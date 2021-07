Cada fracaso tiene una lección que enseñar. El ascenso y caída de estas 9 startups dejan muchas lecciones para los emprendedores.

A veces, todo lo que se necesita para convertirse en un éxito es fracasar primero. Hay numerosos ejemplos a nuestro alrededor. El cofundador de LinkedIn, Reid Hoffman, comenzó una plataforma de redes sociales llamada SocialNet que falló. Sin embargo, atribuye el éxito de LinkedIn a su fracaso con su startup anterior.

Si estás pensando en crear tu propia startup, primero debes mirar alrededor. La tasa de falla para las startups es demasiado alta. Eso no debería desanimarte, sino darte más oportunidades de aprender antes de pisar el suelo. Probablemente todavía cometerás errores, pero estudiar las experiencias de otras personas te evitará repetir sus errores.

Aquí hay nueve fallas notables de startups y productos que debes conocer:

1. Beepi

Qué lecciones aprender del fracaso de Beepi

Beepi.com parecía una empresa prometedora en los papeles. El mercado de compra y venta de automóviles usados ​​se lanzó en un momento en que dichos mercados en línea tenían mucho potencial. Incluso lograron obtener una ronda de financiación de Serie B de us$ 60 millones.

Finalmente se cerró en 2017 después de estar en el negocio durante más de cuatro años. El concesionario de autos usados ​​DGDG intentó comprar la startup pero finalmente se retiró.

¿Qué salió mal?

Beepi fue un ejemplo clásico de mal liderazgo y gestión. Algunos dirían que fueron demasiado grandes muy pronto. Los fundadores pudieron recaudar mucho dinero rápidamente pero no lo gastaron con cuidado. Aparentemente, la compañía desembolsaba us$ 7 millones mensuales solo pagando salarios , incluyendo sueldos muy altos para sus principales directivos.

¿Qué lecciones aprender?

El dinero se acaba eventualmente si no lo gastas con cuidado. Una y otra vez, las startups han fallado por quedarse sin dinero. Para muchos es simplemente mala suerte, sin embargo, en el caso de Beepi, fue una mala gestión.

2. Google Glass

Innovar sin beneficiar a los consumidores, una de las lecciones que deja el fracaso de Google Glass

Google es una de las compañías más grandes del mundo, pero también tiene una buena cantidad de fallas. Google Glass fue un dispositivo inteligente futurista que dio un nuevo giro a la tecnología portátil. Incluso después de mucho bombo, falló de inmediato.

¿Qué salió mal?

Tal vez se adelantó un poco al tiempo o planteó problemas de privacidad. Lo más importante: era súper caro para las masas. Simplemente no pudo conectarse con los consumidores que no vieron mucho valor en él.

¿Qué lecciones aprender?

La innovación es excelente siempre que beneficie a los consumidores. Además, debes hacer cualquier cosa, incluso bajar costos para reducir el precio si desea vender tu producto. Debes establecer una estrategia de marketing inteligente en la que puedas ofrecer descuentos de una manera que te beneficie a ti y a sus clientes.

3. Jawbone

Una valoración artificial “mató” a Jawbone

Cuando se habla de startups fallidas, nada podría ser de mayor escala que la empresa de electrónica de consumo Jawbone. Produjo productos como auriculares, altavoces Bluetooth y rastreadores de actividad física. Recaudó más de us$ 930 millones de VCs como Sequoia, Khosla Ventures y Andreessen Horowitz, pero fracasaron en 2017 y anunciaron la liquidación de sus activos.

¿Qué salió mal?

Los expertos dicen que el exceso de fondos mató a esta startup. Incrementaron artificialmente su valuación y la compañía fue casi forzada con fondos. Su tecnología portátil no pudo competir con los líderes de la industria Fitbit y Samsung. La compañía se convirtió en el segundo mayor fracaso de startups respaldadas por VC, según CB Insights.

¿Qué lecciones aprender?

Demasiado dinero no es bueno, especialmente si el futuro del producto es incierto.

4. Yik Yak

No pensar a largo plazo, una de las lecciones del error de Yik Yak

Cuando se lanzó Yik Yak, una aplicación de chat anónima, se convirtió en un éxito inmediato. Esto fue en 2013 cuando estaba ocurriendo el auge de los teléfonos inteligentes y surgían aplicaciones innovadoras. Se hizo muy popular entre los estudiantes universitarios. Sin embargo, comenzó a perder seguidores después de que salió Snapchat.

También hubo muchas controversias relacionadas con el acoso cibernético. Alcanzó un máximo de us$ 400 millones y cerró en 2017 en plena indiferencia

¿Qué salió mal?

Yik Yak tomó una tendencia y no pudo estar a la altura de las expectativas y dinámicas cambiantes. De alguna manera, perdió su atractivo entre miles de otras aplicaciones de chat y citas (Tinder, Grindr y Snapchat).

¿Qué lecciones aprender?

Tu startup debe centrarse en una solución a largo plazo y no solo en las tendencias actuales. Además, adaptarse y cambiar es la supervivencia en el mundo feroz de las nuevas empresas digitales.

