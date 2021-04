El MBA de alto nivel siempre ha sido una propuesta costosa, que supone unos 200.000 dólares entre la matrícula y los gastos de manutención (por no mencionar la pérdida de ingresos). Este año puede haber aún más razones para pensar mucho antes de ir a la escuela de negocios.

En primer lugar, te enfrentarás a una competencia inusualmente dura. Las solicitudes en las mejores escuelas han aumentado mucho, ya que la gente busca refugio de la tormenta económica causada por Covid. Además, el virus puede seguir interrumpiendo la enseñanza presencial, por lo que podrías acabar luchando por entrar sólo para estudiar online.

Pero hay otra razón fundamental por la que quizá quieras dejar de lado la escuela de negocios y estudiar un MBA, este año o cualquier otro. Para muchos, un título de negocios es simplemente una pérdida de dinero. Pregúntale a Elon Musk.

Las habilidades superan a los títulos

Como señaló mi colega de Inc.com Jeff Haden en una columna reciente, el jefe de Tesla y SpaceX cree que demasiadas empresas están dirigidas por MBAs.

Debería centrarse más en el producto o el servicio en sí, menos tiempo en las reuniones del consejo de administración y menos tiempo en las finanzas”, dijo Musk.

En lugar de hacer un MBA para dominar las complejidades administrativas, anima a los futuros líderes empresariales a centrarse en aprender lo que se necesita para hacer cosas. Esta creencia se refleja en su enfoque de la contratación: Musk se centra en las habilidades, no en los títulos, y no le molestan los candidatos sin credenciales formales.

¿Podría ahorrar varios cientos de miles de dólares si también se centrara en las habilidades en lugar de las credenciales? Hay montones de recursos estupendos, desde clases en línea hasta listas de lecturas recomendadas, que le ayudarán a cubrir las lagunas en sus conocimientos empresariales. Y uno nuevo podría ser de especial interés para quienes se sientan tentados por las escuelas de negocios de primer nivel.

El portal de comparación de titulaciones DegreeQuery ha investigado recientemente los programas de estudio de los MBA de las escuelas de la Ivy League que están a disposición del público para encontrar los libros más asignados en varias materias. Si estás buscando un título de negocios que puedas hacer tú mismo, podrías hacer mucho más que empezar con su lista de los libros de negocios más populares asignados en las escuelas de la Ivy League:

Asking the Right Questions: A Guide to Critical Thinking, de M. Neil Browne. Este libro “ayuda a salvar la brecha entre la simple memorización o la aceptación ciega de la información, y el mayor desafío del análisis crítico y la síntesis“, según Amazon.

Cultura organizativa y liderazgo, de Edgar H. Schein. Un libro de texto clásico sobre, lo has adivinado, la cultura organizativa y el liderazgo.

Essentials of Organizational Behavior, de Stephen P. Robbins. Este libro de texto ya está en su 14ª edición, así que debe ser bastante útil.

The Management of Innovation, de G. M. Stalker y Tom Burns. Publicado en 1961, es “uno de los libros más influyentes sobre las organizaciones empresariales de todos los tiempos”, según afirma Amazon.

Business Finance: Theory and Practice de Eddie McLaney. Ahórrese aún más consultando las ediciones más antiguas de éste: el precio baja de 75 a 3 dólares.

A Theory of Human Motivation, de A. H. Maslow. ¿Has oído hablar de la jerarquía de necesidades de Maslow? De aquí viene la idea.

Análisis crítico de las organizaciones: Teoría, práctica y revitalización, de Catherine Casey. No parece una lectura ligera en absoluto, pero aborda un tema interesante: nuevas perspectivas críticas sobre el tema de las organizaciones y cómo se comportan las personas en ellas.

Defining Moments: When Managers Must Choose Between Right and Right, de Joseph Badaracco. Una discusión sobre cómo navegar en esos momentos en los que su negocio y sus valores están en conflicto.

Business Intelligence and Analytics: Systems for Decision Support, de Efraim Turban. “La única guía completa y actualizada de las revolucionarias tecnologías actuales de sistemas de apoyo a la gestión”, dice Amazon.

Corporate Finance, de Jeffrey F. Jaffe, Stephen A. Ross y Randolph Westerfield. Otro libro de texto clásico, ahora en su 11ª edición.

Feliz estudio.

Jessica Stillman –INC