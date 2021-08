Ellos pudieron y triunfaron. Consejos para lanzar tu startup de los creadores de Shutterstock y Canva, entre otros fundadores exitosos.

Un viaje de mil millas comienza con un solo paso, pero ese paso no es nada fácil. Cada día, miles de empresarios de todo el mundo dan el salto, pero millones de aspirantes a empresarios no lo hacen.

¿Qué les impide iniciar su viaje empresarial?

No saben por dónde empezar, no saben cómo poner en marcha una startup y, en última instancia, se quedan atascados en interminables agujeros de conejo de Google leyendo los consejos de “gurús” que nunca lo han hecho realmente.

A menudo olvidamos que los emprendedores más exitosos del mundo empezaron todos de la misma manera. No sabían cuál era el primer paso o qué tenían que hacer, pero consiguieron darlo y convertirse en las increíbles historias de éxito que son hoy.

En Foundr, hablamos con empresarios de éxito todos los días, y ellos siguen compartiendo los últimos y mejores consejos (probados) para iniciar un negocio. A continuación, hemos recopilado consejos, soluciones y conocimientos de más de 13 fundadores (que realmente lo han hecho) sobre cómo iniciar un negocio con éxito.

¿Preparado para poner en marcha tu empresa? Toma nota y hazlo realidad.

1. Deja de esperar a los inversores y al capital

Jaime Schmidt – founder de Schmidt Naturals



Si te sientas a esperar que las estrellas se alineen, puede que nunca alcances tus sueños. Jaime Schmidt lo sabe por experiencia.

Schmidt había pasado por 22 trabajos en su carrera antes de iniciar su primer negocio. Finalmente comenzó Schmidt Naturals viviendo con 35.000 dólares de ingresos conjuntos y con un bebé recién nacido. Creaba sus productos totalmente naturales en casa y los vendía en el mercado agrícola local.

Schmidt no tenía inversores, ni capital, ni tiempo, pero lo consiguió.

“Estábamos constantemente faltos de dinero, pero de alguna manera lo hicimos funcionar”, dice Schmidt. “Crecí con una mentalidad y una educación muy frugales… pero también hay que estar dispuesto a gastar dinero cuando se crea un negocio. El truco está en saber dónde: dónde ser frugal y dónde estar dispuesto a gastar”.

Schmidt pasó a escalar su marca desde una comunidad de mercado de granjeros entusiasta hasta una exit de 9 cifras en el espacio de 8 años.

No te quedes sentado esperando a que los inversores crean en tu idea; a veces, sólo tienes que correr con ella y hacer lo que puedas con lo que tienes. Si es una buena idea, el dinero llegará.

2. Se persistente

Yoni Assia – founder de eToro

Al final, no puedes hacer esto solo. Necesitas dinero, clientes, consejos, conexiones y un descanso.

Yoni Assia lo sabía, y por eso acosó a Warren Buffett y a Justin Sun para que cenaran juntos.

“Empecé a enviarle correos electrónicos, telegramas, WhatsApp, a bombardearle”, dice Assia. “Y después de un tiempo, me dijo: ‘Oh, déjame pensarlo’.

Esa persistencia le llevó a una cena con Warren Buffett, y esa persistencia es la que le ayudó a escalar su negocio hasta los 5,5 millones de dólares de ingresos durante su primer año de funcionamiento.

“Encuentra algo en lo que creas y sé persistente para conseguir lo que quieres. Sé abierto con los demás, no intentes ser reservado. Cuéntale a la gente lo que quieres hacer. Esa es la única forma en que las ideas pueden crecer realmente: a través del diálogo y la lluvia de ideas con más gente.”

3. Inténtalo, inténtalo de nuevo

Jon Oringer – founder de Shutterstock

Rara vez lo harás bien a la primera. Prepárate para trabajar duro, hacerlo lo mejor posible y volver a empezar desde cero.

No fue hasta que Jon Oringer lanzó su décima empresa que encontró el éxito que buscaba, pero no esperaba que Shutterstock fuera la que destacara entre las demás.

