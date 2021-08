Los emprendedores siempre buscan la receta adecuada para aumentar las probabilidades de éxito. Ser mejor es un trabajo diario.

Steve Blank fue probablemente uno de los pioneros de las “recetas” al iniciar el movimiento lean startup. Antes del movimiento lean, yo diría que el libro de Geoffrey Moore, Crossing the Chasm, publicado en 1991, fue decisivo para tratar de pensar de forma diferente sobre las startups.

Desde entonces, hemos creado mucho contenido, y los fundadores de startups tienen mucho donde elegir; hay libros, blogs, podcasts y herramientas de software para planificar mejor y crear mejores startups.

Además, ha florecido todo un ecosistema para apoyar a los emprendedores, y un sinfín de aceleradoras y mentores comercializan su camino al cielo. Intentan aprovechar todas estas herramientas/metodologías y promueven las técnicas lean y ágiles, y un sinfín de lienzos y métodos.

¿Funciona?

Permítanme empezar diciendo que las startups están abrumadas y confundidas con la profusión de apoyos disponibles. También es difícil elegir el apoyo adecuado, ya que el ecosistema está lleno de charlatanes, personas que nunca han construido ninguna startup y que están construyendo negocios basados en las teorías de otras personas. La mayoría de las veces, los fundadores se enfrentan a consejos contradictorios, lo que crea aún más confusión. Por último, muchas iniciativas no son bienintencionadas, ya que aprovechan el revuelo de las startups para su propio beneficio (pensemos en el concurso de startups).

Separemos dos cosas, las herramientas/metodologías y las estructuras que lo aprovechan con las aceleradoras/mentores.

Estructuras de mentoring

El modelo de aceleradoras está llegando a un callejón sin salida. Van a quedar en pie las grandes, YC, 500 y Techstar. Seamos sinceros, las startups entran en una aceleradora porque no pueden conseguir dinero, se conforman con recibir un pequeño cheque (a veces nada), un escritorio y algo de apoyo. Esperan encontrar una red de inversores para conseguir dinero. Así que el trabajo consiste en construir una baraja, lanzar y recaudar. Funciona para algunos, pero no para la mayoría. Fundamentalmente, la mentalidad detrás del proceso de aceleración es errónea. En lugar de ayudar a crear empresas sólidas, acaban pintando lo que consiguen, con la esperanza de hacerlas atractivas para los inversores. Muy pocos tienen la red de inversores adecuada, muy pocos están al día de las últimas recetas, el fin está cerca.

Los aceleradores que sobrevivan se convertirán en inversores de pre-semilla con una fantástica red de inversores y moldearán la startup para levantar una ronda de semillas. Los fondos de pre-semilla ocuparán el espacio y ofrecerán apoyo además del primer cheque.

Los mentores aportan experiencia. El problema con la experiencia es que crea un marco de convicciones que el mentor quiere aportar a la startup. Además, si hay varios mentores trabajando con la startup, a menudo se dan consejos contradictorios; un clásico es ir al B2B y al B2C. Soy muy cauteloso con esto, ya que creo firmemente que un mentor nunca debe dar consejos, sino hacer que el emprendedor piense para encontrar sus propias respuestas.

Los buenos mentores son oro, pero son difíciles de encontrar.

Herramientas/metodologías

Si realizas un análisis FODA, creas un personaje de cliente, modelas tu experiencia de cliente, dimensionas tu mercado de abajo a arriba o creas un lienzo de modelo de negocio, ¿aumenta tu comprensión general de qué camino tomar para tener éxito? En otras palabras, ¿es un ejercicio útil o estamos perdiendo el tiempo?

Ciertamente ayuda a los fundadores a pensar, y nunca es algo malo. Sin embargo, a menudo he visto que los fundadores lo hacen y acaban con ello. ¿No es usted uno de esos fundadores que construyen un lienzo de modelo de negocio, se sienten bien con él y luego lo guardan en un cajón para no volver a abrirlo?

También intentamos meter demasiadas cosas en la cabeza de los fundadores a la vez. Se ahogan bajo demasiados consejos, no todos buenos, y abrumadores. No empieces con un MVP, ama el problema no la solución, define el primer objetivo, piensa en la monetización ahora, posiciona a la competencia, dimensiona tu mercado, modela la experiencia del cliente, piensa en las métricas adecuadas,… ¡Para! ¿Por qué hacer todo eso?

Primera conclusión

Lo que ocurre es que los fundadores lo intentan, de verdad, y luego lo dejan para siempre. Lo que impulsa el día a día es lo que les importa a los fundadores. Así que, justo después de diseñar un bonito lienzo de negocio o de escuchar una gran masterclass, los fundadores vuelven a lo serio, a construir un producto e intentar venderlo.

Lo que falla en esta imagen es que la mayoría de las metodologías/herramientas y algunos mentores/aceleradores ayudan a guiar a los fundadores. Pero se perciben como teóricos y a menudo desconectados de la realidad.

Así que, por un lado, tenemos una gran cantidad de experiencia que no necesariamente se aprovecha de la manera correcta, y por otro lado, tenemos fundadores que hacen las cosas de la misma manera con a menudo los mismos resultados.

Ahí es donde la teoría no conecta con la realidad. Los ejercicios que están desconectados del intento de mejorar la realidad de la startup son sólo ejercicios.

La teoría es pensar y la práctica es hacer.

“El que ama la práctica sin teoría es como el marinero que sube a un barco sin timón ni brújula y nunca sabe dónde puede echar amarras” Leonardo Da Vinci.

¿Cómo reconectar el hacer y el pensamiento estratégico?

Tenemos que ofrecer algo nuevo donde se aproveche la inteligencia colectiva para ayudar a los fundadores a mejorar la realidad de forma práctica. He trabajado en una solución durante los últimos 8 meses, para proponer un marco, una nueva forma de aprendizaje, para resolver este enigma. He intentado respetar las siguientes reglas

Tiene que ser barato (sin fondos propios).

Tiene que ser un nuevo formato, un compromiso de poco tiempo (los fundadores tienen largas jornadas), principalmente en línea.

Tiene que aportar una perspectiva holística, ya que la conexión de temas genera comprensión.

Tiene que ser un formato pequeño que se pueda tragar. Tratar de absorber todo lo que hay que saber es ridículo. Hay una secuencia.

Tiene que ser pragmático, orientado a objetivos y con impacto. Aprendemos haciendo en lugar de escuchando.

Tiene que fomentar el aprendizaje entre iguales para crear responsabilidad.

Así que estoy lanzando una nueva empresa para abordar este tema. Si quieres saber más: www.34elements.com

¡Saludos, y deseadme suerte!

Pierre Gaubil. Emprendedor francés con empresas en su país y Silicon Valley. Data Driven Investor