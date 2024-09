por Brett Fox*

La generosidad es tu arma secreta como CEO de una startup si deseas construir un gran equipo. La generosidad impacta directamente en la motivación de tu equipo.

Cuanto más motivado esté tu equipo, más probable será que tu empresa tenga éxito. En esta publicación, compartiré contigo cinco maneras en las que puedes usar la generosidad para construir un gran equipo que impulse a tu startup hacia el éxito.

Comencemos con…

Sé generoso con el equity

Uno de los primeros desafíos de tus habilidades de liderazgo como CEO es cuánto equity (participación accionaria) le darás a tus cofundadores y luego a tus empleados. Mi recomendación es la generosidad con la cantidad de opciones sobre acciones que ofreces a cada miembro de tu equipo.

No estoy diciendo que debas volverte loco y dar cantidades muy por encima de la norma a tu equipo. Lo que estoy diciendo es que hagas tu investigación y no seas tacaño con la cantidad de equity y acciones que les ofreces.

Por ejemplo, supongamos que tienes un cofundador. La empresa fue tu idea y la estrategia también fue tu idea. Te sientas con tu cofundador para discutir la división del equity entre ambos, y piensas que una división del 80%/20% es justa.

Tu cofundador está visiblemente molesto y dice que una división 50%/50% parece justa. Ahora tienes un problema en tus manos.

Sin embargo, eres inteligente y rápidamente te disculpas y ajustas tu posición. Tú y tu cofundador acuerdan que una división de 55%/45% es una división justa.

Aquí está lo que debes recordar sobre la equidad como CEO de una startup: O vas a ganar mucho dinero, o solo recibirás un salario. Y dar más equity a tu cofundador mejorará la motivación de tu cofundador y, por lo tanto, mejorará tus probabilidades de éxito.

Ahora, haz esto en todo el equipo y tus probabilidades de éxito seguirán aumentando.

Ahora, pasemos a…

Sé generoso al dar crédito a tu equipo

Si tuviera que darle un consejo a un nuevo CEO, diría: «Dale todo el crédito a tu equipo por cada éxito que tenga tu empresa, y tú deberías asumir toda la culpa por cada fracaso.»

La razón por la cual esto es una forma inteligente de proceder es que, como CEO, recibirás el crédito por el éxito de todos modos, así que ¿por qué no hacer público el dar el éxito a tu equipo? Ellos lo apreciarán porque se siente bien ser reconocido por hacer un buen trabajo.

A la inversa, genera lealtad cuando tomas la culpa públicamente por tu equipo cuando se comete un error. Ellos saben que no los vas a traicionar.

Ahora, no estoy diciendo que debas ignorar el desempeño deficiente. Al contrario, estoy diciendo que debes abordar el desempeño deficiente a puerta cerrada, no públicamente. A nadie le gusta ser reprendido en público, así que simplemente no lo hagas.

A continuación…

Sé generoso con la delegación

No sé dónde lo aprendí, pero me enseñaron a delegar tanto como fuera posible a cualquier equipo que gestionara tan rápido como pudiera. Esta es una gran habilidad para aprender como CEO.

Te daré dos grandes razones por las que la delegación es tan poderosa. Primero, cuanto más delegues a tu equipo, más libre estarás para hacer las cosas que solo tú puedes hacer. Porque, a medida que tu empresa crezca, querrás trabajar en las cosas que solo tú puedes hacer.

En segundo lugar, delegar a tu equipo transfiriendo la responsabilidad de tantas tareas como puedas hacia abajo en la organización, lo prepara para asumir más responsabilidades a medida que tu empresa crezca. Así, estás formando a los futuros líderes de tu empresa, siendo generoso y delegando hacia abajo en la organización. Por cierto, la delegación hacia abajo en la organización debe ser practicada por cada gerente de la empresa, no solo por ti.

A continuación, pasemos a…

Sé generoso con el cuidado de la salud

La compensación no termina con equity y salario; el cuidado de la salud y otros beneficios como las vacaciones son herramientas clave para la retención. Así que es importante la generosidad con el cuidado de la salud y los beneficios que ofreces a tu equipo.

Recuerda, no solo el empleado mira los beneficios, también lo hace su cónyuge. Una de las cosas más inteligentes que hicimos en mi empresa fue comparar nuestro plan de salud con el de las empresas públicas con las que competíamos.

Queríamos estar al menos a la par con las mejores empresas en nuestra industria, ya que estábamos reclutando ingenieros de estas empresas. En muchos casos, nuestro paquete de beneficios ayudó a convencer a un posible empleado para que se uniera a nosotros.

Finalmente, pasemos al último punto de nuestra lista…

Sé generoso con los consejos

Desde tu cofundador que quiere ser CEO de su propia empresa algún día, hasta el nuevo graduado universitario que acabas de contratar, sé generoso con tus consejos. Una parte importante de tu rol como CEO de una startup es entrenar y enseñar a tu equipo.

Tenía reuniones individuales semanales con cada uno de mis reportes directos. Dividía la reunión en dos partes. En la primera parte de nuestra reunión individual, el reporte directo podía preguntarme cualquier cosa que tuviera en mente.

En la segunda parte de nuestra reunión individual, les daba consejos y orientación sobre cómo podían mejorar y alcanzar sus metas a largo plazo. Nunca quieres que haya dudas sobre dónde se encuentra un empleado, y dar retroalimentación continua es una excelente manera de lograrlo.

Luego, te sugiero que utilices el antiguo concepto de Hewlett Packard de “Gestión por pasear.” En otras palabras, no te limites a quedarte en tu oficina. Camina por tus instalaciones y conoce a tu equipo. Construye una buena relación con tu equipo. Conoce sus desafíos y metas.

Tu equipo apreciará tu deseo de conocerlos y se sentirá más conectado con la empresa.

Un pensamiento final: Aplica la generosidad compartiendo información. Tu equipo quiere saber cómo está yendo la empresa, así que sé generoso y comparte toda la información que puedas con ellos. No solo la información positiva. También comparte la información negativa.

Sé que te preocupa que la información pueda filtrarse y que tu equipo pueda renunciar. Yo solía sentir lo mismo, especialmente cuando era más joven.

Sin embargo, he aprendido que los riesgos negativos son mínimos. El beneficio de ser generoso con la información que das a tu equipo es que construyes lealtad para los muchos momentos en los que necesitarás que tu equipo se levante cuando haya un problema importante. Ese es el gran beneficio de ser generoso.

*Brett Fox – Trabajo con CEOs de startups para ayudarlos a hacer crecer sus negocios. He construido varias empresas desde $0 hasta más de $100 millones.