ClasApp Oficios, la app donde los usuarios encuentran profesionales

ClasApp Oficios, la aplicación que busca dinamizar las relaciones entre usuarios y profesionales, expande su alcance para acercar cada vez más trabajadores a millones personas en busca de precio, profesionalismo y confianza.

El funcionamiento es muy sencillo: si un trabajador quiere ofrecer sus servicios, solo debe descargarse la app y crear un perfil en el rubro de su especialidad, donde podrá delinear sus habilidades, agregar una foto y especificar características sobresalientes del trabajo que realiza.

Para los usuarios que buscan un profesional es igual de fácil: basta con elegir el rubro y, automáticamente, aparecerán en la pantalla todos los anuncios de los trabajadores en la zona.

Creada en 2019 por Fernando Camisar- ingeniero en Informática & máster en Dirección de Empresas en el IAE – ClasApp Oficios rápidamente comenzó a expandirse, y hoy cuenta con más de 15.000 descargas.

1.500 profesionales calificados

De los 15.000 usuarios registrados, aproximadamente 1.500 son profesionales calificados que ofrecen sus servicios.

Plomería, albañilería, electricidad, pintura, mecánica, carpintería, costura, limpieza y hasta gestoría son algunas de las más de 20 categorías que los usuarios pueden encontrar en la aplicación.

El diferencial

A diferencia de otras plataformas que gestionan los trabajos profesionales independientes de principio a fin, ClasApp Oficios apuesta al contacto directo como valor agregado: en la aplicación, los profesionales y solicitantes chatean uno a uno y esto trae, como consecuencia, la humanización de la tecnología.

Otro punto a favor es el de la confianza. A la hora de elegir un profesional por sobre otro, la decisión radica en las reviews u opiniones de usuarios que previamente contrataron ese servicio. El mismo es analizado en 4 categorías: precio, puntualidad, calidad y presencia. De esta forma, opiniones honestas posicionan a los profesionales y ayudan a que los usuarios contraten con un respaldo.

Los oficios no mueren, se reinventan

“Vimos un gran vacío y no dudamos en transformarlo en una maravillosa oportunidad”, confiesa Fernando Camisar, CEO & Founder de ClasApp Oficios. “Desarrollamos una aplicación intuitiva, ágil y amigable porque queremos que la tecnología empodere al trabajador, no que sea un limitante. Los oficios no mueren, se reinventan; y con ClasApp Oficios buscamos revitalizarlos en el mundo digital”, concluye Camisar.