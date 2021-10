Hablamos con 14 emprendedores de la comunidad de Pioneros de la Tecnología del Foro Económico Mundial sobre cómo fundaron sus empresas y lo que aprendieron.

Las startups desempeñan un papel cada vez más importante en la economía mundial, transformando ideas innovadoras en soluciones para el mundo real.

Pero fundar una startup no es fácil. Menos del 1% de las nuevas empresas reciben financiación de inversores externos. Y sólo un puñado de ellas se convierten en unicornios o logran salir con éxito.

Entonces, ¿cuál es el secreto para convertir ideas brillantes en empresas de éxito?

Empezar con un propósito

Sean Hinton, fundador y director general de SkyHive

Antes de lanzar SkyHive, un proveedor de software de gestión de la mano de obra y de recualificación basado en la nube, en 2017 fui un director general corporativo muy exitoso. En 2016, no tenía aspiraciones de convertirme en fundador y me conformaba perfectamente con dirigir la empresa en la que había sido contratado. A principios de 2016 asistí a una conferencia en Oriente Medio, y el primer día de esa conferencia un grupo de mujeres sirias habló en un panel. Habían escapado de Siria y vivían en el campo de refugiados de la ONU en el Líbano. Durante una hora nos hablaron de las atrocidades del trato a las mujeres durante la guerra civil en Siria.

Tuve una corriente de conciencia durante esa hora, y cuando el panel terminó supe allí mismo que tenía que dedicar el resto de mi carrera a ayudar al mundo; esa fue la génesis de SkyHive. Lo más importante que aprendí de esa experiencia fue la verdadera definición de propósito y lo importante que es vivir y trabajar con un propósito.

Garantizar que las empresas sean una fuerza del bien

Joaquín Villalba, director general y cofundador de Nextail

La industria de la moda, aunque hermosa y muy querida, ha heredado muchas eficiencias operativas, desde la dependencia de enfoques heredados hasta la alineación de la oferta y la demanda. Dada la complejidad de la venta minorista actual, las herramientas limitadas hacen imposible satisfacer las demandas de los clientes y alcanzar los objetivos empresariales y, lo peor de todo, a menudo conducen a un despilfarro innecesario.

Me apasiona mejorar los procesos complejos. Así que, tras unos años en la moda como responsable de la logística europea de Inditex, identifiqué una oportunidad para impulsar el sector. Al situar la tecnología y la ciencia de los datos en el centro de la toma de decisiones, supe que podíamos satisfacer mejor la demanda mediante la mejora de las predicciones y la toma de decisiones automatizada.

Desde que en 2014 fundamos Nextail, una plataforma de venta al por menor inteligente que capacita a los comerciantes de moda, nuestra misión ha sido hacer del mundo de la venta al por menor un lugar mejor y más sostenible. Ayudamos a los minoristas a ser más ágiles y predictivos para que puedan utilizar menos recursos del mundo manteniendo la misma, o mejor, disponibilidad de productos. Mi mayor lección ha sido que los negocios pueden utilizarse realmente como una fuerza para el bien. De hecho, ha sido fácil crear un equipo de profesionales de la industria con ideas afines y apasionados por los datos y la tecnología que quieren tener un impacto positivo y tangible en el mundo.

Promover la colaboración entre personas y máquinas

Andreas Koenig, director general de Proglove

Las cosas cambiaron radicalmente para ProGlove, un desarrollador de un guante inteligente diseñado específicamente para aplicaciones industriales, cuando el cofundador Paul Günther hizo varias observaciones críticas durante una visita guiada por la planta central de BMW: El escaneo de códigos de barras se produce literalmente un millón de veces al día y en la planta, y casi todo el mundo lleva guantes cuando trabaja.

¿Y si hubiera una forma de conectar el escáner de códigos de barras con el guante? Esto eliminaría el tiempo necesario para recoger y dejar el escáner. Para abreviar la historia: su respuesta fue el escáner de código de barras portátil de ProGlove, que ahorra hasta 4 segundos por escaneo. Esto supone 4 millones de segundos ahorrados por día y planta. Además, esto se traduce en más de 4 millones de dólares ahorrados al día porque un segundo vale algo más que un dólar en la industria del automóvil. No hace falta decir que la idea funciona en casi todos los lugares donde el escaneo de códigos de barras es un factor.

