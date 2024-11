por Aaron Dinin – EHandbook

Si llevas mucho tiempo trabajando en la misma startup y no has logrado grandes avances, probablemente haya una buena razón.

Fui invitado a hablar en un evento local de emprendimiento. Era el ambiente de siempre: una sala llena de jóvenes fundadores ambiciosos, mucha oportunidad para hacer contactos y un sinfín de palabras de moda. Después de mi charla, se me acercó un joven emprendedor, ansioso por contarme en qué estaba trabajando.

Estaba entusiasmado mientras compartía la visión para su empresa, y pude notar que había trabajado en su presentación. Tenía un logo elegante, una sudadera con su marca y una pila de tarjetas de presentación recién impresas con su nombre seguido de “CEO/Founder”.

Curioso, le pregunté un poco más sobre lo que realmente hacía su empresa y cómo iban las cosas. Comenzó a hablar sobre sus planes de crecimiento en redes sociales, su próxima competencia de pitch y cómo había conectado con varias personas “importantes” en LinkedIn que potencialmente podrían ayudar a su negocio en el futuro. Sin embargo, mientras hablaba, me di cuenta de algo: no estaba hablando sobre su negocio en sí, sino sobre él mismo. Más específicamente, hablaba sobre la imagen de sí mismo como emprendedor.

Claramente, había invertido mucho tiempo y energía en parecer un fundador. Pero, ¿había hecho realmente el trabajo de un fundador? ¿Había hecho alguna venta? ¿Construido un producto? ¿Conseguido un cliente? No mencionó nada de eso, y no parecía que estuviera tratando de ocultarlo; daba la impresión de que simplemente no había avanzado más allá de la etapa en la que realmente estaba construyendo un negocio.

Este no es un problema poco común. Verse como un emprendedor, es muy diferente de ser realmente uno. Si no tienes cuidado, puedes quedar atrapado en representar el papel sin nunca descubrir el trabajo real que hay que hacer.

La diferencia entre “Jugar a ser emprendedor” y construir un negocio

Por extraño que parezca para quienes recuerdan cuando “emprendedor” era sinónimo de “desempleado”, ser emprendedor se ha vuelto una especie de camino glamoroso. El estilo de vida tiene un aire de misterio a su alrededor: la libertad, el potencial de éxito financiero, la emoción de crear algo desde cero. Desafortunadamente, esta versión idealizada del emprendimiento a menudo es solo eso: un ideal. La realidad es mucho más complicada y mucho menos glamorosa.

Pero quienes solo están jugando a ser emprendedores nunca descubren esto. En cambio, se enfocan en lo fácil y superficial, cosas que no requieren mucho compromiso. Cualquiera puede crear una página web, pedir tarjetas de presentación, crear una presentación llamativa y actualizar su perfil de LinkedIn. Estas cosas te hacen parecer que estás construyendo un negocio, pero solo son accesorios en una obra teatral de emprendimiento. Ninguno de estos elementos es el núcleo de lo que realmente hará crecer un negocio.

Por el contrario, el verdadero emprendimiento se trata de crear valor. Se trata de construir algo que resuelva un problema real. Si estás haciendo eso, tener un logo y un título atractivo no importa. Tu negocio hablará por sí mismo a través del valor que crea y los clientes que atrae.

Cómo se ve el “Jugar a ser emprendedor”

Claro, escribir sobre la importancia de crear valor es más fácil que comprender lo que eso realmente significa, especialmente si aún no has construido una empresa que cree valor significativo. Para ayudar a quienes están tratando de averiguar si están siendo emprendedores o solo están jugando a serlo, aquí hay algunas señales de que podrías estar más enfocado en la apariencia que en el progreso real:

Pasas Más Tiempo Haciendo Networking que Vendiendo: El networking es valioso, pero si pasas todo tu tiempo “conectándote” con personas que podrían ayudarte en el futuro, estás perdiendo el enfoque. Los emprendedores deben enfocarse en vender: vender sus productos, su visión y sus valores. Deberías estar pensando en los clientes, no en conexiones futuras hipotéticas.

Hablas Más Sobre Tu Visión que Sobre Tu Producto: Tener una gran visión es genial, pero si solo hablas de tus grandes ideas sin realmente trabajar para hacerlas realidad, no estás avanzando. Los emprendedores reales no solo sueñan; ejecutan. Si tus grandes ideas no incluyen pasos concretos para realizarlas, entonces solo estás hablando en círculos.

Estás Obsesionado con la Marca pero No con el Problema del Cliente: Los emprendedores a menudo se enredan en crear una imagen pulida. Pasas horas eligiendo fuentes, diseñando logos y refinando tu paleta de colores. Pero si ni siquiera has hablado con clientes potenciales o dedicado tiempo a comprender realmente sus problemas, no estás construyendo un negocio; solo estás jugando a disfrazarte.

Estás en una Competencia de Pitch Cada Dos Semanas: Las competencias de pitch pueden ser valiosas para recaudar dinero y ganar visibilidad, pero también pueden convertirse en una muleta. Si estás constantemente presentando tu idea pero nunca construyendo o vendiendo, podrías estar enganchado a la adrenalina de presentar en lugar del proceso real de hacer crecer tu negocio.

Llevas “Preparándote para Lanzar” Meses (o Años): Esperar el momento perfecto para lanzar generalmente significa que tienes miedo de lo que pasará cuando lo hagas. Si has estado trabajando en tu producto para siempre pero nunca lo lanzas, estás evitando las realidades del mercado. Un negocio real no puede existir solo en tu cabeza.

El trabajo duro del verdadero emprendimiento

Jugar a ser emprendedor es fácil porque te permite evitar el riesgo. Mientras estés enfocado en tareas superficiales, no tienes que enfrentar la posibilidad del fracaso. Claro, puedes decirte que “apenas estás comenzando” o que “estás esperando el momento adecuado.” En realidad, solo estás evitando el trabajo duro de construir algo que podría no tener éxito.

El verdadero emprendimiento es difícil porque requiere vulnerabilidad. Requiere exponerte y arriesgarte al fracaso. Requiere aceptar que tus ideas podrían no funcionar, que a los clientes podría no importarles y que los inversionistas podrían decir que no. Pero esta disposición para enfrentar la incertidumbre y superar los obstáculos es el núcleo de lo que define a los “verdaderos” emprendedores.

En última instancia, la diferencia entre jugar a ser emprendedor y construir un negocio se reduce a si estás buscando validación o valor. Si estás más interesado en parecer emprendedor que en hacer el trabajo, tendrás dificultades. Pero si estás enfocado en crear valor significativo —para clientes, empleados y para ti mismo— estás en el camino correcto.

Recuerda, el emprendimiento no se trata del título, las tarjetas de presentación o los eventos de networking. Se trata de resolver problemas reales y construir algo que importe. Así que, antes de pedir otro lote de tarjetas de presentación o de perfeccionar esa publicación de LinkedIn, pregúntate: ¿Estoy construyendo un negocio? ¿O solo estoy jugando a ser emprendedor?

*Aaron Dinin – Enseña iniciativa empresarial en Duke. Es Ingeniero informático y PhD en inglés. Escribe sobre los errores que cometen los emprendedores porque cometió muchos.