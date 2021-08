La historia de McDonald’s es una de las más atrapantes y la película The Founder lo demuestra. La biopic muestra como se apropió y expandió una de las franquicias más grandes de todos los tiempos

Una cosa que tienen las películas inspiradas en hechos reales es que te hacen sentir más empatía con los personajes al tener presente que alguien de verdad pasó y vivió todo eso (o muy parecido) que tú estás observando en una pantalla. Así me pasó con la película The Founder.

Empecé a ver The Founder porque tenía curiosidad de saber cómo hicieron los creadores de McDonalds para convertirlo en el imperio de comida rápida más grande y famoso que es hoy en día. Lo que no sabía y me hizo prácticamente caer de mi asiento fue enterarme que la persona que logró esto no fue precisamente quien tuvo la idea inicial. El responsable de este gigante de la comida rápida fue Ray Kroc, interpretado magistralmente por el experimentado actor Michael Keaton.

La película está llena de sorpresas y a pesar de que su duración es bastante extensa, es casi imposible aburrirse con todo lo que ocurre. A continuación, sabrás cuáles fueron esos principios que llevaron a Kroc a convertirse en uno de los empresarios más legendarios de todos los tiempos.

No rendirte

A principio de la película Ray Kroc es un vendedor relativamente mediocre que se gana la vida vendiendo mezcladoras industriales o en su defecto, el aparato de turno que llamara su atención. Gracias a esto había logrado cierta estabilidad económica.

Ray era un tipo decidido, trabajador y que no se dejaba apabullar por las circunstancias adversas. Se aprecia durante todo el inicio de la cinta que él era rechazado, incluso maltratado por sus prospectos de clientes y aún así él se mantenía firme, con buena actitud y motivado para afrontar el día a día. Si estás pasando por algo así y has pensado rendirte, mira en aquí algunas razones para seguir adelante.

Estar listo para tomar las oportunidades

El segundo principio que podemos extraer de este film, es que Ray tuvo un olfato increíble para detectar una oportunidad de calidad. De hecho, él les dice a los hermanos McDonalds que quiere ser parte de su proyecto porque tuvo una visión a largo plazo en vez de conformarse solo con lo que estaba delante de sus narices.

Los fundadores del primer restaurant McDonalds pudieron haber hecho ellos mismos lo que Ray les proponía, pero les faltaba visión y la valentía de tomar riesgos. Estos elementos si los poseía Ray y en cuanto vio la oportunidad, estuvo preparado para tomarla y lo hizo sin titubear.

Creer en ti mismo

Puedes tener todas las cualidades del mundo, pero si no tienes seguridad en ti mismo, las demás no sirven de nada. Ray demostró ser un líder seguro de sí mismo cuando les presentó su idea a los hermanos McDonalds, estos pudieron haberla plagiado y hacerlo ellos mismos, pero sabían que necesitaban la energía de Kroc.

Él supo venderse a sí mismo, primero ante los hermanos McDonalds, y de ahí en adelante, aunque muchas personas no creían o no confiaban en lo que él tenía para decirles, él no dejaba que eso lo detuviera, sino que usaba eso como una motivación para demostrarle a esas personas que tenía razón.

No tener miedo a innovar

Hay que tomar en cuenta que Ray Kroc tuvo la idea y empezó el negocio de franquiciar los restaurantes a finales de los años 50, donde aun no existía nada igual. No tenía miedo a probar cosas nuevas, incluir la tecnología para ahorrar costos de producción y tiempo. Esto, molestaba a los fundadores del primer restaurante, quienes eran más tradicionales, pero a pesar de eso, Kroc no dio su brazo a torcer.

La innovación es un elemento fundamental para poder hacer cosas extraordinarias y que los demás lo tomen en cuenta. Al principio te tacharán de loco o iluso, pero el tiempo y tu determinación te dará la razón, así como lo hizo con Ray.

Por supuesto en la película también hay otros elementos inadecuados. Sin embargo, en este artículo nos centramos en los aspectos positivos que vale la pena copiar si eres un emprendedor decidido.

Edith Gómez