Entonces, ¿qué se aprende aquí?

El diseño centrado en el ser humano aumenta la mano de obra y ofrece resultados inmediatos.

Las microeficiencias son extremadamente poderosas porque pueden escalar masivamente y es más probable que se implementen.

La tecnología es más valiosa cuando promueve la colaboración entre personas y máquinas.

Aprende lo que mejor sabes hacer. Repita

Ben Lamm, fundador y miembro del consejo de administración de Hypergiant

He sido un emprendedor en serie más veces de las que puedo contar. El día que puse un pie en mi primer trabajo supe que nunca iba a ser feliz a menos que persiguiera mi visión del futuro y construyera empresas que permitieran que ese futuro se hiciera realidad.

Mi compañía más reciente, Hypergiant, una empresa de inteligencia artificial (IA) centrada en infraestructuras críticas, espacio y defensa, es un claro producto de ese impulso. Se fundó porque pude ver que las industrias que eran fundamentales para la sociedad (espacio, defensa, infraestructura crítica) no estaban escalando como otros negocios porque no estaban empleando la última tecnología (concretamente la IA). En resumen, no estábamos cerca del futuro de nuestros sueños porque los sistemas que dirigían nuestros mundos no tenían la tecnología necesaria para impulsar esas ideas soñadas de coches voladores, vivir en el espacio y casas bajo el agua.

Construir Hypergiant ha sido un honor, pero la mayor lección que he aprendido es la de entregarlo al nuevo director general. El secreto de hacer algo en serie es saber cuándo alejarse. Hypergiant se ha convertido en la realización de mi visión, ahora es el momento de escalar. Y escalar más allá del camino de crecimiento inicial no me resulta tan interesante como construir algo nuevo. ¿Así que mi gran lección? Aprende lo que haces mejor. Repítelo y no tengas miedo de dejar que otros tomen el relevo.

Estar abierto a nuevas oportunidades

Katrina Donaghy, directora general y cofundadora de Civic Ledger

Mapear el ecosistema de blockchain y bitcoin en 2015 fue una hazaña fácil. El ecosistema era pequeño y podía ver las redes que surgían. Aprendí mucho de Primavera De Fillipi, cuyo enfoque de la tecnología blockchain desde el punto de vista de la gobernanza y la regulación era brillante y tan diferente del discurso de entonces. Vinay Gupta fue otra persona a la que seguí con gran interés.

Pero fue Leanne Kemp, fundadora y consejera delegada de Everledger (Technology Pioneer 2018) quien me retó a hacer algo con la tecnología blockchain. Fue gracias a Leanne que en abril de 2016 fui a mi primer meetup de Bitcoin, donde conocí al que pronto sería mi cofundador, Lucas Cullen. Unos meses después se fundó Civic Ledger, un proveedor de soluciones de blockchain para ecosistemas gubernamentales e industriales. Este mes, Civic Ledger empezará a trabajar con Everledger en el proyecto de blockchain Critical Minerals del Gobierno australiano, el mayor proyecto de blockchain financiado hasta la fecha.

Así pues, el aprendizaje más importante de mi experiencia como fundador es que cualquier oportunidad te está esperando si estás dispuesto a ver el camino y hacer algo al respecto.

Resuelve los problemas que más te importan

Tania Coke, Directora General de Tellus You Care

Antes de que Kevin Hsu y yo nos convirtiéramos en cofundadores de Tellus You Care, cuyo objetivo es mejorar el cuidado de los ancianos con dignidad y privacidad combinando sensores avanzados con IA, nos reuníamos cada mes más o menos y hablábamos de artículos, investigación y tecnología. Desde el principio, nos centramos en el hardware y la tecnología sanitaria, y es una de las razones por las que nos hicimos rápidamente amigos en Stanford. Recuerdo la fecha, la hora y el comedor exactos en los que estábamos sentados cuando discutimos la idea de Tellus.