“Cada una me estaba enseñando algo diferente”, dice Oringer. “Estaba progresando. Sentía que estaba llegando a alguna parte, y [las startups] no eran todas un completo fracaso. Vendían cientos de miles de dólares al año, pero yo buscaba esa empresa más grande. Intentaba averiguar cómo podía construir algo realmente grande”.

Puede que no logres algo grande la primera vez, la segunda o incluso la novena, pero sigue con ello: el que vale la pena acabará por llegar.

4. Encuentra el problema, crea la solución

Gail Becker – founder de Caulipower

No hay nada malo en perseguir el verde, pero tu startup tiene que resolver en última instancia una necesidad. Los clientes tienen problemas y tu trabajo es crear un producto o servicio que les ayude.

A menudo, los emprendedores encuentran soluciones valiosas a sus propios problemas. Ese fue el caso de Gail Becker, fundadora de CAULIPOWER.

“Soy la madre de dos niños con enfermedad celíaca, y me sentí realmente frustrada, y definitivamente se podría decir que CAULIPOWER nació de la frustración de la espera”, dice Becker. “Me cansé mucho y me frustré al ver lo que la industria ponía en los alimentos sin gluten”.

Ni siquiera es necesario crear un producto totalmente nuevo. Becker no lo hizo.

“Me topé con la pizza de corteza de coliflor en Internet. No la inventé. El día que miré, había 569.000 recetas. Elegí una. Ni siquiera podría decirte cuál elegí”.

Después de pasar 90 minutos haciendo la corteza de coliflor, Becker supo que no podía ser la única madre agotada que había. Dejó su trabajo en la empresa, lanzó CAULIPOWER y alcanzó 100 millones de dólares en ventas en sólo 3 años.

Encuentra el problema y crea la solución. Incluso puede ser tu propio problema.

5. Apuesta por ti mismo

Nathan Chan – founder de foundr

Si no estás dispuesto a apostar por ti mismo, ¿quién lo hará? Si crees en una idea, haz los sacrificios necesarios para hacerla realidad.

¿No estás dispuesto a invertir tus ahorros en tu idea de startup? Busca una nueva idea. Cuando la idea es buena, poner dinero detrás de ella no se sentirá como un riesgo decisivo.

“Foundr empezó porque vi un hueco en el mercado”, dice Nathan Chan, fundador y director general de Foundr. “No había una revista digital que produjera contenidos para jóvenes aspirantes a emprendedores y fundadores de startups en fase inicial, y yo quería llenar eso”.

“Mi primer paso para iniciar Foundr fue hacer una apuesta financiera por mí mismo. Para poner en marcha Foundr Magazine, necesitaba un software de publicación para producir la revista y la aplicación. Puse 2.000 dólares en el reverso de mi tarjeta personal para empezar la aplicación. Este era un dinero que no tenía y también el dinero que definitivamente no quería desperdiciar.”

6. Hacer sacrificios

Leila Janah – fundadora de Samasource

La vida de un emprendedor no es glamurosa, especialmente en los primeros días. Los fundadores de éxito pueden ser descritos como bebiendo martinis interminables en playas de arena blanca mientras se llenan de dinero, pero esa no es toda la historia.

Al principio, hay que hacer muchos sacrificios. Por ejemplo, Leila Janah, fundadora y directora general de Samasource.

“Me encanta reflexionar sobre los primeros días porque allí estaba yo, a los 25 años, durmiendo en el futón de un amigo, comiendo Top Ramen (un mentor mío me enviaba 20 dólares al mes a través de PayPal para lo que él llamaba un “fondo de proteínas”), intentando convencer a los inversores de Silicon Valley de que me dieran dinero para esta audaz idea que tenía de dar trabajo a personas marginadas como medio para resolver la pobreza mundial”, dice Janah.

Si avanzamos hasta hoy, Samasource ha conseguido que más de 33.000 personas superen el umbral de la pobreza en África Oriental, India y Haití.

