Si lideras una startup probablemente te preguntes cuáles son las señales de alarma que buscan los inversores. Permíteme compartir las banderas rojas más comunes, para que puedas abordarlas.

Asesores

¿Tienes asesores en tu plataforma de presentación? Esta es una de las mayores señales de alarma. Dediqué una entrada del blog a este tema, detallando por qué los inversores no los quieren.

En resumen, es un punto de costo innecesario, y dudarán de tu capacidad para hacer negocios.

Para los inversores, esto abre la caja de Pandora de dudas y preguntas. No hay una explicación lógica de por qué deben pagar sueldos o compartir capital con asesores que no han invertido un céntimo en tu startup. Un inversor te asesorará a tu favor porque necesita que su inversión crezca lo más rápida y eficazmente posible. Un inversor deja la piel en el juego. ¿Qué riesgo corre un asesor? Además, ¿en qué se siente inseguro si tiene que pagar por el asesoramiento? ¿Deben confiar en su empuje y espíritu emprendedor para darles la rentabilidad que desean?

Los asesores no se ven bien en tu pitch deck. Te pedirán que te separes de ellos; ¿por qué no hacerlo ahora?

Empresas (tecnológicas) como cofundadores

Hasta ahora, solo he visto empresas tecnológicas que utilizan este enfoque, por lo que lo utilizaré en este ejemplo. Pero es posible que te hayas encontrado con una situación similar en un campo diferente, que puede aplicarse.

Esto es lo que ocurre: Hay innumerables empresas tecnológicas que se acercan a las startups y les proponen construir su producto a cambio de capital. Si se hace bien, es una gran oportunidad. Pero hay que asegurarse de hacer números y saber lo que se acepta. He visto repetidamente presupuestos con 20 veces los honorarios que normalmente cobran, y luego te piden que pagues el 20% por adelantado. Ellos «invertirán» el otro 80%, no en efectivo sino en horas de trabajo para construir el producto. La condición es que alguien de su empresa se convierta en tu cofundador con un sueldo. Así que, esencialmente, ¿pagas 20 veces el precio por el 20% de un producto con el compromiso de pagar un salario para amortizar el otro 80%? Los inversores desprecian los malos tratos, y tú también deberías hacerlo. Ningún cofundador merece este tipo de estructura desordenada. Contrátalos como contratistas; preséntalos como la empresa que construye tu producto con un acuerdo directo de desarrollo del producto. Los inversores son inteligentes con su dinero y su tiempo. Si entiendes y respetas eso, tu pitch deck les parecerá muy atractivo.

La urgencia por el dinero

Querer recaudar dinero para tu negocio lo antes posible es una cosa. Necesitar recaudar dinero porque te estás quedando sin él personalmente es una historia completamente diferente.

Un inversor suizo me dijo una vez que en el momento en que sienten presión, dan un paso atrás para averiguar de dónde viene la presión. Tenlo en cuenta cuando te acerques a los inversores. Quieres recaudar fondos rápidamente porque es eficiente y beneficiará el crecimiento del negocio. La cuestión es que, aunque se consigan fondos rápidamente, esto no significa que se vaya a ser rico rápidamente.

Conocí a un fundador de Finlandia. Me gustó su idea, tenía experiencia y pensé que tenía potencial. Así que acepté acompañarle en su ronda de financiación. Al día siguiente, me llamó para comentarme sus cálculos y que necesitaría x cantidad de dinero para empezar. Luego discutimos los detalles de su plan y, para mí, eso era todo. Pero volvió a retomarlo todas las noches hasta que lo dejé. Porque no entendía su urgencia. Siempre estoy dispuesto a cerrar rondas de recaudación de fondos lo antes posible, pero no estábamos preparados para lanzar. Así que le pregunté: ¿Tienes deudas? ¿Tienes problemas financieros? Porque esa es la impresión que me está dando. Solo dijo que no es lo que parece, pero tampoco quiere entrar en detalles. Esto era una de las banderas rojas más importantes, y él lo sabía, hablando con los inversores. Estaba inseguro y no era capaz de dar respuestas directas. Los inversores se echarán atrás porque no hay una urgencia justificada para conseguir fondos como una startup.

Sueldos elevados

Los inversores necesitan conocer su tasa de desgaste. Quieren saber cuánto de su inversión se va a «quemar» al mes y por qué. Trabajé con esta startup de Suiza, y el fundador quería un salario de 15.000 dólares mensuales. Era una startup en fase inicial con cero clientes y empleados. Le pregunté: «¿Por qué? ¿Para qué?». Su respuesta: «Tengo una hipoteca que pagar». A los inversores les importa una mierda tu hipoteca. Ese es tu problema, no el de ellos. Imagina que los inversores te dan medio millón sabiendo que el maldito 20% de eso es para el sueldo de una persona. Los inversores hacen estos cálculos antes de que puedas decir «por favor». Son gente de números sin intención de tirar el dinero por la ventana.

¿Qué vas a hacer con el dinero? Tienes que darles un plan de ejecución que muestre cómo se utilizará el dinero que invierten para hacer crecer y expandir el negocio y garantizarles beneficios. Tiene que tener sentido para ellos. Si no tienes un plan para lo que sucederá una vez que el dinero llegue a su cuenta, eso es una bandera roja brillante para los inversores.

Cuando los inversores ven banderas rojas, suelen dar un paso atrás. Y normalmente, ni siquiera tienen tiempo para rechazarte. Quieren hablar con emprendedores que se tomen en serio la creación de un negocio para tener éxito. Recaudar fondos para tu negocio no es un dinero fácil del que puedas vivir cómodamente. Así que los inversores serán diligentes con esos números.

Quiero que tengas éxito, así que tómate el tiempo de revisar tu plan de negocio, tu pitch deck, y lo que sea que vayas a lanzar, y deshazte de esas banderas rojas lo antes posible. Mira tu negocio desde su perspectiva y sé honesto. ¿Te darías dinero para construir este negocio?

*Sominder Singh. Focalizado en mostrar a las startups cómo eliminar a los intermediarios y hablar directamente con los inversores.