Lo que más destaca de nuestras otras conversaciones es que hablábamos de un problema que ambos habíamos vivido en primera persona: cómo no podíamos encontrar una tecnología adecuada para ayudar a nuestros familiares mayores. Cuando salí de esa conversación, no podía dormir y empecé a escribir un plan de negocio. Cuando hablé con Kevin al día siguiente, él ya había comenzado un plan de ingeniería. Sabíamos que Tellus es en lo que íbamos a trabajar en el futuro inmediato.

Buscar el potencial de la tecnología

Andre Yoon, director general y cofundador de MakinaRocks

El nombre de nuestra empresa, MakinaRocks, una startup especializada en inteligencia de máquinas industriales, significa transformar la tecnología y el sector industrial. Al trabajar en el sector manufacturero como especialistas en informática y negocios, mis cofundadores y yo vimos el potencial de la IA y las implicaciones que tenía para la industria manufacturera y creamos la empresa para ayudar a transformar el sector industrial. En nuestra primera aventura, fuimos capaces de mejorar con éxito el rendimiento de la detección de anomalías con nuestro enfoque basado en autoencodificadores multivariantes y, uno a uno, abordamos varios retos de la industria.

Sin embargo, nos dimos cuenta de que para liberar el potencial ilimitado de la IA, en lugar de afrontar los retos nosotros mismos, necesitábamos dotar a los expertos de la industria manufacturera de las herramientas necesarias para crear e innovar. Así nació nuestra plataforma de ML, una plataforma construida incorporando los casos de uso y la experiencia que habíamos adquirido durante las primeras etapas de nuestro crecimiento. Con nuestra plataforma de ML, esperamos ayudar a seguir avanzando en la industria y continuar haciendo que la tecnología sea inteligente y la ofrezca como soluciones transformadoras.

Ponga a prueba sus suposiciones

Audrey Cheng, directora general y fundadora de Moringa School

Fundé Moringa School, una aceleradora de aprendizaje multidisciplinar comprometida con el cierre de la brecha de habilidades en el mercado laboral de África, en 2014 después de ser una receptora frustrada de la educación tradicional durante más de 15 años. Mientras trabajaba en el apoyo a los emprendedores en Savannah Fund, una empresa de capital riesgo que invierte en empresas tecnológicas en fase inicial en toda África, me encontré con un desafío central al que se enfrentaban en torno a la búsqueda de talento listo para ser contratado. Esto dio lugar a numerosas conversaciones, que se convirtieron en una pasión profundamente arraigada para resolver un problema generalizado que llevaría a un cambio catalítico entre los individuos y el ecosistema tecnológico más amplio.

A través de Moringa, una lección clave que he aprendido es la importancia de poner a prueba mis suposiciones constantemente. El conocimiento está en constante evolución y nunca está totalmente grabado en piedra. Nuestras partes interesadas también cambiaban de mentalidad, comportamiento y creencias, y teníamos que comprobar continuamente que nuestra solución resolvía un problema importante de forma significativa.

Utilizar los datos para conectar los puntos

Jeff Katz, director general y fundador de Journera

No sé cómo describirlo, salvo que algo me corroía. Tras una larga carrera en el sector de los viajes como ejecutivo de American Airlines, presidente de SABRE, consejero delegado de Swissair y una increíble experiencia como consejero delegado fundador de Orbitz Worldwide, estaba claro que había un nuevo problema que debía resolverse y yo tenía que participar en él.

Vi que el sector de los viajes seguía tan compartimentado como siempre. Las aerolíneas se ocupaban de llevar a los viajeros a un destino. Los hoteles sólo se ocupaban de ellos una vez que cruzaban la puerta del vestíbulo. Las empresas de transporte terrestre (trenes, autobuses, coches de alquiler y viajes compartidos) también vivían en su propio mundo.

