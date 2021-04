Con solo una palabra, Jeff Bezos compartió una verdad brutal que la mayoría de la gente nunca admite “Una última cosa … me siento obligado a enseñar”.

Esta es una historia sobre Jeff Bezos, y la clave que él cree que separa a las personas que logran su potencial de las que solo sueñan.

Se trata de un mensaje que Bezos entregó en los últimos párrafos de su carta final a los accionistas de Amazon, solo unos meses antes de que renunciara como CEO de Amazon.

En caso de que no sigas leyendo, quiero compartir de antemano la única palabra que Bezos usa repetidamente al hacer su apasionado argumento: “distinción”, refiriéndose a lo que te hace a ti, a una empresa o cualquier cosa en el planeta, realmente especial … y contra eso, todas las presiones del mundo que están tratando de que te adaptes.

Honestamente, hay mucho más. Él presenta el caso en términos de vida o muerte. Cortarlo allí no le hace justicia.

De hecho, Bezos hizo un trabajo tan interesante al basar su argumento en la ciencia, en la biología y en las lecciones de un libro “extraordinario” (su palabra) de 35 años, que me parece que todavía lo estoy pensando dos veces. días después.

Esta sección final clave comienza con la línea: “Tengo una última cosa de suma importancia que me siento obligado a enseñar”.

Esa redacción es tan efectiva como cualquier otra cosa que haya visto, en términos de telegrafiar la pasión por lo que viene después. Y lo que viene a continuación, quizás un poco intimidante, es un pasaje de 215 palabras de un libro de 1986 llamado The Blind Watchmaker, de Richard Dawkins, que Bezos llama “extraordinario”. Aquí hay parte de ella:

“Evitar la muerte es algo en lo que hay que trabajar. Dejado a sí mismo, y eso es lo que es cuando muere, el cuerpo tiende a volver a un estado de equilibrio con su entorno …

Nuestros cuerpos, por ejemplo, suelen estar más calientes que nuestro entorno, y en climas fríos tienen que trabajar duro para mantener el diferencial. Cuando morimos, el trabajo se detiene, el diferencial de temperatura comienza a desaparecer y terminamos a la misma temperatura que nuestro entorno “.

Dawkins es un profesor jubilado en Oxford y un conocido pensador ateo; su siguiente libro después de este se tituló The God Delusion. Está bien si no conoces su trabajo. Apuesto a que la mayoría de las personas que leen la carta no lo han hecho.

Pero concéntrese solo en el breve pasaje que incluye Bezos, y quítelo de cualquier tipo de debate teológico. Bezos lo llama una metáfora “fantástica”, una que es “muy relevante para Amazon” y para “todas las empresas e instituciones y también para cada una de nuestras vidas individuales”.

Eso es un trabajo pesado. Mirar a través de los ojos de Bezos aquí, es ver todo en la vida como una lucha constante entre:

El “trabajo duro” y el “precio” que debe pagarse para mantener el “carácter distintivo”; nuevamente, usa esta palabra siete veces en esta sección final, y

La tentación de ceder, relajarse y sucumbir al orden natural de las cosas, volverse menos especial o, como dice Dawkins, “volver a un estado de equilibrio”.

Bezos continúa:

“Todos sabemos que el carácter distintivo, la originalidad, es valioso. A todos se nos enseña a ‘ser tú mismo’. Lo que realmente les estoy pidiendo que hagan es aceptar y ser realistas acerca de cuánta energía se necesita para mantener ese carácter distintivo.

El mundo quiere que seas típico; de mil maneras, te atrae. No dejes que suceda “.

Me encontré pensando en este punto de la poesía de Dylan Thomas:

“No entres gentilmente en esa buena noche,

La vejez debe arder y delirar al final del día;

Rabia, rabia contra la muerte de la luz.”

En verdad, la pasión de Bezos es solo unos grados más fría, si es así, instando a la gente a ignorar la idea del “cuento de hadas” de que si solo “eres tú mismo”, todo tu dolor se detendrá.

En cambio, escribe, es exactamente lo contrario: “Ser tú mismo vale la pena, pero no esperes que sea fácil o gratis. Tendrás que poner energía en ello continuamente”.

Es una verdad brutal, y Bezos me hace pensar profundamente en ello. Quizás también tenga sentido para ti. Pero, ¿cuántas personas conoces que nunca se lo tomarán en serio?

Bill Murphy Jr. – INC