

La solución es algo que quizá no quieras oír, pero es lo que tienes que hacer: Crea un plan financiero sencillo y un presupuesto para tu startup.

Cuando hagas el presupuesto, será como poder ver después de haber estado ciego. Y la buena noticia es que no te llevará más de un fin de semana elaborar una sencilla hoja de cálculo presupuestando todos tus gastos junto con tu plan de ingresos.

Un consejo es que revises y actualices tu plan financiero cada mes. Serás más preciso a medida que repitas el proceso una y otra vez.

Pasemos al número tres de nuestra lista:

3. No gestionas bien los detalles

Ayer estuve hablando con el CEO de una startup en fase inicial, «Jerry»: me contó una historia que ya había oído muchas veces. Había contratado a un equipo de desarrollo para crear su MVP y el equipo no entregó el producto a tiempo. Peor aún, ya les había pagado sus honorarios.

Ahora, Jerry estaba intentando conseguir su siguiente ronda de financiación, y su empresa no había progresado lo suficiente como para conseguir la siguiente ronda de financiación. Versiones de esta historia son demasiado comunes.

He aquí cómo evitar que te ocurra a ti:

Los directores generales de las startups de éxito en sus primeras etapas casi siempre son muy detallistas. No dejan las cosas al azar y se ensucian las manos.

Tú también deberías hacerlo si quieres tener éxito. Por tanto, indaga en los detalles. Haz montones de preguntas a los miembros de tu equipo o a los contratistas.

Por último, si contratas el desarrollo como hizo Jerry, haz que los pagos dependan del progreso acordado de antemano.

Pasemos al número dos de nuestra lista:

2. Esperas demasiado para conseguir financiación

Odio oír esto. Muchos directores generales que me piden ayuda para recaudar fondos me dicen que se van a quedar sin financiación en el próximo mes o dos meses.

Si esperas hasta dos meses antes de quedarte sin financiación para empezar a recaudar fondos, entonces tus posibilidades de recaudar dinero son muy, muy pequeñas. He aquí por qué:

Recaudar fondos suele llevar una media de seis meses. Esa es la media. Siempre aconsejo a los directores generales que empiecen a recaudar fondos al menos un año antes de quedarse sin financiación.

Así se tiene un margen, porque hay muchas cosas que escapan a tu control cuando recaudas dinero. Por ejemplo, la economía puede tambalearse o el mercado para tu startup puede tener demasiados competidores.

En mi caso, tardé más de dos años en conseguir nuestra financiación inicial porque estábamos recaudando dinero en el peor entorno económico desde la Gran Depresión.

Pasemos a la razón más probable por la que tu startup en fase inicial fracasará:

Tú y tu cofundador no se llevan bien

He hablado con montones de directores generales que tenían este problema. Y yo también tuve este problema.

Piensa en tu relación de fundador como en un matrimonio. Excepto que usted tiene la presión añadida de tratar de construir una empresa con poco o ningún dinero. ¿Es de extrañar por qué tantas relaciones de fundador fracasan?

En mi caso, John y yo no nos poníamos de acuerdo sobre cuánto dinero debíamos recaudar. John quería reunir menos dinero y yo más.

Este tipo de problemas se pueden descubrir antes de que el cofundador se una a la empresa, simplemente manteniendo conversaciones abiertas y sinceras con él. Hablé con John de muchas cosas antes de que se incorporara a la empresa, pero no le hablé de esto.

Nos recuperamos de la partida de John, pero obviamente me habría ahorrado muchos problemas y dolores si hubiera hablado con él sobre lo que pensaba de la recaudación de fondos antes de que se uniera a nosotros.

Consejo adicional: Tómate tu tiempo para crear tu equipo fundador

Lo entiendo. Es muy difícil reclutar a gente para que se una a tu misión de cambiar el mundo. Sin embargo, al repasar mi lista, te das cuenta de que muchos de estos errores podrían haberse evitado si hubieras ido más despacio.

Asegúrate de que tú y tu cofundador encajen bien. Ten las conversaciones difíciles que necesitas tener. Llevará más tiempo, pero merecerá la pena.

*Brett Fox – Trabaja con CEOs de startups para ayudarlos a hacer crecer sus negocios. Fundó varias empresas de $0 a >$100M.