Si tuve una idea inicial, fue ésta: los viajeros están en un viaje – todas las piezas deben encajar, y ninguna empresa o tecnología hace que esto suceda para ellos hoy en día. Me di cuenta de que la solución para que los viajes fueran fluidos estaba en los datos que subyacen a todas esas piezas del viaje, unidas mediante herramientas que son posibles gracias a la nube, el aprendizaje automático y las modernas herramientas de seguridad criptográfica.

Estas ideas me atrajeron de nuevo al sector de los viajes como un imán. Comenzó con conversaciones con los directores generales de tres de las mayores aerolíneas del mundo y varios de los directores generales de las principales empresas de alojamiento del mundo. Patrocinaron algunas investigaciones fundamentales e incluso una inversión inicial para el inicio de un negocio. Reuní un equipo con los mejores y más brillantes científicos de datos, desarrolladores y operadores comerciales que conocía. Construimos una plataforma de datos que pudiera entrelazar a todos los proveedores de viajes que conforman el viaje del viajero: desde el coche hasta el aeropuerto, el aparcamiento, el vuelo, el coche de alquiler, el hotel y más allá. Y, por fin, descubrimos que nuestro enfoque funciona. Y puede ampliarse globalmente para millones de viajeros, miles de marcas y cientos de millones de viajes.

Contratar a personas que crean en la visión

Maria Fujihara, directora general y fundadora de Sinai Technologies

Mientras estaba en el Programa de Soluciones Globales de la Singularity University, identifiqué una brecha en el mercado de la tecnología climática: agrupar la contabilidad del carbono y el software. En 2018, había consolidado una oferta para los compradores corporativos: software para medir, analizar, fijar el precio y reducir las emisiones de carbono. Tras decenas de conversaciones, el mayor fabricante de acero del mundo, ArcelorMittal, aceptó ser el primer cliente de SINAI. Lo único que quedaba era conceptualizar y construir SINAI, que desarrolla software para medir, analizar, fijar el precio y reducir las emisiones de forma rentable.

A través de mis colegas, conocí a dos personas que hicieron que SINAI pareciera una posibilidad: la directora de producto Olena Klivtsova y el director de tecnología Alain Rodríguez. Ambos aceptaron asumir un enorme riesgo: aplazar un salario y asumir todo el capital, basados en su creencia en la visión de SINAI.

Encontrar a las primeras personas que creían en la visión tanto como yo fue lo que hizo que el producto cobrara vida. Conceptualizar SINAI fue una tarea desalentadora y solitaria. Encontrar a Alain y Olena me hizo darme cuenta de que, si quiero construir una empresa de éxito, primero tengo que formar un equipo.

Ignorar a los competidores y centrarse en el valor

Amos Haggiag, director general y cofundador de Optibus

Crecí con el transporte público como una presencia importante en mi vida debido al trabajo de mi padre como director financiero de una empresa de transporte público. Me explicó que las decisiones fundamentales, como el número de autobuses y de conductores a asignar, se tomaban de forma muy manual, y me retó a utilizar mis conocimientos de matemáticas e informática para resolver el problema con la tecnología. Conocí a mi cofundador, Eitan Yanovsky, en la universidad, y fundamos Optibus, que desarrolla una plataforma de movilidad de alta tecnología para mejorar el transporte masivo en las ciudades, en 2014. Desarrollamos un prototipo funcional en mi sótano los fines de semana y por las noches. Después de venderlo a varios operadores de transporte importantes, conseguimos más financiación y empezamos a expandirnos.

Lo que aprendí fue que el bootstrapping puede funcionar realmente bien reduciendo el riesgo y permitiéndote llegar al mercado mucho más preparado -siempre y cuando reconozcas que llevará tiempo y seas capaz de poner tus esfuerzos en construir una tecnología súper fuerte, sin tener miedo de lo difícil que es el problema. Al fin y al cabo, cuanto más difícil sea, menor será la probabilidad de que otro lo resuelva de la misma manera. Hay que ignorar gran parte del ruido, como lo grande que es el stand de tu competidor en una feria. Céntrate en crear el mejor producto y aportar un valor genuino a las personas que lo van a utilizar, y los clientes te seguirán.

