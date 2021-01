Martín Kaler (33) y Ariel Lipschutz (32) co-fundaron Poolpo en 2019, la primera plataforma que analiza pólizas de seguros mediante Inteligencia Artificial, ofreciendo la mejor opción al mejor precio.

Solo en el primer año, ganaron el premio al proyecto más innovador de la Ciudad de Buenos Aires y Deloitte, viajaron a Singularity University y recibieron 2 propuestas de inversión. Con casi 50.000 dolares invertidos hasta la fecha lanzan su nueva web en medio de la pandemia, que tiene como propósito hacer las cosas más fáciles y ser la mejor solución para hombres y mujeres de entre 25 y 45 años.

Sus primeros pasos y que los hace una promesa en la industria INSURTECH

Ariel es Licenciado en sistemas y Martin productor de seguros. Ariel tuvo una empresa de sistemas durante más de 6 años y es docente hace 9. Martín por su parte creó la empresa Regalalo, venta mayorista y minorista de regalería junto a otro socio y desde el 2014 trabaja en Lewitan y Asociados, el broker de seguros que creó su abuelo en 1960 y que hoy maneja junto a su madre, Betina.

Hasta ahí todo es igual a otras historias de cientos de emprendedores. Pero hay una gran diferencia y por lo que la industria INSURTECH los tiene como referentes; son el único productor digital que usa Inteligencia Artificial, que lee la póliza de seguros del auto para conseguir el de mejor precio con las mismas condiciones de la cobertura.

“No somos como cualquier otro productor de seguros digitales. Mientras que el resto de los brokers digitales muestran un conjunto de ofertas, en Poolpo usamos inteligencia artificial en un momento fundamental del proceso de adquirir un seguro digital, que es el análisis de las pólizas de los usuarios para buscar ofertas en las mejores compañías, seleccionando únicamente, las 3 mejores opciones. Nuestro algoritmo busca las mejores ofertas, manteniendo las condiciones actuales o intentando mejorarlas por el mismo valor. Nos enfocamos en lo que está buscando el cliente, cuidamos su bolsillo sin descuidar la experiencia de usuario” apunta Ariel Lipschutz quién es licenciado en sistemas con experiencia en implementación de IA e innovación en empresas de más alto nivel en el país.

Por su parte Martín recuerda sus primeros tiempos “Con Ariel nos propusimos transformar el proceso de trabajo de un broker de seguros con el foco puesto en mejorar la experiencia total del usuario, pero nunca dejamos de lado de qué manera queremos hacerlo, con buena onda, energía, y disfrutando del proceso. Quizás la contra más grande al principio era encontrar los horarios para dedicarle el tiempo que requería poolpo, pero siempre le encontramos la vuelta, y hoy lo hacemos extensivo a todo nuestro equipo y colaboradores, con la misma idea de trabajar “en paz” y con un objetivo en común. Nuestro deseo es empoderar y beneficiar a nuestros usuarios. Que obtengan el mejor seguro al mejor precio. Solo en los primeros 3 meses de vida de Poolpo ayudamos a más de 50 personas a conseguir el mejor precio de seguro para su auto y no tuvieron que llamarnos para nada”, a lo que añade, “Hoy estamos presentes en Argentina pero tenemos planes para llevar a Poolpo a la región pronto”.

La startup, que hoy emplea a 7 personas para su desarrollo en esta nueva etapa del proyecto, apuesta a la innovación, siendo el gran diferencial en una industria que crece exponencialmente, “Desarrollar un modelo de inteligencia artificial que pueda analizar pólizas de seguros no fue ni es nada sencillo. Es una idea que no existe en el mundo y desarrollar el algoritmo de IA deseado nos llevó más tiempo de lo pensado. Probamos diferentes variantes con IBM Watson, AWS y otros players y el mejor resultado lo obtuvimos haciendo un híbrido entre varias plataformas al que llamamos “SamurAI”.

Lo que hace Poolpo a través del algoritmo de su plataforma “SamurAI” es analizar los diferentes productos a ofrecer al interesado y así es como obtiene las mejores ofertas, ahorrandole tiempo y ayudándole ante las difíciles palabras que se utilizan en el mercado como premio, póliza, prima, y otras tantas más. Así es como acaban de lanzar la nueva web, amigable para el usuario que lo único que debe hacer es cargar la póliza y dejar que “SamurAI” se encargue del resto, o bien puede elegir la opción de cargar los datos del auto, para luego elegir la opción que mejor se adapte a su necesidad.

Además, esta solución busca las mejores ofertas semanas previas al vencimiento de la póliza. De esta manera, el asegurado se garantiza de estar pagando siempre el menor precio, “La realidad es que no existe un competidor que actualmente disponga de estas características. Al encontrarnos en buena consideración de las mejores compañías de plaza, la competencia directa es un poco menor, pero no así menos agresiva. Cualquier seguro para una persona física (auto, hogar, accidentes personales, etc.) hoy puede ser contratado en el momento a través de varias compañías y productores con presencia tanto online como física. Todo esfuerzo tiene su recompensa. El producto que estamos consolidando con nuestra nueva web nos hace únicos en el mercado internacional”. concluye Martín.

La Industria INSURTECH y el futuro de Poolpo.

Hoy en día según la Superintendencia de Seguros de la Nación hay más de 40.000 productores de seguros en actividad, todos posibles competidores para Poolpo. Por otro lado, existen algunos sitios que agrupan ofertas de aseguradoras en un solo lugar. Desde la Start-up liderada por Kaler y Lipschutz aseguran que el mercado insurtech es el 1% del mercado asegurador tradicional, “Hay un espacio gigantesco para crecer. Creemos que luego de las traveltech, ya más explotada y con 35% de penetración, el insurtech junto con fintech serán el próximo boom en el mundo de los negocios digitales”.

Por otro lado concuerdan que la pandemia obligó a transformar a toda la industria y a sacar del laboratorio del subsuelo al departamento de sistemas. “Ojala en los próximos meses, veamos más dinamismo en el sector y adecuación al siglo XXI, tanto en los procesos como en la gestión” comenta Lipschutz entusiasmado.

Respecto a su futuro, esperan seguir creciendo y recibir fondeo en los próximos meses con el objetivos de expandirse a toda la región y construir una comunidad de “poolpers” en Brasil, Chile, Colombia, Perú y México. Además tienen en sus planes seguir ampliando su gama de ofertas de seguros hacia los microseguros para bolsos seguros, celular, hogar, embarcaciones, entre otros.

“Nuestros clientes son Hombres y mujeres de entre 25 a 45 años que no tienen ningún tipo de fidelidad con su aseguradora o productor y que quieren desprenderse de esa preocupación y delegan esa tarea en nuestra tecnología. Sabemos que tenemos un lindo desafío por delante y eso nos tiene motivados y súper enfocados. En 5 años tenemos el objetivo de ser uno de los grandes players en Latam. Nuestro lema es “Tu recomendador de seguros inteligente”. Ahora… si en 10 años, los autos son autónomos, probablemente no choquen ¿Quién contratará un seguro para auto? Nuestro lema será: “Tu recomendador inteligente. Cuanto más sepamos sobre nuestros usuarios, mejores recomendaciones podremos ofrecerle. Con el tiempo apuntamos a brindar un servicio de recomendación a cada cliente, en base a su información y todas las ramas que iremos acaparando a lo largo del tiempo. Comidas, viajes, ocio, series, entre otros.” concluyen.