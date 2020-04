Los emprendedores muy productivos no son necesariamente especiales, pero saben cómo conseguir cualquier objetivo. Cuando sabes cómo atacar a cualquier objetivo de forma adecuada, tú también puedes ser imparable.

Con mis experiencias exitosas he aprendido que es fácil imaginar cómo conseguir un objetivo, pero ejecutar el plan es todo un reto. Durante el tiempo que he pensado cómo pasar de la lista de tareas a la lista de cosas hechas, he aprendido unos pasos que puede que te ayuden. Aquí van 5 pasos muy sencillos para conseguir cualquier objetivo emprendedor:

1. Hazlo más pequeño

La visión de objetivos tiene que empezar como algo grande, pero luego tiene que ir convirtiéndose en pequeños objetivos para poderlos conseguir en pequeños pasos.

Por ejemplo, querer mejorar tu dieta e incrementar tu actividad física suelen ser los objetivos más comunes. No recomendaría cambiar tu dieta drásticamente y pasar a ir cada día al gimnasio. Parte el objetivo en varios objetivos más pequeños. Por ejemplo, puedes empezar eliminando algunos alimentos y salir a correr incrementando la distancia de forma mensual. De esta forma, los objetivos son más fáciles de conseguir porque los consigues en pequeños pasos.

2. Hazlo razonable

Un buen objetivo es aquel que te acerca al límite de tu zona de confort, pero no cruza hacia la fantasía. A todo el mundo le encantaría hacer un millón este año, pero si no es un número con el que puedas contar, empieza con una cifra más creíble.

Hacer los objetivos más realistas también se adecua con el punto uno; hacerlos más pequeños.

3. Haz que se conozca

Una buena forma de conseguir cualquier objetivo es conseguir el apoyo necesario. Esto, diciéndoselo a la gente que te apoyará y se involucrará en tu éxito; tiene el beneficio de sentir el apoyo cuando algo te está retando, pero también te ayuda a mejorar y afrontar mejor un objetivo en cuanto lo verbalizas. Un objetivo que has compartido tiene más sentido y es más fácil de conseguir.

4. Hazlo medible

Partir los objetivos en partes más pequeñas ayuda a acercarte al gran objetivo de forma progresiva y es una buena táctica en términos de acción, pero también para medir tus progresos. Si tu objetivo es perder peso ¿cuánto tendrás que haber perdido en cada pequeño objetivo? Si es incrementar tus ganancias ¿cómo medir lo que gastas y cómo reducir costes?

5. Hazlo divertido

En cuanto vayas consiguiendo cada fase de tus objetivos, marca formas de celebrar tus victorias. Haz que medir tus progresos tenga un significado divertido. Cuanto mejor te lo pases a lo largo del camino, más éxito tendrás consiguiéndolos.

El objetivo de cada uno no es solo conseguirlo, sino integrarlo en nuestro estilo de vida, así que mejor aprender a disfrutar no solo el destino, sino también el camino.