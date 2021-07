En el pasado, las startups escribían planes de negocio de más de 50 páginas para conseguir financiación. Ahora, los pitch decks han tomado el relevo. Entonces, ¿han muerto los planes de negocio?

Los inversores necesitan sentir un alto nivel de confianza en el potencial de una startup antes de decidirse a financiarla. Esto puede significar confianza financiera, confianza en el crecimiento del mercado, confianza en el equipo o en el liderazgo, confianza en la adecuación del problema a la solución, confianza en el producto o servicio propio, y muchas más.

Para marcar estas casillas, los fundadores solían escribir largos planes de negocio de más de 50 páginas en un documento de Word para que los inversores los revisaran.

¿El problema? Esto ralentizaba el proceso de recaudación de fondos. Mucho.

Los planes de negocio son documentos basados en texto que contienen todo lo que un inversor puede querer saber sobre una empresa determinada, su producto o servicios, cómo lleva a cabo su actividad y cuáles son sus planes de crecimiento. Contiene planes de crecimiento, estrategias de marketing, previsiones financieras y mucho más.

Pero desde 1992, PowerPoint ha cambiado el juego. Este software ha cambiado el mundo de los negocios, y de la recaudación de fondos, para siempre.

Hoy en día, las empresas emergentes han convertido sus largos planes de negocio en un formato fácil de entender: las diapositivas.

Así se ha creado el “pitch deck”.

Lo que antes eran 50-100 páginas y decenas de miles de palabras, ahora son 15 diapositivas y unas mil palabras.

Como el pitch deck ha destronado con éxito a los planes de negocio en el mundo de la captación de fondos, queda una pregunta importante: ¿está muerto el plan de negocio?

La respuesta depende de a quién se le pregunte. Sí, nosotros también odiamos esta respuesta.

Por ello, hemos realizado una investigación para acabar con este argumento.

Metodología

Hemos realizado una búsqueda exhaustiva en Internet de fuentes creíbles sobre el uso de planes de negocio y pitch decks en la captación de fondos. Encontramos 27 fuentes en forma de libros y artículos tanto de inversores como de consultores.

A continuación se presenta un desglose de nuestras fuentes:

El 81,5% (22 de 27) de nuestras fuentes eran de inversores verificados.

El 18,5 (5 de 27) de nuestras fuentes eran de consultores.

Analizamos las 27 opiniones y puntuamos cada mención en tres categorías:

Sólo Pitch Deck – 70% (19 de 27)

Sólo plan de negocio – 4% (1 de 27)

Ambos – 26% (7 de 27)

Sólo Pitch Deck (70%)

Los Pitch Decks cuentan la historia de tu startup a través de una combinación de texto y elementos visuales. Se trata de la pieza más importante del material de captación de fondos que requieren los inversores y a menudo se presenta en varias versiones dependiendo del uso que se le quiera dar.

Nuestro estudio reveló que el 70% (19 de 27) de nuestras fuentes prefieren los pitch decks a los planes de negocio. Según estas fuentes, los inversores sólo quieren ver los pitch decks y sencillamente no tienen tiempo ni paciencia para revisar documentos largos y con mucho texto como los planes de negocio tradicionales.

Según los inversores y consultores de este grupo, los planes de negocio sólo deberían utilizarse como guía interna para el desarrollo de una empresa. Los detractores del plan de negocio también creen que los planes de negocio ya no son herramientas de captación de fondos y que, de hecho, pueden incluso acabar con las posibilidades de que una startup obtenga financiación cuando se presentan en lugar de un pitch deck.

“…nada frena tanto a un VC como un plan de negocio completo. En cambio, las presentaciones de PowerPoint pueden enviarse por correo electrónico y hojearse rápidamente, lo que permite saber con mayor rapidez si la empresa encaja. Y si hay un ajuste, el VC tendrá más facilidad para educar a la empresa sobre la oportunidad. Así que los planes de PowerPoint aumentan en gran medida las posibilidades de obtener una hoja de términos, o al menos la dignidad de un rápido no”. Babak Nivi y Naval Ravikant, cofundadores de AngelList

Esto es lo que dicen otras fuentes:

“El mayor error que cometen los fundadores con sus planes de negocio es cuando tratan su plan de negocio como una herramienta de recaudación de fondos”.

Paul Lee, director general y cofundador de 11 RONIIN

“Los inversores no están especialmente interesados en el plan de negocio”

Katherine Hague, empresaria en serie, inversora y fundadora de Female Funders

“Hasta mediados de los años noventa, era necesario un plan de negocio detallado si querías conseguir dinero para tu empresa. Con el tiempo se impusieron las presentaciones más sencillas en PowerPoint, que suponen una mejora significativa respecto a los planes de negocio épicos.”

Howard Love, empresario, inversor ángel

“Los planes de negocio. Nadie los lee y nadie los ejecuta. Los inversores que quieren un plan largo quedan mal y también las empresas que los generan. Pero no envíes a los inversores un discurso de ventas de 50 páginas al que llamas plan de negocio. Un elevator pitch y un deck son suficientes. Tampoco necesitas un resumen ejecutivo”.

