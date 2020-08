El Covid-19 aceleró los planes de expansión, y con una inversión de USD 1,7 millones de seed capital, se lanza al mercado JetsBooking.com, un marketplace B2B que conecta agentes de viajes con empresas de aviación ejecutiva, y que nace ante la necesidad de cambiar el paradigma y democratizarlo, dándole mayor visibilidad y cercanía con los consumidores, a través de la tecnología.

La plataforma, que destaca por sus herramientas tecnológicas como inteligencia artificial, IOT, Robótica, Blockchain y Data Inteligent, ya cuenta con aproximadamente 2.000 empresas aéreas del sector Business Aviation y más de 9.000 aeronaves, entre jets y helicópteros, en más de 110 países; la compañía cuenta con sus oficinas centrales en Miami, y su equipo de desarrolllo IT en Argentina.

“El sector de aviación privada necesitaba un gran cambio en la innovación y se lo aportamos a través de la tecnología, llevándola a donde nunca antes estuvo, en los teléfonos de cada viajero, con más opciones de vuelos, diversidad de destinos, flexibilidad de horarios, y mayor confort y salubridad en épocas de Covid. Con el tiempo veremos cómo el sector se vuelve más eficiente y económico para los pasajeros, a esto llamamos la democratización de la industria”, afirma Sebastián Chicou, CEO de JetsBooking.com.

El marketplace ya posee acuerdos globales con gigantes de la industria del travel, como SABRE Holding y Travelport, empresas con presencia en más de 180 países, 19 Billones de búsquedas de tickets aéreos por mes y 480 líneas aéreas integradas.

Los grandes jugadores del sector turístico ponderan mas que nunca, poder ofrecerles soluciones a sus clientes, de hecho, hoy no existe en el mundo ninguna restricción para volar en aviones ejecutivos.

¿Qué brinda la plataforma?

En JetsBooking.com puede buscar, comparar y reservar tickets en líneas aéreas comerciales y combinarlas con jets privados o helicópteros; despegar de aeropuertos ejecutivos por terminales VIP; volar a destinos no cubiertos por las líneas aéreas, (la aviación comercial utiliza menos del 10 % de los aeropuertos disponibles en el mundo); volar como en First class o ejecutiva (post pandemia se reducirá drásticamente la oferta de vuelos comerciales en el mundo); elegir con quién volar, reservar tu asiento en jet por grupo de afinidad, utilizando la más avanzada tecnlogoía y seleccionar tus gustos: el catering, las bebidas, películas, la música, etc.

“Mi sueño es cambiar la industria de aviación ejecutiva en el mundo. Por eso desarrollamos JetsBooking, un disruptivo modelo de negocio que combina inventario de asientos de líneas aéreas con el inventario de aviación ejecutiva en una misma plataforma, pero lejos lo más atractivo es la vinculación con nuevos canales de distribución. Somos una especie de modelo de economía compartida, los usuarios pueden volar en avión comercial desde Shangái, combinarlo con un jet ejecutivo y llegar a un hotel de San Pablo, en helicóptero”, concluye Chicou.