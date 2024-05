Si tienes la sensación de que hoy en día es mucho más difícil afrontar el crecimiento de una startup, no estás solo.

A lo largo de los últimos 25 años, he creado más de una docena de empresas, desde el principio hasta el final. Unas pocas las he financiado yo solo, el resto las he hecho en equipo con otros y las hemos financiado con capital de riesgo.

He tenido tanto salidas multimillonarias como fracasos embarazosos, algunos con resultado de incendios y zombis.

También he asesorado a docenas de nuevas empresas, muchas de ellas en calidad formal de miembros del consejo de administración o asesores. Un buen número de ellas también han salido adelante.

Esas son mis credenciales. Pero a lo largo del camino, también he estado escribiendo sobre lo que he aprendido – no lo que he leído, no lo que alguien me dijo, no lo que he visto – sino lo que he aprendido – mientras fundaba, construía y hacía crecer una startup tras otra.

La cuestión es la siguiente. No he escrito nada «nuevo» sobre cómo emprender en 2024, y no se trata del típico «bloqueo del escritor». Es porque la forma en que una startup se financia, construye y crece ha cambiado drásticamente en los últimos 12 a 18 meses. Hay un montón de nuevas dinámicas que hay que descifrar.

Y ahora creo que he descubierto algunas de ellas.

Retrospectiva en 2020

No me refiero a «la retrospectiva es 20/20». Estoy hablando del año 2020.

Mira, a principios de 2023, escribí un artículo sobre cómo iniciar y hacer crecer una startup en 2023, y en ese artículo me refería a este mismo cambio sísmico en la dinámica de inicio – un cambio que, no es de extrañar, comenzó todo el camino de vuelta con la pandemia en 2020.

Eso es lo complicado de los efectos duraderos de los grandes cambios en la dinámica empresarial. No suceden como los terremotos, en los que puedes sentir cómo tiembla el suelo bajo tus pies y luego todo se cae de las estanterías. Ocurren como despertarse un día en otra versión de un multiverso, donde casi todo sigue igual, pero hay fallos en la matriz.

Lleva un minuto darse cuenta de lo que ha cambiado, así que llego tarde al año, pero esto es lo que puedo decir que ha cambiado definitivamente desde 2020 hasta ahora.

El consumidor se desenamoró de la tecnología

Durante décadas, el público en general se encaprichó con los avances tecnológicos. Las computadoras de mesa se convirtieron en portátiles, el cable en inalámbrico, la red en móvil y la conexión en visual.

Entonces, los que estábamos en el sector tecnológico nos volvimos codiciosos y dimos por sentado que el consumidor estaba satisfecho.

Se puede señalar la ruptura donde se quiera, pero empezaré por lo que yo llamo el punto álgido del ciclo tecnológico de Internet: la aparición del dispositivo móvil como asistente en el bolsillo, llamémoslo finales de la década de 2000. Luego las cosas cambiaron, y la tecnología nos dio, en un sentido general, el rastreo móvil (ew), luego la moneda digital (¿en serio?), luego web3 (vamos), luego Matt Damon y Tom Brady incitando al consumidor a comprar meme coins.

Sí, claro. Claro. Extralimitación. «Uy».

Pero el daño estaba hecho y sobre todo bajo la superficie: una enorme pérdida de confianza del consumidor en la tecnología. Hoy tu teléfono móvil no es un vehículo de libertad, sino más bien una combinación malsana de gran hermano y máquina de depresión en tu bolsillo.

¿Demasiado fuerte? Probablemente no lo suficiente. Pregúntale a la Generación Z. Si puedes saca sus caras de Tik Tok.

Y ahora, el último clavo en ese ataúd -quiero decir, la última ola en ese ciclo evolutivo- es una forma de inteligencia artificial que la élite tecnológica ni siquiera se molesta en endulzar. No me malinterpreten, la IA sigue siendo una tecnología asombrosa, pero los mercachifles y especuladores salieron de la nada antes de que la tecnología dejara siquiera de alucinar.

Nunca pensé que escribiría esa frase. Pero es un buen punto de partida.

