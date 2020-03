Kevin O’Leary (emprendedor canadiense, inversionista, periodista, escritor y especialista en finanzas), quien participa en Shark Tank, habla sobre lo que busca en una startup y los puntos que debe cubrir al buscar capital.

Cuando hablamos de Shark Tank, un reality que tiene lugar en Estados Unidos en el que varios emprendedores presentan sus proyectos frente a un grupo de inversionistas, no sólo viene a nuestra mente la palabra entretenimiento, sino también nuevas oportunidades para los iniciadores de negocios.

Kevin O’Leary, uno de los fundadores del show, periodista, emprendedor e inversionista de varios negocios alrededor del mundo, habló en INCmty sobre lo que se necesita para conseguir una inversión.

“Antes de invertir en una startup me fijo en tres cosas: el mercado al que le van a apostar, que sea una startup que tenga nuevas ideas y que sea un producto o servicio en el que las ganancias sean altas y la inversión baja”, comenta O’Leary.

Con más de 25 años invirtiendo en diversas startups, este inversionista ha sabido apostarle a proyectos con una visión global, pues de esa forma los emprendedores entran a mercados muy competidos y pueden crear estrategias que los llevarán al éxito.

Como dueño y fundador de varias empresas como O’Leary Funds, ha estado investigando desde hace varios años lo que se requiere para que un inversionista apueste por tu proyecto. Sus compañeros y él vieron videos de los programas de Dragon’s Den y de Shark Tank y encontraron que el 100% de los tratos financiados tenían un pitch que cumplía con 3 puntos esenciales:

1. El emprendedor pudo articular su idea en 90 segundos o menos

“En muchos casos fue en menos de 60 segundos”, dice O’Leary. Elevator Pitch: Cómo vender una idea en 60 segundos: “Está demostrado, en 60 segundos la gente ya se formó una idea de quién es la persona, desde sus primeras palabras, pasando por su lenguaje corporal hasta persuasión, en 60 segundos sabes si te agradó o no la persona, si eres o no empático con él o si te gusta no su idea”, comenta José Antonio Quesada, Presidente del Consejo Consultivo del IMEF y Líder de Clientes y Mercados de PwC. De esto se trata el “elevator pitch”

.2. Eran capaces de tomar la idea y ejecutarla en el plan de negocios

“Hacer una plan de negocio es como un noviazgo. Un plan de negocio debe ser capaz de decirme si el negocio es viable o no, y no jugarme en un volado empresarial mi patrimonio y el de mis socios”, afirma Horacio Mendoza, director de la Consultora de Marketing y Desarrollo Humano Mendoza, Córdova y Asociados.

3. Conocían los números de su negocio

Muchas veces tienen una gran idea y ejecutan el plan a la perfección, pero no lo entienden desde una base numérica. Si no son buenos con los números deben traer a alguien que sí lo sea. Según O’Leary aquí es cuando la mayoría de los proyectos fracasan.

“Siempre he dicho que los nuevos negocios fracasan por dos razones: mala gestión y cuando no saben cuidar el dinero. Los emprendedores deben entender que el capital es como la sangre del negocio y que si no se cuida se puede perder hasta el último centavo”, comenta O’Leary.

De acuerdo con O’Leary, usualmente el 20% de los negocios nuevos fracasa, pero después de su participación en los programas de televisión (Dragon’s Den y Shark Tank) se dio cuenta de algo muy interesante. En los últimos 6 años, la tasa de éxito de los nuevos negocios ha sido del 36%.

Lo que descubrieron fue que este tipo de negocios recibían publicidad gratuita todo el año de los programas, ya que la gente los conocía durante la competencia. “Nos dimos cuenta que si puedes dar publicidad gratuita, la tasa de éxito será más alta, es algo que a todo el mundo el gustaría tener”, añade O’Leary.