Babak Nivi y Naval Ravikant, cofundadores de Venture Hacks y AngelList

“La mejor manera de llamar nuestra atención no es con un plan de negocio de 100 páginas”.

Charles River Ventures

Tanto un plan de negocio como un Pitch Deck (26%)

Por otro lado, todavía hay quien cree que los planes de negocio son importantes para conseguir fondos. Nuestra investigación reveló que el 26% (7 de 27) cree que las startups deben preparar un plan de negocio para los inversores.

Los inversores y consultores de esta categoría afirmaron que un gran plan de negocio inspira un gran pitch deck. Y a pesar del aumento de la popularidad del pitch deck, algunos creían que los pitch decks no sustituyen necesariamente a los planes de negocio. Por el contrario, subrayaron que los inversores no invertirán si no ven un plan de negocio.

“Como sabemos, el pitch deck y el plan de negocio incluyen en su mayoría las mismas secciones y, mientras que el plan de negocio es más detallado, el pitch deck ofrece información de alto nivel. Recomendamos tenerlos todos preparados”.

Visual Hackers

Esto es lo que dicen nuestras otras fuentes:

“Un plan de negocio sólido demuestra a los inversores que te tomas en serio tu negocio y que has pensado en tus planes para ganar dinero. Aunque tu plan de negocio por sí solo no será suficiente para convencer a los inversores de que te respalden, ningún inversor pondrá dinero sin uno”.

Fondo de oportunidades Accio

“En resumen, escribe primero tu plan de negocio y luego desarrolla tu pitch deck”.

AOK Creative

“Un pitch deck suele crearse después de crear tu plan de negocio. El plan de negocio es la base de tu pitch deck, y por tanto es igual de importante.”

Pitch Skills

“Los pitch decks suelen ser teasers para los inversores, y no deben desempeñar el papel de un plan de negocio.”

Sophia Sunwoo Directora y Fundadora de Ascent Strategy

Sólo plan de negocio (4%)

De nuestras 27 fuentes, un inversor/consultor ángel afirmó que no sólo son necesarios los planes de negocio, sino que también cree que un plan de negocio es todo lo que se necesita para conseguir fondos.

Esta fuente afirmó que la muerte del plan de negocio es sólo un mito. Más bien, los planes de negocio siguen siendo herramientas necesarias para la captación de fondos.

“En cuanto al mito de que los inversores no leen los planes de negocio, estoy en un grupo regional de inversores ángeles, hemos tenido tal vez 80 personas como miembros durante los ocho años desde que se inició, y la gran mayoría de nosotros nunca consideraría invertir en una empresa sin ver el plan de negocio” Tim Berry, fundador de BPlans



Aunque está de acuerdo en que hay muchos inversores que no leen los planes de negocio, “leen los planes durante la diligencia debida, como una forma de sumergirse en los detalles de una startup en la que están interesados. No los leen como un mecanismo de selección”.

Además, añade que,

“Ni siquiera un gran plan de negocio conseguirá la inversión de ninguna startup. Los inversores invierten en el equipo, el mercado, el ajuste producto-mercado, los diferenciadores, etc. Y evalúan la relación riesgo-rendimiento en función de los progresos realizados, la tracción lograda y las validaciones del mercado. El plan obtiene la información que necesitan los inversores; no vende nada”.

Aunque esta fuente difiere en sus opiniones del resto de nuestras fuentes, está claro que el plan de negocio puede seguir desempeñando un papel en la captación de fondos dependiendo del inversor.

Los inversores prefieren los Pitch Decks a los planes de negocio.

Nuestra investigación reveló que la gran mayoría de los inversores prefieren ver una presentación visual y escaneable en lugar de un plan de negocio masivo como un documento de Word. La mayoría ya no considera los planes de negocio como herramientas necesarias para la captación de fondos.

He aquí un resumen de nuestros datos:

Sólo Pitch Deck – 70% (19 de 27)

Plan de negocio y Pitch Deck – 26% (7 de 27)

Sólo plan de negocios – 4% (1 de 27)

En resumen, un plan de negocio sólido suele conducir a un mejor pitch deck que conquista a los inversores. ¿Por qué? Redactar un plan de negocio completo significa probablemente que las startups han pensado en los planes a un nivel más profundo y estratégico. Por el contrario, el pensamiento profundo se puede adquirir sin necesidad de escribir 100 páginas de texto. A veces, todo lo que necesitas es una servilleta y un bolígrafo y ya tienes tu estrategia de salida al mercado resuelta.

En concusión: todas las empresas emergentes necesitan un plan de negocios.

Algunas pueden necesitar un plan de negocio largo (especialmente durante la diligencia debida). Pero las startups que sólo envían un plan de negocio prolijo a los inversores en lugar de un pitch deck probablemente acabarán en la pila de los no leídos.

Keane Angle – fuente: Story Pitch Decks