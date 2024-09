por Nick Freiling* – EHandbook

Una historia que parece repetida pero con final diferente. El acuerdo «maravilloso» fracasó y pedir perdón lo convirtió en un negocio millonario

Era un viernes de agosto de 2017.

Yo era padre primerizo y emprendedor novato.

Apenas unos meses antes, había dejado mi trabajo de consultoría en Washington, DC, para embarcarme en una idea loca: una agencia de startups, 100% de arranque.

Pero ese día no estaba trabajando. Estaba sentado en el vestíbulo de un hospital, esperando a que mi mujer saliera de la operación.

Como pueden imaginar, estaba estresado. La operación estaba durando horas más de lo previsto. No me había enterado de nada. Intenté trabajar un poco (la cuenta bancaria estaba casi vacía), pero la idea de que algo saliera mal en la mesa de operaciones me impedía concentrarme.

Entonces recibí una llamada.

«¿Hola?»

«Nick. Tenemos un problema grave».

Uh oh.

«¿Quién es?»

Salí.

«Soy Rachel. No puedo creer lo que acaba de pasar. Nick, este proyecto ha sido un fracaso total. Volamos ocho personas aquí para nada».

Yo estaba mortificado.

«Todo se vino abajo», me dijo. «Y todo esto es culpa tuya».

No supe qué decir. Literalmente colgué el teléfono. Me devané los sesos tratando de entender de qué demonios se trataba. Se trataba de una de las mayores empresas del mundo. De hecho, podría ser la empresa con más éxito de todos los tiempos, fundada hace casi 200 años y una de las marcas de bienes de consumo más reconocidas del mundo. Este proyecto fue como una inyección de Red Bull en las venas de mi startup. Pero si las cosas fracasaban, bueno… apenas podía imaginarme las consecuencias. No quería hacerlo.

Me quedé unos minutos mirando la pantalla en blanco del teléfono, preguntándome qué hacer. Luego volví a llamar a Rachel. Le eché la culpa al mal servicio. Hablamos exactamente cinco minutos.

Resultó que había metido la pata hasta el fondo. El equipo de Rachel esperaba reunirse con docenas de personas en Nueva York, pero ninguna se presentó. Se trataba de un viaje de una semana, y estas personas eran la clave de todo el asunto.

Así que sí. Estaba estupefacto. Sentí como si alguien me hubiera arrancado el corazón del pecho.

Por un breve segundo, quise morir.

Unas semanas antes, había tenido unas reuniones estupendas con esta empresa.

Expresaron su entusiasmo por mi propuesta única, y dijeron que no habían encontrado otro proveedor que pudiera ofrecer todos estos servicios como parte de un solo paquete.

Incluso consiguieron una excepción a la política de la empresa para pagarme por adelantado este proyecto. Necesitaba más de 14.000 dólares por adelantado, y me los transfirieron en un abrir y cerrar de ojos. Pero ahora me daba cuenta de que lo había malgastado todo.

Esa misma noche, sentado junto a mi mujer postrada en cama (la operación había sido un éxito, pero no fácil), puse cara de valiente. La ayudé, la tranquilicé para que se durmiera, me aseguré de que estuviera cómoda. Pero una vez dormida, me derrumbé. Me sentía mal. Me temblaban las manos. Casi vomito.

No había forma de devolver el dinero a la empresa. El dinero ya estaba gastado. Y ellos se habían gastado miles en billetes de avión y alojamiento.

Yo acababa de empezar este negocio desde cero. No tenía nada de dinero. Mirando hacia atrás, probablemente no debería haber estado haciendo esto en absoluto.

Pero nada de eso importaba. ¿Mi objetivo para el fin de semana? Encontrar la manera de seguir adelante e intentar no temer la reunión que el cliente había programado para el lunes.

Ah, y cuidar de mi mujer enferma y de nuestro hijo de un año.

…Hice lo único que se me ocurrió. Llamé a mi mejor amigo y le conté toda la historia. Estaba lloriqueando y demasiado avergonzado como para preocuparme de que me estuviera oyendo así.

