El espíritu empresarial conlleva desafíos únicos, pero las recompensas pueden ser enormes. Estas son las lecciones que debes saber para limitar las grandes sorpresas a medida que comienzas

Lanzar y administrar una empresa no es poca cosa, pero sus recompensas pueden ser enormes.

Una encuesta de 2019 realizada por la empresa con sede en Londres SME Loans encontró que el 64 por ciento de la fuerza laboral del Reino Unido quiere establecer un negocio, y un 83 por ciento masivo de los jóvenes de 18 a 24 años sueña con trabajar por cuenta propia. A pesar de estos altos números, comparativamente pocas personas terminan comenzando sus propias empresas, y aún menos personas terminan dirigiendo empresas exitosas.

Muchos aspirantes a empresarios tienen grandes ideas para nuevas empresas, pero las ideas son baratas y la ejecución lo es todo. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas clave que debes saber antes de comenzar tu propia empresa?

1. El fracaso es parte del proceso

El éxito nunca es lineal. Cada emprendedor exitoso ha pasado por innumerables fracasos y ha aprendido de ellos a medida que crecieron. Peter Thiel de PayPal es solo un ejemplo de un empresario que fracasó mucho antes de su gran éxito. El primer fondo de cobertura de Thiel, Clarium Capital, perdió el 90 por ciento de sus activos estimados en $ 7 mil millones en 2010.

Descubrí que las personas tienden a centrarse en los éxitos de los demás y pasan por alto sus fracasos. Recuerda, las lecciones aprendidas al fallar brindan a los empresarios las habilidades necesarias para ejecutar mejor sus planes de negocios en el futuro.

Los estudios han demostrado que la edad promedio de los líderes de startups de alto crecimiento es de 45 años. Nunca es demasiado tarde para comenzar, especialmente porque los empresarios mayores a menudo tienen una gran experiencia, fracasos y lecciones de vida que pueden aprovechar.

2. El emprendimiento puede consumir tu vida

Muchos empresarios describen su empresa como su “bebé”. En los primeros años, exige más atención y cuidado; Con el tiempo, sin embargo, las bases de la compañía se fortalecen.

Los emprendedores más exitosos aman y se apasionan por su trabajo. Confían en que su producto o servicio es algo que el mercado necesita. Recuerda, nada que valga la pena es fácil, y tendrás que sacrificar una gran parte de tu tiempo libre para poder darle a tu startup la atención que necesita para prosperar.

3. Dudarás de ti mismo a veces

La duda es una emoción humana normal, especialmente si has estado trabajando en tu startup por un tiempo sin ver mucho éxito. Una forma de superar las dudas es mediante el análisis de lo que has hecho bien y qué puedes hacer mejor.

Tomar notas a lo largo del viaje de la startup es una buena manera de permitirte recordar eventos pasados. Como emprendedor, tu vida probablemente sea agitada a veces, por lo que tomar notas o escribir un diario es una herramienta esencial para analizarte.

Siempre podemos ser mejores y hacerlo mejor. Dudar demasiado de uno mismo dificultará su productividad. Es por eso que la confianza es un rasgo importante que cualquier emprendedor debe poseer. Exudar confianza infunde confianza en todos los que te rodean, ya sean tus clientes, tu equipo o tus inversores. Esta es una de las lecciones más importantes.

4. Los primeros años son especialmente desafiantes

Según los datos de la Administración de Pequeñas Empresas, solo el 50 por ciento de las empresas con empleados sobreviven los primeros cinco años, y solo un tercio sobrevive 10 años o más. Estas estadísticas reflejan lo difícil que es iniciar una empresa exitosa.

Formar un equipo fuerte es un paso importante para reducir las posibilidades de fracaso. Tu equipo debe tener una amplia gama y una gran experiencia. Siempre habrá alguien por ahí que sepa algo que tú no.

5. El emprendimiento puede venir con mucha satisfacción

Los datos de Gallup han demostrado que hasta el 85 por ciento de las personas en todo el mundo no participan en sus trabajos. Muchos de los empresarios que conozco, por otro lado, aman lo que hacen. La satisfacción laboral no tiene precio, y puede ser un factor importante que contribuye a una vida feliz y plena. Si no estás satisfecho con tu trabajo actual, puede ser hora de comenzar a pensar en buscar esa startup que siempre ha soñado crear.

Muchos de los trabajos en nuestra economía han sido creados por emprendedores ambiciosos y con visión de futuro. Tenían una visión y estaban dispuestos a no detenerse ante nada para ejecutarla.

Young Entrepreneur Council INC.com