Invierta tiempo en establecer relaciones

Kasim Alfalahi, director general y fundador de Avanci

Avanci, que ofrece un acceso único a la tecnología patentada esencial para los dispositivos conectados, nació de la creencia de que compartir la tecnología a través de la concesión de licencias de patentes podría ser más eficiente. Desde mi época de Director de Propiedad Intelectual en Ericsson, había visto los retos de primera mano, incluidas las largas y complejas negociaciones necesarias para acordar licencias entre empresas individuales, y las costosas disputas de las llamadas guerras de los smartphones. Tenía que haber una forma mejor.

Creamos Avanci con la visión de ser un mercado independiente y orientado a las soluciones. Con un pequeño equipo de expertos, pasamos meses reuniéndonos con muchas de las empresas más conocidas del mundo. Trabajamos duro para encontrar soluciones que fueran justas y transparentes, y con las que todas las empresas, grandes y pequeñas, pudieran estar de acuerdo. En 2017, dimos la bienvenida a BMW como nuestro primer licenciatario, y desde entonces hemos crecido hasta llegar a 16 marcas de automóviles (incluyendo Audi, Porsche, Volkswagen y Volvo) y 42 propietarios de patentes con carteras de todos los tamaños (incluyendo Ericsson, Nokia, Qualcomm, Sony y Vodafone) como miembros de Avanci.

Este sigue siendo un viaje de descubrimiento que me motiva cada día. También refuerza las lecciones que aprendí de joven, ayudando en nuestro negocio familiar de muebles en Bagdad en los años 70. Lo fundamental para el éxito, sea cual sea tu sector, es invertir tiempo en establecer relaciones, comprender realmente lo que necesitan tus clientes y luego encontrar compromisos que funcionen para todos, tratando a todos con justicia y respeto.

Nunca dejes de aprender

Karim Engelmark Cassimjee, Director General de Enginzyme

Cuando estudiaba en el KTH Royal Institute of Technology de Estocolmo, me apasionaron las enzimas. Son la clave de la química sostenible, pero son difíciles de utilizar en la fabricación industrial porque los procesos suelen ser demasiado caros. La producción a gran escala no es entonces una opción. Me di cuenta de que quería esforzarme por revolucionar el sector de la ingeniería química y desarrollar una ingeniería química respetuosa con el medio ambiente para la producción en masa. EnginZyme se fundó en 2014. Hacemos posible la producción de las sustancias químicas y los productos de los que depende la sociedad moderna (por ejemplo, pinturas, revestimientos, plásticos e incluso combustibles), de una forma realmente sostenible.

Los aprendizajes que he hecho durante este viaje son muchos. En primer lugar, es fundamental contar con un buen equipo. Inspirarse y aprender los unos de los otros es de lo que se trata. Salir adelante en tiempos difíciles requiere un gran trabajo en equipo.

Empodera a los demás con tu creación

Charles Bark, director general y fundador de Hinounou

El sueño de HiNounou es dar a las personas mayores la posibilidad de tener una vida más larga, más sana y más feliz en casa, lo que también aportaría mayor tranquilidad a sus hijos que viven lejos de sus padres. Este sueño nació de mi dolor. Yo vivo en Shanghai, mientras mi madre vivía sola en Francia. Hace ocho años, llamé a mi madre para preguntarle cómo estaba. Me dijo que estaba bien y que no me preocupara. Sin embargo, después recibí una llamada de mi hermano y me enteré de que nuestra madre había tenido una mala caída y había sido operada. Esto me impactó porque me di cuenta de que estaba completamente ciega sobre su estado de salud en su casa. En segundo lugar, me di cuenta de que si mi anciana madre se enfrentaba a algún problema de salud en el futuro, enterarme después podría ser demasiado tarde.

Como tercera generación que trabaja en la sanidad y como arquitecto de sistemas informáticos, descubrí que este problema de envejecimiento mundial era una buena oportunidad para crear una plataforma integrada de prevención de datos sanitarios que recogiera datos en casa y utilizara algoritmos de IA para mitigar los principales riesgos de enfermedades crónicas y promover una longevidad saludable.