«Se acabó.Me arrepiento de haber hecho esto. De todo. No puedo imaginar nada peor», le dije.

Pero nunca olvidaré lo que me dijo.

«Nick, esto tenía que pasar.»

¿Qué?

«Te propusiste hacer algo grande y arriesgado», dijo con total serenidad. «Lo que significa que algo como esto estaba destinado a suceder».

Yo seguía sin creerle, pero llamó mi atención.

«Nick, tienes que llamarlos y disculparte. Profusamente. No dejes que digan ni una palabra. Diles que lo sientes muchísimo y que esto te afecta de una manera muy personal. No dejes de disculparte hasta que insistan en que te calles».

Yo era escéptico, pero estaba desesperado. En ese momento, estaba demasiado estresada para pensar. Me sentía como un robot, y decidí hacer exactamente lo que me decía.

…

Llegó el lunes y entré en nuestra conferencia telefónica. La tensión, a miles de kilómetros de distancia y en cuatro oficinas distintas, era palpable.

«Pedir perdón no va a arreglar esto», dije.

Estuvieron de acuerdo. Uno de ellos incluso se rio con incredulidad.

Pero seguí disculpándome. Durante varios minutos. Me disculpé de todas las maneras posibles y expliqué exactamente lo que había pasado y por qué. No me ofrecí a arreglar nada (porque no podía), ni pretendí que esto no se pudiera haber evitado.

Se quedaron callados. Finalmente me detuve.

«Vale».

Eso fue todo. Eso fue todo lo que dijeron, y ni siquiera estoy seguro de cuál de ellos lo dijo. Terminamos la llamada, y pasé las siguientes semanas aturdido.

Me sentía absolutamente horrible. Apenas comía. No trabajaba. Intenté contárselo a mi mujer, pero aún se estaba recuperando y no quería que se preocupara. Y, sinceramente, es difícil transmitir sentimientos así a alguien que no estaba allí. «Todo irá bien», me dijo, pero solo porque no podía decir otra cosa.

Pero entonces, algo pasó…

…

Recibí un correo electrónico.

Era de Rachel, la jefa de proyecto a la que había fallado por completo. La mujer cuya carrera casi arruiné. La mujer que ahora deseaba ni siquiera haber conocido.

Había pasado casi un mes desde mi vergonzosa y llorosa llamada telefónica con ella y sus supervisores. Hoy estaba sentado en Starbucks, buscando trabajos de introducción de datos en Upwork, cualquier trabajo que no pudiera estropear.

«Nick, nos gustaría que nos ayudaras con algo».

Umm. ¿¡Qué!?

«Vamos a dejar atrás todo lo que ha pasado y nos gustaría que gestionaras los incentivos de los participantes para nuestros equipos cuando viajemos».

Parpadeé. Me froté los ojos. Me levanté, di una vuelta y volví a sentarme.

«Aunque el proyecto fracasó, la parte de los incentivos fue como la seda, y no hemos encontrado a nadie que lo haga bien. Creemos que podemos confiar en ti para esto».

Dios. En. Cielo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Sentí ganas de saltar sobre la pequeña mesa de la esquina de aquel Starbucks.

«Estoy abajo», escribí como respuesta. «¿Cuándo podemos charlar?».

…

Avance rápido hasta hoy. 1 de febrero de 2024.

Desde hace unas horas, he facturado a este cliente 1 millón de dólares.

Me han dado un montón de referencias, y me presentó a las personas que se han convertido en algunos de mis confidentes más cercanos. Me he reunido con ellos in situ y les he consultado sobre algunas cosas impresionantes. Incluso una vez me pagaron un viaje a su sede, donde conocí a los científicos e investigadores de mercado que están detrás de algunas de las marcas de bienes de consumo con más éxito del mundo.

Mi trabajo con ellos mantuvo la luz durante siete años. Esa base de ingresos constantes me permitió dedicarme a cosas más grandes y mejores, hasta que finalmente vendí ese negocio a una de las principales empresas de tecnología de la información del mundo.

*Nick Freiling – Contador de historias. Creador de marcas. Fundador: StampFans (publicación por correo postal para escritores).