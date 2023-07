por Brett Fox*

Al crear una startup tu camino emprendedor desembocará en el puesto de CEO. ¿Cómo hacer la transición?

No sé cómo llegué a este proceso de pensamiento, pero, desde el principio de mi carrera, pensé que era una gran idea quedarme obsoleto. Sí, sé que esto suena como si fuera autodestructivo, y supongo que en algunas organizaciones lo es.

Sin embargo, mi proceso de pensamiento era diferente. Pensaba que si hacía mi trabajo muy, muy bien, podría avanzar en la organización y encontrar a otra persona que hiciera el trabajo que yo hacía.

Lo loco es que mi proceso de pensamiento de dejarme obsoleto funcionó. Cuanto más me obsoletaba a mí mismo y delegaba el trabajo en las personas que contrataba, más crecía.

Cuando empiezas tu empresa no hay nadie en quien delegar, así que tú haces el trabajo.

Cuando estás empezando, solo estás tú y unos pocos más. No hay nadie en quien delegar, así que ¿qué haces?

Tú y tus compañeros os repartís el trabajo.

Y tú, el CEO, te centras en lo que sabes hacer. Si eres ingeniero, te dedicas a la ingeniería. Te centras en el marketing si eres un experto en marketing. Y, te centrarás en las ventas, no importa cuál sea tu formación.

Al principio, eres un colaborador individual Y el Director General. Harás lo que sea necesario. Harás de todo, desde trabajar en tu especialidad hasta sacar la basura. ¿Y sabes qué? Disfruté mucho ensuciándome las manos, incluso sacando la basura o limpiando el retrete.

Con el tiempo, si haces las cosas bien, te convertirás en un simple CEO.

El error que cometen demasiados CEO primerizos es aferrarse a todo durante demasiado tiempo

Sí, tienes que trabajar dentro de un presupuesto, pero tu objetivo es contratar empleados que te sustituyan lo antes posible.

Los ingenieros suelen ser lo primero, luego ….

Es probable que contrates rápidamente a un controlador/financiero (pero no necesitarás un director financiero hasta dentro de mucho tiempo), y luego…

Añadirás fabricación si estás haciendo un producto físico, luego…

Añadirás marketing cuando estés listo para vender tu producto, luego…

Quizás algunos vendedores internos, y finalmente…

Agregarás vendedores al final.

¿Por qué añadir a los vendedores al final?

Permítanme aclarar esto un poco. Podrías añadir uno o dos vendedores puros, pero querrás esperar a añadir un vicepresidente de ventas porque:

Es difícil encontrar un VP de ventas realmente bueno al principio

La realidad es que un gran vicepresidente de ventas no va a estar interesado en unirse a tu empresa cuando los ingresos son bajos. Y tú vas a ser el mejor vendedor que tenga tu empresa.

Eres el que siente más pasión por tu negocio. Conoces los entresijos mejor que nadie.

Así que lo lógico es que seas tú quien venda. Además, hay otro gran beneficio que obtienes al ser el primer vendedor de la empresa:

Conoce cómo funciona el proceso de venta

Sabe cómo es el proceso de venta. Y eso es enorme porque harás un trabajo mucho mejor contratando a un vicepresidente de ventas que se ajuste a lo que realmente necesitas.

Sin embargo, perjudicará a su empresa si espera demasiado para crear su equipo ejecutivo

Por ejemplo, eso es lo que hizo «Bob».

Los ingresos de «Bob» superan ahora los 10 millones de dólares anuales y se duplican cada año. Bob tiene un equipo de más de cincuenta personas, pero no tiene un equipo ejecutivo en el que delegar.

Ahora, Bob está luchando por cubrir puestos que debería haber empezado a añadir alrededor de 1 millón de dólares al año. Mientras tanto, Bob tiene que hacer doble trabajo y ser Vicepresidente de Ingeniería, Vicepresidente de Marketing y Vicepresidente de Fabricación.

Bob está trabajando horas locas y, según admite él mismo, está cometiendo errores que antes no cometía. Casi con toda seguridad, el retraso de Bob en la contratación de un equipo ejecutivo impedirá el crecimiento y la rentabilidad de la empresa.

No cometas el error de novato de no seguir participando una vez que ya no tengas responsabilidades de línea

El hecho de que todas las funciones de línea de la empresa estén ocupadas no significa que usted no participe en las responsabilidades cotidianas de la empresa. No puedes sentarte a ver trabajar a tu equipo.

Sí, su equipo hará el trabajo (liberándole a usted para hacer otras tareas que sólo usted puede hacer). Pero trabajarán en función de los objetivos que usted y el equipo establezcan.

Estarás supervisando constantemente las distintas partes de la organización mediante reuniones de revisión. Además, mantendrá reuniones individuales periódicas (a mí me gustaba hacerlo semanalmente) con sus subordinados directos.

¿Cuándo se hace la transición a ser simplemente CEO? Una advertencia:

Vas por mal camino si crees que ser director general consiste en que tu equipo lo haga todo mientras tú te sientas y juzgas el trabajo de tus subordinados.

Eso no es ser un gran CEO.

Sí, quieres potenciar a tu equipo tanto como sea posible. Pero su objetivo es liberarse para hacer el trabajo que sólo usted, el CEO, puede realizar. Así podrás centrarte en las grandes cuestiones.

La realidad es que estarás en transición, o deberías tener una mentalidad de transición, desde el día en que empieces.

Otro consejo es dar a tu equipo espacio para cometer errores. Cometer errores y aprender de ellos es una parte fundamental del aprendizaje y el crecimiento.

El truco como directivo es dejar que tu equipo cometa pequeños errores. Pero, al mismo tiempo, no permita que su equipo cometa errores que maten a la empresa. Hay que intervenir antes de que ocurra algo tan drástico.

Muchas veces te llevas una grata sorpresa al descubrir que tu equipo no sólo ejecuta bien, sino que además se le ocurre una forma mejor de hacer las cosas. Por eso se contrata a personas realmente inteligentes y se les deja dirigir.

Ahora ya conoce los trucos de la delegación eficaz. Recuerda tener en mente el objetivo a largo plazo de quedarte obsoleto a medida que crece tu empresa. Entonces, tendrás la ventaja que necesitas para trabajar en las cosas que sólo tú, el Director General, puedes hacer.

*Brett Fox: Trabajo con CEOs de startups para ayudarles a hacer crecer sus negocios . Construí varios negocios de $0 a >$100M.