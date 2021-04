Estas 5 startups parecían tocar el cielo con las manos: buenas ideas, inversores que confiaron y más 500 millones de inversión. Fracasaron y esta nota explica las razones.

Tu startup puede fracasar después de haber recaudado cientos de millones de dólares. Esto puede ser un pensamiento aterrador. Pero es un hecho importante sobre el que hay que reflexionar para no perderse en el bombo que te rodea a ti y a tu negocio.

Todo el mundo está buscando la próxima gran cosa. ¿Quién no querría subirse a Amazon en el año 2000 y vivir la experiencia del crecimiento exponencial? La adrenalina de los miles de millones puede cegar tanto a los inversores como a los fundadores. Pero, como se dice, cuanto más rápido se sube, más dura es la posible caída.

Estudiar cómo algunas startups consiguieron sus millones o, en algún caso, miles de millones es un buen hábito. Sin embargo, para evitar futuros dolores de cabeza no subestimes el poder de hacer lo contrario y tomarte el tiempo de aprender cómo fracasaron otros.

El cementerio de startups fracasadas está a rebosar y usted puede aprender de sus errores. A continuación se presentan cinco de las más grandes que se estrellaron y quemaron a pesar de recaudar 500M de dólares o más.

N° 1: Better Place – 675 millones de dólares

El fundador Shai Agassi tenía la audaz ambición de dominar el mercado de la carga eléctrica. La corta duración de las baterías había sido el mayor obstáculo que frenaba la adopción masiva de los coches eléctricos. El aumento de la capacidad parecía estar a muchos años vista. La brillante idea de Agassi era facilitar el cambio de baterías agotadas por otras nuevas en menos de 3 minutos.

La ambición puede ser muy atractiva. Pero también puede ser una gran debilidad. Querían que sus estaciones de cambio de baterías fueran iguales al número de estaciones de servicio. ¿Puede imaginar el costo de esto? Parece que Better Place tampoco podía. Los costos iniciales se dispararon incluso en los relativamente pequeños mercados de prueba de Israel y Dinamarca. El aspecto de los ingresos fue aún peor, ya que sólo un coche, el Renault Fluence, estaba equipado con una batería extraíble. Cuando se instalaron las estaciones, no había suficientes conductores para mantenerlas a flote.

La estrategia podría haber sido inteligente a largo plazo con más apoyo. Sin embargo, Tesla y otros rivales invirtieron en reducir los tiempos de carga y aumentar la capacidad. Esto hizo que la inversión de Better Place en infraestructura quedara obsoleta durante las pruebas.

La lección:

Cuando los costos de la red son elevados, hay que estar seguro de que un modelo alternativo mejor está a muchos años vista. Como dice Peter Thiel: “Es mucho mejor ser el último en moverse”.

N°: Jawbone – 929 millones de dólares

En 2019, el mercado mundial de wearables tenía un valor de 32.000 millones de dólares. En 2011, parecía seguro que Jawbone sería un actor importante del mercado. Llevaba una década en el mercado y con un sólido historial de innovación.

Sin embargo, el wearable de fitness se convirtió en su futuro. Dijeron todo lo que debían decir y se centraron en rastreadores elegantes y de moda.

Sin embargo, Apple y Fitbit han ganado la carrera y Jawbone se ha hundido. Los problemas empezaron pronto, ya que su gran lanzamiento, el “Up”, tenía un defecto fundamental. Era un rastreador de fitness que hacía cortocircuito cuando el usuario sudaba. Esto llevó a una retirada masiva del producto. Lanzaron más productos, pero los defectos acabaron con sus ingresos. Necesitaban recaudar más dinero para hacer frente a esta situación. Lo consiguieron, pero las condiciones hicieron que las cosas se volvieran “muy, muy complicadas”, según Hosain Rahman, el antiguo director general.

Jawbone se volvió demasiado buena para recaudar dinero y no lo suficientemente hábil para crear productos. Su enfoque en el estilo sobre la sustancia perdió ante los productos innovadores de sus competidores. Sólo tenían el 2,8% de la cuota de mercado en 2016.

La lección:

No te centres tanto en ser elegante porque te hace olvidar lo que quieren tus clientes.

