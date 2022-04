Startup Genome presentó su informa con las clasificaciones internacionales y perspectivas sobre los ecosistemas de startups de Agtech y New Food

El Global Startup Ecosystem Report (GSER): Agtech & New Food Edition, lanzado Startup Genome, en colaboración con la Global Entrepreneurship Network es la investigación más completa del mundo, basada en datos, sobre las startups, con más de 280 ecosistemas de innovación empresarial y 3 millones de startups analizadas.

La tecnología agrícola, como subsector, recoge el uso de la tecnología en la agricultura, la horticultura y la acuicultura con el fin de mejorar el rendimiento, la eficiencia y la rentabilidad a través de la monitorización de la información y el análisis del clima, las plagas, el suelo y la temperatura del aire.

La nueva alimentación emplea la innovación para optimizar el diseño, la creación, la diversidad, la distribución y la utilización de los alimentos.

La edición de Agtech & New Food explora las empresas emergentes basadas en la tecnología que se centran en la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad agrícolas, incluidos los drones, las proteínas alternativas, la agricultura vertical, la gestión de residuos, etc., junto con una clasificación de los principales ecosistemas de Agtech & New Food a nivel mundial. Los aspectos más destacados de la edición Agtech & New Food incluyen:

● Los cinco principales ecosistemas Agtech & New Food son Silicon Valley, Nueva York, Londres, Tel Aviv-Jeusalén y Denver-Boulder.

● América del Norte y Asia dominan el ranking de los 25 principales Agtech & New Food, con un 48% y un 20% respectivamente. Europa tiene cuatro ecosistemas en el top 25, Oceanía tiene dos y MENA uno.

● El importe de las operaciones de Serie B+ en Agtech & New Food en todo el mundo aumentó de 3,8 millones de dólares en 2017 a 11,5 millones de dólares en 2021. América del Norte representó el 70% de los acuerdos de Serie B+ en 2021.

Debido a los cambios en el comportamiento de los consumidores y la rápida innovación en el subsector (incluidos los cambios impulsados por las pandemias), la proporción de acuerdos de entrega de alimentos y comestibles ha aumentado constantemente en los últimos años. En 2021, la entrega representó el 11% de los 1.600 millones de dólares invertidos en Agtech & New Food, frente a solo el 2% del monto total en dólares invertido en el subsector en 2017 y el 6% en 2020.

● Las startups que crean productos veganos (tanto alimentos como otros artículos) y alternativas a la carne no cultivada superaron a la carne cultivada en términos de cantidad de acuerdos en la etapa de semilla en 2021, lo que sugiere un aumento de la innovación en la etapa inicial en el campo de la alternativa a la carne.

«Agtech & New Food es uno de los subsectores más atractivos debido a su fuerte crecimiento y a que ofrece soluciones globales muy necesarias para la disparidad alimentaria, así como para la sostenibilidad medioambiental y del empleo», comparte JF Gauthier, fundador y CEO de Startup Genome.

En el informe, los ecosistemas de Agtech y New Food se clasifican en función de muchos factores ponderados, entre los que se incluyen: los resultados económicos, la concentración de empresas emergentes, los puntos fuertes del subsector, el talento de los ingenieros y el nivel y el crecimiento de la financiación inicial.

El informe incluye artículos de expertos en Agtech & New Food como Caroline Bushnell, del Good Food Institute, y Amy Wu, de From Farms to Incubators. Los datos que alimentan el informe proceden de varias fuentes, como: Dealroom, Crunchbase, PitchBook, CB Insights, socios locales y datos propios de Startup Genome, que incluyen entrevistas con más de 100 expertos y más de 10.000 participantes en encuestas anuales.

Pueden acceder al informe completo haciendo clic aquí