El mundo de los negocios y de las empresas está sobreindexado en IA

Este tipo de IA lleva existiendo desde principios de la década de 2010 y quizá antes. Ya lo sé. Yo estaba allí y ayudé a introducirla. Ese no es el problema.

La cuestión es lo que sucedió en la mano de obra a partir de 2020, cuando el talento empresarial dio a la América corporativa el dedo colectivo. De la noche a la mañana, los trabajos aparentemente serviles por un salario bajo en un entorno improductivo, situado en un lugar caro y deprimente para vivir, simplemente parecían… estúpidos.

De repente se produjeron grandes dimisiones, silenciosas renuncias y auténticas revoluciones en el lugar de trabajo.

Pero las empresas estadounidenses no se toman este tipo de cosas con calma. Entra la IA.

Ahora mira, yo no soy un fan de América Corporativa de ninguna manera, pero estoy familiarizado con el libro de jugadas. Y jugó de la siguiente manera.

América Corporativa dijo: «Si la gente no quiere trabajar aquí, vamos a utilizar la tecnología de trabajo a distancia para doblar en los mejores talentos que queremos mantener, y vamos a utilizar la IA (o la excusa de la IA), para cortar el talento que no quieren pagar ».

Lo sé. Me he tomado algunas licencias. La América corporativa no es una entidad única con conciencia de sí misma. Pero tampoco lo es la IA. Así que toda esa mierda se vino abajo.

Cualquiera con un pie en el campo de la IA ya sabía que se avecinaba el colapso, o al menos que la tecnología que no se estaba entregando no podría estar a la altura de la promesa de la tecnología que se estaba sobrevendiendo. Pero las empresas estadounidenses tampoco son un colectivo de genios (¿sin ánimo de ofender? ¿Alguna ofensa?), así que se lanzaron de cabeza y sin chaleco salvavidas.

Por lo tanto, hay una tonelada, UNA TONELADA, de capital de riesgo y dinero de empresas públicas invertido en algunas de las aplicaciones más… «no geniales» del sabor actual de la IA, que, como sigo gritando, todavía está solo en su etapa de «chatbot y porno deepfake». Es prometedora, seguro, pero estamos muy lejos de la aplicación práctica y de no atropellar a la gente con coches autoconducidos.

El dinero pasó de apretado a asustado

No sabes cuántos ejemplos he visto de una startup y productos muy prometedores que han naufragado porque los inversores pasaron de los mandatos lógicos de rentabilidad en 2021 a las medidas de pánico de 2023 para recortar el gasto sin tener en cuenta las consecuencias.

Definitivamente, los bebés se fueron con el agua del baño. Se redujeron los equipos, se destriparon departamentos enteros y la I+D se ralentizó.

Esto debería ser una bendición para una starup de reciente creación. A medida que los operadores tradicionales cometían error tras error, las empresas jóvenes e innovadoras deberían haber aprovechado la debilidad y acaparado cuota de mercado.

Pero no hay combustible para ese fuego. La combinación de estos tres fenómenos -desinterés por la tecnología, dependencia excesiva de la IA como argumento de venta y gasto a toda costa- significa que ya no hay dinero para innovar. En el mundo de una startup, cuando no se innova, no se puede crecer. Cuando no puedes crecer, no sobrevives.

Así que aquí estamos.

¿Qué aspecto tiene la nueva normalidad?

No estoy diciendo que la antigua forma de financiar, construir y hacer crecer una startup esté muerta. No digo que no tenga sentido preparar un pitch deck y llamar a las puertas virtuales de un capital riesgo. No digo que un estúpido clon de una imitación de IA no vaya a conseguir ocho cifras de financiación cinco minutos después de que leas esto. Solo digo que si los fundadores realmente innovadores quieren hacer cosas realmente innovadoras, les va a ir mejor:

Autofundados, autofinanciados y autosuficientes.

Rentables desde el principio

Resolver problemas en lugar de vender tecnología de moda

Construir a fuego lento en lugar de perseguir un crecimiento explosivo

Innovando estratégicamente junto con la innovación técnica existente

*Joe Procopio. Emprendedor con múltiples salidas y fracasos. Pionero de NLG. Creador de TeachingStartup.com y GROWERS. Escribe en Inc.com y BuiltIn.com