N° 3 Arrivo – 1.000 millones de dólares

Cuando una idea parece demasiado buena para ser verdad, a veces lo es. Arrivo estaba diseñando un transporte hiperloop por encima del suelo. Sí, ha leído bien. Si alguna vez has visto Futurama, sabrás exactamente lo que pretendían. Imagina los coches de la gente siendo lanzados a lo largo de las autopistas a cientos de kilómetros por hora.

El problema de Arrivo era de ingeniería. Nunca consiguieron construir una pista de pruebas ni probar el concepto. ¿Por qué consiguieron financiación? La respuesta está en Brogan BamBrogan, que era el ingeniero jefe de SpaceX. Su notable currículo hizo que la gente estuviera dispuesta a creer en su visión. Puede que tuvieran la capacidad de crear el hyperloop, pero necesitaban mucho dinero para probarlo y la aceptación política. Para una empresa de 30 personas, se quedó sin recursos.

Virgin Hyperloop One y Hyperloop Transportation Technologies, los competidores de Arrivo, tienen muchos más recursos. Los competidores más pequeños cuentan con el respaldo explícito de los gobiernos.

La lección:

Si tienes una idea para cambiar el mundo necesitas tener los recursos y el respaldo político para hacerlo.

N° 4 Solyndra – 1.290 millones de dólares

Pocas industrias podrían tener más potencial de crecimiento que la tecnología limpia. El mundo ha abierto los ojos ante los peligros de las energías no renovables y busca sustitutos para una industria que representa el 3,8% de la economía mundial. Solyndra parecía una gran apuesta con sus innovadores paneles solares. Supuestamente, sus paneles cilíndricos eran los que mejor convertían la energía.

Algunos creen que su reputación se construyó sobre una red de mentiras. Están siendo investigados por el gobierno estadounidense por utilizar registros falsos para conseguir una subvención de 535 millones de dólares. Sin embargo, lo que quebró a la empresa no tuvo nada que ver con esto. Los precios del silicio se desplomaron y redujeron el coste de construir paneles solares. Ahora Solyndra podía ser subvalorada porque sus necesidades de recursos eran diferentes y no tuvieron tanta suerte.

Ahora el mercado de paneles solares está dominado por fabricantes chinos de bajo costo.

La tecnología de Solyndra no era lo suficientemente buena como para justificar la alta valoración a largo plazo.

La lección:

No mientas al gobierno porque es sólo cuestión de tiempo que te descubran. Si Solyndra hubiera mantenido la transparencia, podría haber sido capaz de aumentar sus costos más lentamente y pivotar su producto si fuera necesario.

Nº 1 LeSports – 1.700 millones de dólares

Y, por último, el mayor fracaso de esta lista, el de la startup LeSports, con sede en Hong Kong, que planeaba retransmitir deporte en toda China. Jia Yueting, el director general, fue capaz de recaudar dinero rápidamente a través de las conexiones de sus negocios existentes.

Su modelo de negocio se basaba en conseguir los derechos exclusivos de los mayores eventos. Tuvieron éxito a cierto nivel con la Fórmula 1, la Premier League inglesa y la NBA. Sin embargo, no tenían nada que les hiciera destacar, salvo estos derechos. No tardaron en darse cuenta de que no tenían tecnologías innovadoras ni una estrategia de distribución que cambiara el juego.

LeSports tenía un caso clásico de la maldición del ganador. Consiguieron estos contratos pagando mucho más de lo que sus rivales estaban dispuestos a desembolsar. Los ingresos por los derechos fueron una pequeña fracción de sus costes. La Confederación Asiática de Fútbol se quedó con los derechos de derechos de LeSports cuando no pudieron mantener los pagos y nunca se recuperaron.

La lección:

No gastes más en algo que tus rivales si no tienes otra ventaja competitiva.

Recapitulación

Hemos visto 5 fracasos masivos de startups. Si estás pensando en conseguir financiación ahora, debes saber que el dinero no garantiza el éxito. No te conformes y céntrate en tus fundamentos. Es fácil perderse en todo el bombo o la emoción de conseguir dinero.

Céntrate en los beneficios que puedes generar de forma realista en lugar de en la cantidad de dinero que puedes recaudar potencialmente

Amandeep Parmar – Entrepreneurship Handbook