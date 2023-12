por Rachel Greenberg* – Entrepreneurship Handbook

La autora cuenta los secretos para construir startups de éxito masivo y descubrió por qué la mayoría de los emprendedores nunca lo haremos.

Crear una empresa no es una gran hazaña. Para ser honestos, casi cualquiera con acceso a unos pocos recursos comunes puede poner en marcha un nuevo negocio en cuestión de horas (minutos, para algunos). Sin embargo, crear una empresa emergente de éxito masivo que se convierta en una megacorporación (que genere entre cientos de millones y miles de millones de dólares con márgenes de beneficio saludables y que compita cara a cara con los gigantes del sector) es algo totalmente distinto.

Hablando sin rodeos, la mayoría de los autoproclamados emprendedores no harán lo necesario para crear una entidad así.

Tiene muy poco que ver con la inteligencia, las credenciales mediocres o las conexiones limitadas; simplemente hay algunos sacrificios e inversiones que la mayoría de los empresarios no están dispuestos a hacer. En caso de que te estés preguntando qué separa a los buenos emprendedores de los ultra victoriosos, estos son los pasos que probablemente te impidan alcanzar ese nivel de élite del 0,01% de éxito.

Y sí, corroboré esta hoja de ruta con mi amigo de más de 500 millones de dólares que «sin ayuda de nadie» construyó una de las empresas públicas de más rápido crecimiento en su industria, por lo que esto no es solo una opinión informada por observación, sino más bien un libro de jugadas probado (con resultados de miles de millones de dólares).

Paso 1: Por qué los veinteañeros no tienen ninguna oportunidad

No digo que sea imposible crear megas startups a los 20 años… pero la mayoría de los que lo intentan están en desventaja. No tiene nada que ver con la inmadurez, los recursos financieros limitados o la falta de contactos adquiridos durante décadas. Más bien tiene que ver con dos factores: tiempo y paciencia.

No me refiero al tiempo o la paciencia que un fundador está dispuesto a dedicar a su floreciente empresa. Todos podemos enamorarnos de nuestra «próxima gran cosa» y pasar 25 horas al día trabajando en ella, decididos a hacer «lo que sea necesario» para que tenga éxito.

Aquí está el problema: a veces «todo lo que haga falta» está fuera del alcance de nuestras capacidades debido a la falta de tiempo que hemos tenido para aprender, experimentar y dominar nuestra industria, es decir, a menos que hayas estado trabajando duro desde la preadolescencia.

Compárense con mi amigo («George»), que ganó 500 millones de dólares y fundó su mayor empresa (que ahora cotiza en bolsa) después de dos décadas dedicadas a dominar su sector, relacionarse con las partes implicadas en cada función clave y conocer suficientes aspectos como para ver los verdaderos agujeros.

Crear una empresa multimillonaria no fue un accidente por parte de George, pero tampoco surgió de un anhelo desesperado por ser fundador.

George era -y sigue siendo- una persona increíblemente curiosa, y se ha pasado toda su carrera cuestionando el statu quo y buscando oportunidades para mejorarlo. Esa, por cierto, es la definición del espíritu emprendedor: No es alguien que quiere «ser su propio jefe» o «trabajar desde cualquier sitio»; es alguien que busca meticulosa y continuamente ineficiencias (o productos, servicios o sistemas deficientes) y formas de mejorarlos.

Un veinteañero invariablemente tiene mucho menos tiempo para dominar, estudiar o investigar un sector, disciplina, producto o servicio desde dentro. Por lo tanto, para que un veinteañero pueda enfrentarse a alguien como mi amigo George, tendrá que compensar su falta de experiencia con un estudio holístico del sector que pocos tendrán la paciencia de dominar.

La cuestión es que es increíblemente difícil compensar 20 años de experiencia en un curso intensivo de un mes, pero un fundador que espera hacer un chapoteo de mil millones de dólares debe esperar que alguien de su equipo principal -si no él mismo- tenga que aportar esa experiencia suprema en el sector.

Pasos 2 – 4: Dónde se equivocan los fundadores de hoy en día

He mencionado que mi amigo George pasó décadas estudiando de primera mano su sector, buscando agujeros y buscando innovaciones para mejorar esas deficiencias. En esa línea, la segunda forma en que la mayoría de los jóvenes fundadores de hoy se equivocan es al no mejorar realmente los nombres conocidos actuales que dirigen sus respectivas industrias.

2. Innovación

Se puede crear una empresa de 2, 10 o incluso 20 millones de dólares con una buena imagen de marca, un gran número de seguidores en las redes sociales y un buen presupuesto de marketing en torno a un producto o servicio útil. Sin embargo, es poco probable que construyas el próximo Home Depot si no haces una mejora significativa y marcada junto con la innovación en la industria de mejoras para el hogar.