5. Canadadrugs.com

Poner en riesgo la salud de los consumidores y engañarlos es la lección del fracaso de Canada Drugs

CanadaDrugs.com comenzó como una solución viable para proporcionar medicamentos simples con pedidos por correo a millones de pacientes en todo el país. Antes de que pudiera probar el tiempo para el éxito, fueron clausurados por las autoridades y se fueron con una larga batalla legal.

¿Qué salió mal?

Esta compañía cometió un grave error al mentir a los clientes sobre las aprobaciones de la FDA. Estaba vendiendo drogas diciendo que eran fabricadas en instalaciones aprobadas por la FDA. Sin embargo, la verdad era que no sabían dónde se estaba haciendo. Los fiscales federales de EE. UU. acusaron a las personas detrás de la empresa de importar y vender ilegalmente drogas no autorizadas y con marcas falsificadas.

¿Qué lecciones aprender?

Nunca engañes a tus clientes y arriesgues sus vidas. No solo no es ético, sino que puede enviarte a prisión.

6. Doppler Labs

Nunca lanzar productos que no sean vendibles y menos en mercados hipercompetitivos

El producto estrella de Doppler Labs fue el Here One, una línea de auriculares y micrófono inalámbricos. Se mantuvo en el negocio durante cuatro años y recaudó la friolera de us$ 51.1 millones. Cuando salió el producto, Doppler Labs anticipó ventas de 100,000 Here One, pero solo una cuarta parte fue la que realmente se vendió.

¿Qué salió mal?

Doppler Lab cayó debido a fallas en su producto y su lanzamiento retrasado. En primer lugar, problemas de fabricación retrasaron el lanzamiento, lo que los hizo perderse las ventas cruciales de la temporada navideña. En segundo lugar, cuando los clientes usaron el producto, descubrieron que solo duraba aproximadamente dos horas con carga completa.

¿Qué lecciones aprender?

No crees un producto que no pueda vender. Además, hay demasiada competencia y altos estándares para enfrentar cuando se trata de producir hardware.

7. Wonga

Wonga: Codicia mata startup

La compañía con sede en el Reino Unido, Wonga, tiene una historia algo típica del auge y caída de una empresa. Fue una idea única respaldada por inversores de capital privado. Era un prestamista de día de pago que otorgaba crédito a corto plazo a alto interés. Iba bien hasta que no fue así. Resulta que la gente estaba luchando por devolver el dinero. La situación empeoró tanto que recibió una inyección de £ 10 millones.

¿Qué salió mal?

La compañía comenzó a ganar mucho dinero, pero pronto quedó claro a qué costo. Cuando surgieron historias sobre personas que luchan por pagar el crédito, las autoridades comenzaron a regular la empresa. También admitieron que estaban prestando dinero a prestatarios que no podían pagar. Luego hubo demasiadas quejas cuya compensación le estaba costando a Wonga un promedio de £ 550.

¿Qué lecciones aprender?

La rentabilidad es importante pero no te vuelvas codicioso.

8. Juicero

Juicero, un fracaso épico

El fracaso de Juicero solo puede describirse en una palabra: épico. La compañía comenzó el crowdfunding en 2013, pero el producto no salió hasta 2016. Y cuando lo hizo fue un fracaso inmediato, en parte gracias a una gran cantidad de prensa negativa. El fundador prometió una máquina de jugo de lujo de alta gama que era mucho más que un exprimidor. La compañía recaudó la friolera de us$ 118.5 millones.

¿Qué salió mal?

Cuando se lanzó la máquina, usó paquetes de jugo patentados para exprimir el jugo. La máquina básicamente solo exprimió el jugo de los paquetes. Obviamente, us$ 699 fue demasiado para tal cosa.

¿Qué lecciones aprender?

El espíritu empresarial consiste en resolver problemas, no reinventar la rueda o, en el caso de Juicero, romper la rueda.

9. MyBizHomepage

Peter Justen, fundador de MyBuizHiomepage cometió el error de descuidar la seguridad

Fundado por un emprendedor en serie, Peter Justen, el sitio trabajó con el software QuickBooks para ayudar a las empresas a realizar un seguimiento de sus finanzas. Se inició en 2006 y se convirtió en un éxito rápido. En un momento, la compañía fue valorada en us$ 100 millones. Sin embargo, se ahogó cuando la seguridad de su sitio se vio comprometida.

¿Qué salió mal?

Su fundador Peter Justen no quería vender el negocio y tuvo problemas con el Director de Tecnología de la compañía. Después de que el CTO fue despedido, el sitio web sufrió múltiples ataques y se estrelló. Los datos de la copia de seguridad se vieron comprometidos y el sitio tuvo que cerrarse.

¿Qué lecciones aprender?

La seguridad web es extremadamente importante. Y también lo es trabajar con personas en las que puede confiar.

Conclusiones

La conclusión es que cada falla tiene una lección que enseñar. Y es mejor aprender de los errores de otras personas que de los tuyos. Las startups enfrentan una cantidad increíble de desafíos y no existe una fórmula mágica para el éxito. Sin embargo, puede mejorar sus posibilidades evitando los obstáculos obvios.

De los ejemplos anteriores queda bastante claro que, incluso si encuentras inversores y obtiene toda la financiación que necesitas, aún puedes fracasar. Es un mundo en constante cambio y debes mantenerte en la cima de tu juego sin importar qué.

Elice Max – e27