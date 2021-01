Ante las disposiciones de la Ley N° 6480 “Que crea la empresa por acciones simplificadas”, miembros de la Asociación de Emprendedores del Paraguay (Asepy) solicitan al Ejecutivo que derogue algunas exigencias de dicha normativa.

Según comentó Bruno Defelippe, presidente de Asepy, la Ley EAS tiene como propósito agilizar la vida formal de los emprendedores; sin embargo, en la práctica, estas unipersonales están intimadas a pasar por burocráticos procesos, muchos de ellos sin sentido, como el hecho de que deben declarar ante el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), aunque no tengan personal a su cargo.

“Esto genera un compromiso de presentar documentos adicionales de manera mensual, agregando carga administrativa y burocrática innecesaria a las pequeñas firmas, en lugar de ser un proceso simple”, sostuvo Defelippe.

Por su parte, Gabriela Galilea, socia fundadora de Asepy, voluntaria técnica a cargo de mejora de la Ley EAS, manifestó: “Si bien IPS no obliga a pagar el aporte hasta tanto no se inscriban empleados, el MTESS sí exige presentar planillas de empleados de manera mensual, so pena de multa, lo cual consideramos que no tiene sentido. Eso, en lugar de alentar la formalización, la desalienta, aparatándonos del verdadero espíritu del proyecto EAS, que es simplificar”.

Asimismo, mencionó que este cambio que solicitan desde la Asepy es muy simple, tanto como crear una resolución desde el MTESS o un decreto del Ejecutivo que derogue dichos requerimientos. “Es solo una cuestión de voluntad política de los otros ministerios que forman parte de EAS, como MTESS y Hacienda”, concluyó.