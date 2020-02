Del fracaso escolar a empresario multimillonario

Compartir Facebook

Si Robin Hutson, fundador y presidente ejecutivo de la cadena británica hotelera Home Grown Hotels, hubiese aprobado sus exámenes de la secundaria, no se habría convertido en empresario multimillonario.

“Reprobé todos mis exámenes y no pude pasar a la secundaria”, recuerda Hutson, de 62 años. “Entonces, tuve que buscar algo distinto que hacer”.

“A los 16 años, no me interesaba mucho más que andar detrás de las chicas, hasta que mi madre me dijo: ‘Bueno, siempre te ha gustado experimentar en la cocina'”.

Su madre le aconsejó que se anotara a un curso de hotelería y catering, lo cual despertó su apetito por hacer carrera en el sector.

En 1994, abrió las puertas del popular Hotel du Vin Chain, que 10 años después vendió por unos US$87 millones.

Desde 2011, Robin ha emprendido y construido otra cadena de hoteles, llamada The Pig. Actualmente, con seis hoteles en el sur de Inglaterra, la empresa Home Grown Hotels tiene ingresos anuales de más de US$26 millones.

Si bien su éxito le ha dado el nombre del “hotelero con más influencia en Reino Unido”, no se lo puede acusar de no haber comenzado desde abajo.

Después de graduarse de la escuela de catering en Surrey, al sur de Londres, a mediados de los setenta, comenzó a entrenarse en el programa de administración del Hotel Grupo Savoy.

Así empezó como camarero junior en el hotel londinense de 5 estrellas Claridge’s para luego pasarse al prestigioso Hotel de Crillon en París. Luego volvió a Londres, y a los 23 años se convirtió en el gerente de recepción más joven de la historia del hotel The Berkley.

Luego de dos años en un hotel en Bermuda, le ofrecieron un trabajo como gerente general del Hotel Hampshire.

Después de casi ochos años trabajando en el Hampshire, Hutson se propuso empezar su propio emprendimiento y así crear su propio éxito.

“Tenía 36 años, y ya había invertido suficiente tiempo trabajando para otros y pensé: ‘¿Es esto lo que quiero hacer por el resto de mi vida o voy a intentar hacer algo más?’.

Hacer algo más significó abrir un boutique hotel con un foco particular en la gastronomía y el vino.

En 1994, junto a su amigo, Gerad Basset, un ex sommelier, abrió el Hotel du Vin, en el sur de Inglaterra.

Para juntar los fondos que necesitaban, Robin dice que tuvo que convencer a su esposa, Judy, de poner su casa como garantía.

“Probablemente sea una de las cosas más valientes que Judy ha hecho, y gracias a Dios que lo hizo,” dice él.

Robin y Gerard recaudaron US$660.000 con la ayuda de su familia y amigos, y también pidieron un préstamo de unos US$995.000 al banco.

Debido a la falta de fondos, los dos fundadores se vieron forzados a ponerse manos a la obra.

“Gerard y yo solíamos turnarnos en el sofá para cubrir los horarios nocturnos,” dice él.

“Era agotador, hacíamos todo, desde preparar el desayuno hasta servir en el restaurante. Pero fuimos rentables en el primer año.”

Esforzándose por ofrecer algo nuevo, el Hotel du Vin daba leche fresca en el minibar y servía café de buena calidad.

Aunque esas cosas no parecen ser innovadoras, Hutson dice que en su momento eran vistas como “revolucionarias” en la industria hotelera.

Hotel du Vin pasó a ser una cadena de seis hoteles, pero en su décimo aniversario, Robin y Gerard recibieron una oferta muy tentativa y decidieron vender la cadena

Fue presidente de una cadena prestigiosa de clubes privados llamado Soho House por cuatro años. En 2011, abrió las puertas de su nuevo hotel de 5 estrellas, Lime Wood, también en el sur de Inglaterra. El primer The Pig Hotel fue abierto en 2011.

Así como con el Hotel du Vin, Judy, su esposa, maneja el diseño de interiores de cada uno de los hoteles The Pig.

Hutson tomó inspiración para el nombre del famoso restaurante neoyorquino The Spotted Pig.

Zoe Monk, editora de la revista Boutique Hotelier, dice que el secreto del éxito de Hutson está en la “habilidad de entender hacia dónde va el mercado y cuáles son los nichos en la industria de la hotelería”.

Y añade: “Él marca tendencias luego de identificar qué falta en el mercado.”

El año pasado, la revista The Caterer listó a Hutson como el segundo hotelero más poderoso del Reino Unido.

Mirando al futuro, el editor de The Caterer, Chris Gamm dice que Hutson y otros dueños de hoteles pueden llegar a vérselas difíciles después del Brexit, el proyecto de salida del Reino Unido de la Unión Europea.

“Un desafío que está enfrentando la industria es reclutar y retener suficiente personal, lo cual va a ser difícil para Robin, que está en proceso de abrir nuevos hoteles”, dice Gamm.

Hutson está de acuerdo con que el Brexit puede ser un obstáculo. “Todos en la industria están preocupados por la posible pérdida de personal,” dice.

“En la industria generalmente contamos con personal que viene de afuera del Reino Unido. El 25% de nuestros 700 empleados no es británico”.

En cuanto al futuro de la cadena The Pig, Hutson piensa mantener bajas sus ambiciones. “No tengo ambición de tener una cadena de 50 hoteles”, dice.

“No me interesa”, asegura el empresario, que en diciembre recorrió 7.000 km a través de Chile y Argentina en motocicleta. “No sé cuántos hoteles más abriré. Tienen que ser en el lugar correcto”.