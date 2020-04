Estar soltero tiene sus ventajas pero para al autor, los emprendedores casados tienen más chances de triunfar en sus negocios.

Conozco a muchos emprendedores casados que han sacrificado su matrimonio en nombre de su negocio. Es fácil de entender con los difíciles horarios que mantenemos. Considerando que la Fundación Kauffman reporta 71%de los emprendedores se casan, quiere decir que pronto tendremos muchos hombres y mujeres de negocios divorciados.

Claro que hay muchas ventajas en ser un emprendedor soltero, pero el hecho es que tener una vida sentimental saludable también impulsa al éxito. Estas son algunas de las razones por las que conviene estar casado como emprendedor:

1. Desarrollan dotes de comunicación

La buena comunicación es clave en cualquier relación, ya sea con tu pareja, socio, empleados o clientes. Necesitamos decir que nos gusta y que no y escuchar lo mismo de las personas que nos acompañan por la vida. Si tu pareja quiere remodelar tu casa y no te gusta el color de las paredes, debes decirlo. Es mejor hablar que dejar que el resentimiento se acumule el resentimiento.

Lo mismo va para cuando se empieza un negocio. Si tu cofundador tiene una visión diferente de la empresa que no te parece, debes decir por qué no te gusta y cuál es tu propia visión.

La comunicación es más que dar a conocer tus opiniones. Nos ayuda a describir claramente qué es lo que queremos para que no haya confusiones o malos entendidos. Se trata de escuchar lo que los demás tienen que decir. Así como tu quieres que te escuchen, los demás deben ser escuchados.

2. Generan escrúpulos

Un estudio de la Universidad de Washington en Saint Louis encontró que la personalidad de la pareja tiene un impacto significativo en el éxito profesional de una persona. La característica que más resalto en las historias de éxito fue la escrupulosidad.

Se cree que las personas con escrúpulos son más organizadas, responsables y juguetonas. También trabajan más duro y controlan mejor sus impulsos.

3. Planean a futuro

Los casados deben planear al futuro. Ya sea para ahorrar para tener tu primera casa, el retiro o para la educación de los hijos. Los emprendedores deben ser así también, planear por lo menos a tres años a futuro.

No solo debes tener un curso de acción para tu matrimonio y negocio, también debes de tener planes de reserva y un fondo para emergencias en caso de que las cosas no funcionen.

4. Aprenden a ceder

Tanto tu negocio como tu matrimonio se tratan de sociedades. Existirán conflictos o diferencias de opiniones, pero ambas partes podrán negociar y ceder cuando sea necesario.

Aprender a no aferrarse se da con una comunicación efectiva, pero también significa que debes permanecer en calma, pedir cosas responsables y ser consciente que no siempre se cede en una proporción 50/ 50.

5. Es bueno para su salud

Un estudio en 3.5 millones de estadounidenses adultos encontró que las personas casadas corren 5% menos riesgo de tener enfermedades cardiovasculares que las solteras, divorciadas o viudas. Esto es porque la pareja esta al pendiente de la dieta, las medicinas y las citas con el doctor.

Otros beneficios de salud son que los casados tienen mejor salud mental, memoria más ágil y vidas más largas.

Como emprendedor, tu salud es indispensable para triunfar en los negocios. Cuando estás saludable, eres más productivo, enfocado y puedes tomar mejores decisiones.

6. Aceptan críticas constructivas

No siempre es fácil escuchar las críticas, pero puedes mejorar tu tolerancia al estar casado o al ser un entrepreneur. Habrá momentos en los que tendrás que escuchar algo que no quieres, desde cómo cocinar un filete hasta cómo atender a tus clientes. En lugar de enojarte, aprende a usar esta retroalimentación para hacer las cosas mejor.

La crítica constructiva te ayuda a mejorar tu comunicación, hace que tus productos y servicios sean más fuertes, te obliga a analizar cómo trabajas y te da una ventaja competitiva.

7. Escogen sus batallas

Los casados pueden decir que hay algunas peleas que nunca vas a ganar. Eso no significa que seas un mandilón. Más bien quiere decir que hay cosas por las que no vale la pena pelear. Por ejemplo, si a mi esposa se le antoja comida tailandesa, eso es lo que vamos a cenar. Puede que le sugiera otros restaurantes – no me encanta la comida tailandesa- pero si ella quiere ir, no vale la pena discutir por eso.

Esto también es real como emprendedor. Debes elegir tus batallas, ya sea contestar las reseñas negativas de tus clientes o hasta saber cuándo retirarte.

8. Tienen balance de vida y trabajo

Una de las grandes ventajas de ser emprendedor es que podemos alcanzar el balance entre el trabajo y vida todos los días.

“Cuando estás casado. Siempre tendrás prioridades claras en casa”, dice Melinda Carlisle Brackett, una terapeuta y coach de negocios en California que trabaja con emprendedores. “Tener a alguien especial te obliga a tomar decsiones que te harán feliz en el largo plazo”

Mantener un balance vida – trabajo es bueno para la salud y previene que te quemes. Más importante, te hace saber que hay más en la vida que solo negocios.

John Rampton – Entrepreneur