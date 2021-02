El visionario fundador de Amazon, Jeff Bezos, renunció al cargo de CEO. Deja una larga lista de logros, incluido el de marcar el comienzo del año más rentable en la historia de Amazon.

El fundador y CEO de Amazon, Jeff Bezos, dejará el cargo en el tercer trimestre de 2021 y pasará a un nuevo cargo como presidente ejecutivo del directorio de la compañía.

El gigante del comercio electrónico anunció el martes 2 de febrero la salida de su líder visionario durante su llamada de ganancias del cuarto trimestre, donde también informó ganancias récord después de la temporada de compras navideñas.

El año pasado, Bezos, quien construyó Amazon a partir de un alquiler de tres habitaciones en los suburbios de Seattle, se convirtió en la primera persona en la historia en valer más de us$ 200 mil millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.

En un correo electrónico enviado a los empleados de Amazon, Bezos dijo que tiene la intención de centrarse en iniciativas tempranas y nuevos productos en su cargo como presidente ejecutivo. También afirmó que la transición le dejaría más tiempo para otras actividades, incluidas iniciativas filantrópicas.

“Como presidente ejecutivo seguiré participando en importantes iniciativas de Amazon, pero también tendré el tiempo y la energía que necesito para concentrarme en el Day 1 Fund, el Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post y mis otras pasiones. Nunca he tenido más energía y no se trata de jubilarme. Me apasiona mucho el impacto que creo que pueden tener estas organizaciones”.

Jeff Bezos