En otras palabras, demasiados fundadores están construyendo empresas por el bien de la libertad y el atractivo del dinero rápido, pero fallan (o descuidan) innovar o mejorar algo material en sus industrias.

3. Atajos

El tercer defecto que frena el éxito de las startups (y los mantiene en millones, no miles de millones) es la propensión a confiar en los atajos.

La explosión de la inteligencia artificial, la automatización y la mano de obra barata subcontratada no ha hecho, sino, exacerbar esta trampa empresarial. En nombre de la tecnología, la visión de futuro, la eficiencia y la hiperescalabilidad, muchos fundadores (yo mismo he sido culpable de ello) han optado por la velocidad en lugar de la calidad, y muchas de sus startups han sufrido las consecuencias.

Aunque la creación de sistemas automatizados y rentables es una gran estrategia para escalar, no debería sustituir a la aportación humana, la experiencia y el meticuloso detalle que a menudo se emplean en la elaboración de la primera iteración de una empresa que cambia el mundo.

El mundo no necesita otro círculo de empresas clónicas digitales impulsadas por IA que aporten muy poco a la conversación. Los atajos pueden ayudarte a escalar, pero no deberían sustituir a las etapas más cruciales de la infancia de una startup.

4. La combinación ninja

El cuarto paso en falso que plaga los viajes de muchos jóvenes fundadores de startups, es una combinación de ego e impaciencia: Lo que mi amigo George tenía, y que tan pocos nuevos fundadores poseen, es una confluencia de humildad y audacia.

Tuvo la humildad y la paciencia necesarias para aceptar de buen grado que podrían pasar décadas antes de que su nueva empresa revolucionara el sector.

Para contextualizar, la startup de George tardó casi cinco años en ganar tracción significativa y otros cinco antes de alcanzar un crecimiento exponencial. Al mismo tiempo, George tuvo la audacia (o el impulso implacable y la fe inquebrantable) de escalar esa montaña de todos modos, a pesar de que los titulares de la industria con megáfonos gritaban que su innovación nunca funcionaría.

En el caso de que fueras uno de los pocos aspirantes a fundadores que superaron las probabilidades y dominaron los pasos 1 a 4 de la fórmula de los 500 millones de dólares, es probable que aún no seas suficiente para alcanzar esa marca de 9 o 10 cifras y convertirte en un gran disruptor de la industria como George. He aquí por qué:

Paso 5: No, no eres suficiente

Como orgulloso empresario en solitario (que también ha trabajado con startups lideradas por cofundadores y respaldadas por inversores tradicionales y consejos asesores), odio admitir esta limitación, pero es la verdad: cuando se trata de trastocar un sector y construir el «Home Depot» de tu espacio, rara vez se puede lograr en solitario.

Si simplemente quieres libertad financiera y el título de «emprendedor», hay caminos más adecuados que aspirar a sacudir una industria y crear un nuevo nombre familiar. Si tienes aspiraciones de más de 9 cifras, es probable que para alcanzarlas tengas que atraer a grandes actores del sector y a personas influyentes para que se unan a tu equipo a fin de lograr una credibilidad significativa, acelerar el crecimiento y conseguir una cuota de mercado significativa.

En pocas palabras, no, es probable que usted no sea suficiente, y alcanzar el patrimonio neto de más de 500 millones de dólares de George requiere reconocerlo e inclinarse por ello desde el principio.George creó su junta directiva antes de crear el sistema de monetización de su empresa, y no fue por error.

Por qué la mayoría de los empresarios nunca serán George

Alcanzar la independencia financiera a través de startups exitosas frente al nivel de logro de más de 500 millones de dólares de George son dos cosas muy diferentes. No tienes que querer ser un disruptor de la industria, reclutar una junta directiva, o hacer una marca significativa, histórica en tu industria.

Si simplemente quieres ser lo bastante autosuficiente como para mantener el 100% del control, lo bastante espabilado como para aprovechar tus propios recursos y lo bastante ágil como para progresar rápidamente por tus propios medios, entonces crear una empresa pública como George probablemente no sea tu mejor opción.

Aquí está el lado positivo:

La carrera empresarial de George no empezó realmente hasta los 40 años y alcanzó su punto álgido a finales de los 50… así que si todavía estás coleando, aún estás a tiempo de decidirte.

Por ahora, construye la empresa que mejor se adapte a ti y ten en cuenta que no todos tenemos que ser -ni queremos ser- directores ejecutivos que respondan a los accionistas. El anonimato empresarial tiene ventajas que personas como George no pueden recuperar, así que elige bien tu camino, pero ten en cuenta que siempre hay margen para pivotar.

*Rachel Greenberg. Banquera de inversiones de Wall Street. Emprendedora y consultora de startups. Nombrada «Los 10 mejores emprendedores de 2020» por Yahoo Finanzas. CEO de Beta Bow