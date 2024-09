Desde la historia del fundador de McDonald’s hasta un documental sobre la advertencia de LuLaRoe, estas películas son esenciales para cualquier emprendedor.

Adentrarse en el mundo del cine puede revelar un tesoro de valiosas lecciones para los emprendedores. El esfuerzo incansable, la resiliencia y la ingeniosidad son solo algunas de las características empresariales que se exploran en las películas. Pero, junto con un enfoque humanista, también es importante arrojar luz sobre los lados más oscuros del éxito.

Aquí tienes las ocho películas recomendadas por emprendedores para emprendedores.

The Founder (El Fundador)

Destacando la importancia de un esfuerzo inquebrantable, The Founder ofrece lecciones invaluables al contar la historia de Ray Kroc y el ascenso de McDonald’s. Kroc comenzó vendiendo productos desde el maletero de un coche y llegó a construir un imperio global, así que no temas en abrazar grandes ideas y movimientos audaces.

Según Randy Eachus, propietario de Liftoff Business Strategies, una firma consultora en Texas, «La capacidad de Kroc para aprovechar las herramientas y recursos disponibles, junto con su perseverancia y resiliencia ante los contratiempos, ofrece un poderoso modelo para el éxito».

Joy

A lo largo de tu viaje emprendedor, es posible que experimentes dudas sobre ti mismo. Tómalo de Michelle B. Griffin, quien comparte: «¿Conoces esos días en los que te preguntas, ‘¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es el punto?’ En esos días, mira la película Joy de 2015».

Como oradora, autora y fundadora de Standout Women, una plataforma de formación en marca personal y relaciones públicas, Griffin dice que la película refleja la realidad de altibajos que Joy Mangano, la inventora del Miracle Mop, soportó antes de alcanzar el éxito.

The Pursuit of Happyness (En busca de la felicidad)

Basada en la vida real de Chris Gardner, The Pursuit of Happyness es un recordatorio importante de mantener una creencia inquebrantable en ti mismo. Para Tanya Slyvkin, fundadora y directora general de la agencia de diseño de presentaciones Whitepage, con sede en Boston, lo que más resuena es cuando Gardner le dice a su hijo: «Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo».

Slyvkin explica: «A veces, las dudas y las voces en nuestras cabezas nos dominan. Gardner enfatiza la necesidad de mantener tu visión y seguir adelante. La veo cuando el negocio enfrenta retrocesos que parecen imposibles de superar o cuando pierdo la fe en mis decisiones».

The Martian (Misión rescate)

Aunque The Martian no trata específicamente sobre negocios, sí retrata la ingeniosidad, la resiliencia y la resolución de problemas, todos elementos necesarios para el éxito de un emprendedor.

Jack Perkins, fundador y director general de CFO Hub, una empresa de servicios financieros en California, comparte: «Similar al viaje de un emprendedor, el protagonista enfrenta desafíos insuperables con recursos limitados. Sin embargo, a través de la creatividad, la persistencia y la determinación, convierte los obstáculos en oportunidades».

Jobs

Dentro del rubro de las películas independientes, Jobs de 2013 ofrece una visión del ascenso de Steve Jobs, el fundador de Apple. «La historia de Apple es fascinante porque tiene tanto altos como bajos, algo común en muchos negocios, aunque en menor escala», dice Kalin Kassaboy, fundador y director general de ProTexting, una plataforma de SMS con sede en Texas. «No importa lo que sientas por Apple o Jobs, esta película vale la pena. Muestra la importancia de la perseverancia y la necesidad de innovar constantemente».

Wall Street

No todas las películas valiosas tienen mensajes inspiradores o edificantes. Algunas ofrecen advertencias. Wall Street proporciona una ventana a las dinámicas de poder en los negocios y llama la atención sobre las consecuencias de priorizar las ganancias sobre los principios.

Según Kristin Kimberly Marquet, fundadora y directora creativa de la firma de relaciones públicas y marketing Marquet Media, con sede en Nueva York: «La frase de la película, ‘La avaricia, por falta de una palabra mejor, es buena’, desafía a los espectadores a considerar la ética en los negocios. Al resaltar la integridad y la ética, es valiosa para aquellos interesados en comprender los desafíos morales del éxito financiero».

The Wolf of Wall Street (El lobo de Wall Street)

Una de las partes más complicadas de un emprendimiento es formar un equipo cohesionado. Jordan, el personaje principal en The Wolf of Wall Street, es un ejemplo perfecto de a quién no deberías contratar.

Tómalo de Marina Byezhanova, cofundadora de Brand of a Leader, una agencia canadiense de marca personal: «Todos cometemos el mismo error fundamental de contratar empleados como Jordan, empleados que suelen ser de alto rendimiento, pero también auténticos imbéciles. Aunque rinden bien, inevitablemente envenenan la cultura de la organización. Es una gran lección sobre cómo construir la comunidad adecuada».

LuLaRich

Para otra advertencia sobre desastres en contrataciones, no busques más allá del documental LuLaRich, que narra el ascenso y la caída de LuLaRoe, una empresa de marketing multinivel (MLM) de ropa femenina que se volvió viral.

«El documental destaca los peligros de hacer crecer un negocio demasiado rápido, lo que llevó a problemas de diseño y control de calidad que finalmente destruyeron esta empresa que alguna vez prosperó», explica Amanda McDonald, cofundadora de Unbound Disability Claims, una empresa con sede en Florida que ayuda a las personas a solicitar beneficios por discapacidad. «También muestra los riesgos de priorizar a la familia sobre la experiencia en roles ejecutivos».