Es probable que los primeros días de tu empresa estén llenos de experiencias similares. Acéptalas y deja que te den forma.

7. No hagas caso a los detractores

Darrell Wade – cofounder de Intrepid Travel

Vas a tener escépticos. Otros no querrán que dejes tu trabajo de 9 a 5. Te dirán que estás loco o que no estás hecho para esto.

Para convertirse en un empresario de éxito, tendrá que bloquear la negatividad, absorber los comentarios constructivos y seguir adelante.

Darrell Wade, cofundador y director general de Intrepid Travel, vio un hueco en el mercado entre los viajes organizados y las excursiones de aventura con mochila. Un amigo y Wade dieron con la idea de grupos pequeños, líderes experimentados e itinerarios fuera de lo común.

Crearon un proyecto en papel que describía cómo sería el viaje y se lo presentaron a unos cuantos expertos del sector turístico. Querían saber si funcionaría.

“Todos dijeron que fracasaríamos. Como nunca nos ha gustado hacer estudios de mercado, seguimos adelante y nos lanzamos de todos modos”, dice Wade. “Conseguimos algunas ventas, validamos el modelo, invertimos todo el dinero que pudimos reunir y luego pasamos hambre durante un tiempo. No fue un éxito de la noche a la mañana, pero llevamos a 47 viajeros a Tailandia en nuestro primer año, y eso nos bastó para tener un segundo año”.

Ahora, Intrepid Travel lleva a cientos de miles de viajeros a más de 120 países cada año.

En tu viaje también tendrás escépticos y detractores. Pueden ser tus compañeros de trabajo, amigos, expertos del sector, prestamistas, inversores o incluso tu madre. Investiga, bloquea la negatividad y haz lo que creas correcto.

8. Sólo empieza

Melanie Perkins – Cofounder de Canva

Siempre hay algo más que aprender, y nunca te sentirás 100% preparado para lanzar tu startup. Aprende sobre la marcha.

“El mejor consejo que puedo dar es: simplemente empieza”, dice Melanie Perkins, cofundadora y CEO de Canva. “Si me hubiera dado cuenta de todo lo que necesitaría saber antes de empezar, probablemente me habría aterrorizado demasiado como para ponerme en marcha”.

“Soy una gran creyente en el aprendizaje justo a tiempo, y hemos aprendido mucho a medida que Canva crecía, y seguiremos aprendiendo a medida que crecemos”.

Después de sólo 2 años, Canva de Melanie Perkin tenía 8 millones de usuarios, una valoración de 233 millones de dólares y un equipo de inversores de primera. Ella no lo sabía todo desde el principio, y tú tampoco necesitas saberlo.

Podrías leer todos los artículos de nuestro sitio web, escuchar todos los podcasts y ver todos los cursos, pero al final tendrás que dar el salto. No espere. Simplemente empieza.

9. Construir confianza y una red

James Beshara – Director de Tilt

Invierte en construir una red en la que puedas confiar. Empieza pronto, es decir, ahora. Puede que necesites un cofundador, empleados o una conexión con la persona adecuada.

Se trata de activos inestimables que el dinero no puede comprar. Hay que dedicar tiempo y esfuerzo a construir relaciones genuinas.

James Beshare, director general de Tilt, atribuye gran parte del éxito de su plataforma a su red de contactos.

“Para hacer algo importante, hay que tener confianza y una red. Todo lo demás puede venir de ahí. La inversión, el perfeccionamiento de una idea, los cofundadores, los primeros reclutas, todo puede provenir de la creación de confianza y de una red: una es inútil sin la otra. Incluso a una edad temprana, hay que empezar a invertir proactivamente en ambos”.

Crear una red no significa que tengas que inscribirte en todas las conferencias que se celebren y convertirte en un charlatán. Sin embargo, sí que hay que tener la intención de acercarse, hacer amigos, dar y recibir.

No esperes a necesitar ayuda para empezar a construir tu red: será demasiado tarde e ingenuo. Empieza ahora.

