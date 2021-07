Mi padre nos enseñó que para vender material había que entender las necesidades de los clientes. Siempre decía: “empieza por la cabeza, céntrate en las manos y termina con los pies”.

Crecí en el extremo sur de África, en Ciudad del Cabo, como cuarta generación de un negocio familiar de venta al aire libre. Mi padre nos enseñó que para vender material había que entender las necesidades de los clientes. Siempre decía: “empieza por la cabeza, céntrate en las manos y termina con los pies”. Aprendí que el comercio minorista, al igual que cualquier empresa, se basa principalmente en el corazón y en la obsesión por el cliente.

Después de la universidad, pasé un tiempo dirigiendo y lanzando las marcas Bath & Body Works y Victoria’s Secret en Estados Unidos. Luego tuve la suerte de trabajar con el fundador de Staples, Tom Stemberg, que encarnaba la empatía por los empresarios del comercio minorista y me recordaba que “el comercio minorista está en los detalles” durante mi estancia en el Highland Consumer Fund.

Después de más de 15 años de operar y hacer crecer organizaciones, a través de más de 300 tiendas minoristas, y el lanzamiento de un negocio de comercio electrónico, estoy emocionado de traer estos aprendizajes al capital de riesgo en la oficina de Founder Collective en Nueva York. Si bien mi experiencia se ha centrado en gran medida en el comercio minorista, estas experiencias me han proporcionado una perspectiva única en varias industrias adyacentes. Estas son algunas de las áreas generales que me entusiasman:

📦 Consumidor post-Covid

COVID ha acelerado la adopción del comercio electrónico y ha cambiado la forma de comprar. Tengo una simpatía extra por los minoristas en este momento de la historia, pero ahora es el momento de la gran innovación. Las compras, la planificación, la logística, el growth hacking, los pagos, el almacenamiento de datos, la IA, las comunicaciones empresariales, los pagos, el crédito al consumo, la cultura, el liderazgo, la ampliación de los equipos y la gestión de las inevitables crisis nunca han sido tan desafiantes ni han exigido tan claramente nuevas herramientas. El comercio minorista tendrá un aspecto diferente después de Covid y el modelo de tiendas y asociados ha cambiado definitivamente.

🔮 Los 5 porqués de un producto

Como consumidor, me encanta el buen marketing; como inversor, me gusta saber que el producto es excepcional. ¿Está formulado o fabricado de una manera que nadie ha hecho antes? ¿El envase cambia el modo de uso? ¿Está creando una nueva categoría o expandiéndose a un nuevo público? ¿Es su servicio de atención al cliente del “siguiente nivel”? Mis más de diez años en el sector minorista me han enseñado que el cliente está cada vez más informado y exige transparencia. Sin confianza, no eres más que un destello en la sartén, y para crear confianza, tienes que hacer una cosa que asombre al cliente y que tenga una razón de ser

💻 SaaS pegajoso

Mientras construía el negocio de comercio electrónico en Cape Union Mart, me preocupaba la popularidad de nuestras colecciones de primavera, pero nada me causaba más estrés que las torpes herramientas SaaS. La evaluación de productos, la firma de acuerdos de seis cifras y el despliegue de nuevas herramientas a miles de miembros del personal han informado mi perspectiva sobre el SaaS, y estoy deseando ayudar a difundir un buen software de productividad y creatividad a lo largo y ancho. Me interesan especialmente las herramientas construidas con la filosofía del código bajo y el empoderamiento de los responsables y creadores para aprovechar el ML y la IA.

💰 Fintech global

Habiendo sido testigo del “salto” de Fintech en África, con un rápido cambio hacia los pagos móviles y QR antes que muchos países más desarrollados, admiro a las empresas que permiten el acceso a más personas y permiten una mayor flexibilidad, comodidad y facilidad de acceso en cómo y cuándo los consumidores y los empleadores pagan y reciben sus pagos. Los pagos y la logística transfronterizos son también un área que genera miedo e incertidumbre, pero que tiene la oportunidad de cambiar la trayectoria de miles de millones de personas en todo el mundo.

🤝 Cultura y colaboración

He pasado mi tiempo en la “empresa”, reforzando mi creencia de que las empresas son la suma neta de las culturas de sus equipos. Construir grandes culturas requiere enfoque, dedicación, disciplina y retroalimentación constante y es una ventaja competitiva cuando se hace bien. Atrás quedaron los días de la revisión trimestral del rendimiento. Me encantan las herramientas que permiten a los directivos entrenar, dar feedback, conectarse (especialmente en un mundo remoto), e incluso mejorar ellos mismos.

🩺 Bienestar basado en datos

Creo firmemente en la conexión entre la mente y las entrañas. Después de una experiencia “cercana a la muerte” que me llevó a la UCI durante tres semanas, la gestión del estrés y la vida sana tienen que ser la base del éxito. Llevo 20 años practicando yoga (todavía no soy muy buena, pero lo practico). La atención plena, la salud mental y una mejor comprensión de cómo y por qué nuestros cuerpos reaccionan a los alimentos, los productos y los elementos ambientales impulsarán a los consumidores del mañana.

Dicho esto, Founder Collective es una empresa que se enorgullece de financiar startups “extrañas y maravillosas”. Hemos respaldado todo, desde la acuicultura automatizada hasta las pruebas de ADN zoológico. Si estás buscando una empresa de capital riesgo en fase inicial, me encantaría saber qué estás construyendo.