10. Validar, validar, validar

Raob Walling – Cofounder de Drip

No tienes una buena idea hasta que encuentras clientes dispuestos a pagar por ella. Una vez que tengas un MVP, ponlo delante de los clientes. Aunque todavía no tengas un producto o servicio real, pon a prueba a tu público para ver si sacan la cartera o hacen clic en el botón “Comprar ahora”.

Si lo hacen, es que tienes algo. Si se limitan a decir que es una “buena idea” pero no ponen su dinero donde está su boca, es muy probable que el resto de tu audiencia también lo haga.

“Mi primer paso fue encontrar a 10 personas dispuestas a pagar el precio que pedía (en ese momento, era de 99 dólares al mes)”, dice Rob Walling, cofundador de Drip. “Una vez que tuve compromisos verbales de 10 personas que querían Drip, pusimos una página de aterrizaje y comenzamos a construir una lista de interés y rompimos el código”.

Walling esencialmente hizo una doble validación: una validación verbal para confirmar que valía la pena su tiempo para crear una página de aterrizaje y una página de aterrizaje para confirmar que debía empezar a trabajar en el código.

Valide sus ideas antes de meterse demasiado en la maleza. No querrás invertir demasiado tiempo, dinero o pasión en un proyecto que no va a funcionar.

11. Proteja su patrimonio

Vishen Lakhiani – Founder de Mindvalley

La financiación del capital riesgo no es dinero gratis. A menudo se está negociando un valioso capital a cambio de fondos (relativamente) pequeños.

El endeudamiento puede parecer más intimidante, pero al final se pagan las deudas. Cuando se cede el capital a los inversores o incluso a los socios, se pierde para siempre.

Vishen Lakhiani, fundador y director general de Mindvalley, fue muy intencionado con su startup. Cuando se dispuso a crear Mindvalley, pagó a un antiguo amigo del instituto 2.000 ringgit para que construyera el primer sitio web; no intercambió capital para empezar.

“Ten mucho cuidado con quién compartes el capital”, dice Lakhiani. “Tu capital es tu futura riqueza. No lo regales con demasiada libertad. No subestimes tus propias capacidades”.

12. Conozca a sus clientes

Georgina Nelson – Founder de truRating

Conozca a sus clientes en profundidad. Comprenda sus deseos, necesidades, miedos y anhelos. Cuanto más conozca a sus clientes, mejor podrá construir y comercializar sus productos y servicios.

Para saber más directamente de la boca de sus clientes potenciales, Georgina Nelson, fundadora y directora general de truRating, salió a la calle.

“Al principio no tenía ni idea de si mi sueño podría hacerse realidad o de si ganaría dinero, así que lo primero que hice fue recorrer las calles y hablar con las personas que podrían comprar el producto truRating”, dice Nelson. “Después de demostrar que era técnicamente posible, me puse a buscar inversión”.

Inició un estudio de mercado, realizó encuestas y entrevistó a los clientes para conocer mejor sus deseos y necesidades. Al final, no importa cómo quieres que sea el producto, sino lo que ellos quieren.

Pida opiniones sinceras y no se ponga a la defensiva. Escuche. ¿Cuáles son los temas recurrentes? ¿Cuáles son las necesidades?

13. No olvides lo que realmente importa

Nick Molnar – Cofounder de Afterpay

Puede que tu negocio sea tu bebé, pero no olvides las cosas que realmente te importan: la familia, los amigos, las experiencias, las aficiones y las pasiones. Puedes amar tu negocio e invertir tu corazón y tu alma en él, pero no te tomes demasiado en serio.

Trabaja duro, busca la contribución, juega duro por el éxito, pero no te olvides de las grandes cosas que importan”, dice Nick Molnar, cofundador y director general de Afterpay. “Aunque he cometido errores -todos los cometemos-, tengo una mujer preciosa y unos padres increíbles, y eso me hace feliz y me enorgullece”.

Jesse Sumrak . foundr