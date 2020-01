8 cosas que aprendí en mis primeros 2 meses como diseñador de UX en Google

Compartir Facebook

Tony Jin comparte sus impresiones al cumplir 2 meses trabajando diseñador de UX en Google. Una experiencia enriquecedora llena de aprendizajes.

¡Mis primeros dos meses en Google pasaron muy rápido, con toneladas de información, mucha gente se reunió, comenzaron varios proyectos emocionantes y un viaje de investigación revelador a Japón!

He estado tratando de reflexionar sobre lo que aprendí cada semana, y creo que sería genial compartir algunos de mis aprendizajes aquí para ayudar a más diseñadores a aprender sobre 1) qué esperar al comenzar un puesto de diseño en una gran empresa como Google, y 2) qué hacer al unirse a un nuevo equipo. También es una oportunidad para que me siente y realmente piense en las cosas que aprendí y en lo que puedo hacer mejor para seguir adelante.

Todavía estoy aprendiendo, y estos son solo mis pensamientos personales basados en mis 2 meses aquí.

Trabajando en Google, una gran empresa

1. ¡Diseño! = Diseño del producto

La mentalidad de diseñar mientras estudias vs. una gran empresa es diferente.

Estudiando se sigue el proceso de diseño centrado en el usuario, creando bocetos, estructuras alámbricas, diseños de alta fidelidad y prototipos interactivos para rondas de pruebas. Es un proceso iterativo, pero es relativamente limpio. Su pequeño equipo posee todo el producto, y progresa en un camino algo lineal a un ritmo establecido, para que nadie lo moleste.

Sin embargo, el diseño de productos en una gran empresa se vuelve mucho más complicado. Hay una división del trabajo que ocurre a nivel de proyecto, a nivel de producto y en toda la empresa.

En primer lugar, para realizar el proyecto, ahora hay que trabajar con socios multifuncionales, incluidos su project manager, ingenieros, investigadores de UX, escritores de UX, legales, marketing, etc.

Definitivamente lo sabía antes de unirme a Google, y creo que casi todos los diseñadores saben que la colaboración es una parte integral de nuestro trabajo. Pero, ¿qué implica esto realmente?

En dicho equipo, cada socio que contribuya al proyecto definitivamente querrá ver que el proyecto tenga éxito; sin embargo, todos tienen varios proyectos en sus manos al mismo tiempo.

Esto significa que, por ejemplo, es posible que nunca pueda realizar entrevistas en profundidad a los usuarios o rondas de estudios de usabilidad en su diseño porque su investigador está inundado de otros 8 proyectos.

O puede que tenga la experiencia ideal que desea para sus usuarios, pero debido a la prioridad y el ancho de banda de su PM e Ingeniero, deberá comprometerse y conformarse con una alternativa no tan perfecta que sea rápida de construir y probar.

En segundo lugar, en lugar de diseñar un producto completo desde cero, casi siempre trabajará en un par de características dentro del producto más grande. Al mismo tiempo, otros diseñadores están trabajando en otras características para su producto, y puede haber superposiciones entre los proyectos en los que está trabajando.

Por ejemplo, podría estar trabajando en un tutorial para una característica importante, mientras que su compañero de equipo está explorando un tutorial de incorporación para la aplicación en su conjunto. Si cada uno aborda el tutorial de maneras radicalmente diferentes, sus usuarios estarán confundidos y sus ingenieros deberán realizar un trabajo repetido.

En este caso, deberá pensar en esas superposiciones de antemano, comunicarse entre sí con frecuencia y alinearse sobre cómo abordar los diferentes problemas para que los cambios de ambos encajen en la imagen más amplia del producto.

Finalmente, en una empresa tan grande como Google, el producto en el que trabajas probablemente también compartirá componentes o patrones con otros productos. Por

Por ejemplo, si observa todas las aplicaciones verticales en Google Play (libros, películas y Tv, juegos), notará que todas comparten páginas de detalles similares y flujos de compras con Google Play Store; todas las aplicaciones en Google Play, junto con las aplicaciones en otras áreas de productos en Google, compartirían la misma barra superior y página de perfil administrada por un equipo dedicado; casi definitivamente seguirían las pautas de diseño de materiales también.

El intercambio de componentes garantiza la coherencia y elimina el trabajo repetido, pero también crea muchas dependencias. Por ejemplo:

Cuando las necesidades de los diferentes equipos divergen, es necesario que haya muchas discusiones y aprobaciones sobre dónde y cómo cada equipo puede personalizar la página y/o componentes para sus propias necesidades.

Los diferentes equipos tienen diferentes cronogramas y prioridades. Cuando el equipo responsable de implementar el componente compartido está ocupado con otras prioridades, todos los equipos que necesitan este componente tendrían que esperar.

Esta división del trabajo es fundamental para la forma en que una gran empresa logra crear y ofrecer experiencias consistentes pero diversas para sus usuarios. Estas preocupaciones no son necesariamente parte del proceso de diseño centrado en el usuario que aprendemos cuando estudiamos, pero son esenciales para que los diseñadores de productos comprendan para tener éxito en una gran empresa.

Entonces, ¿qué debes hacer para sobrevivir a este nuevo contexto?

2. Comunicarse, comunicarse, comunicarse

Esta es una parte esencial de la solución a los 3 problemas que describí anteriormente (3 problemas … ¿ve cómo dije “comunicar” 3 veces también?). Habla temprano con tus socios multifuncionales para conocer sus expectativas para el proyecto, sus prioridades y plazos, para que pueda hacer que el proceso de colaboración sea sencillo y fácil para todos.

Habla con otros diseñadores de tu equipo para saber en qué proyecto está trabajando cada persona y planeen trabajar juntos en problemas si su trabajo se superpone.

Habla temprano con otros equipos de productos si crees que las cosas que está explorando también pueden influir o contribuir a sus productos.

Comienza la conversación temprano, para que pueda establecer las expectativas de todos por adelantado y evitar la situación cuando pasa semanas trabajando en algo, solo para descubrir que no funcionará debido a las limitaciones de otro equipo, o que alguien más ya ha creado el la misma cosa.

Todo esto es más fácil decirlo que hacerlo, y todavía estoy luchando por encontrar las mejores formas de colaborar con todos de manera eficiente. ¡Me encantaría conocer tu experiencia y tus ideas también!

3. Se claro y conciso en las reuniones

Cualquier proyecto dentro de una gran empresa generalmente tiene muchos interesados e involucrados. Debido a la apretada agenda de todos, es difícil hacer que todos entren en la misma habitación, o incluso encontrar un espacio de 30 minutos que funcione para todos

Por lo tanto, es muy importante ser claro y conciso durante las reuniones con ellos, y estar súper orientado a objetivos.

Nuestros grupos de interés generalmente provienen de diferentes entornos (ingenieros, PM, UX, marketing, etc.) y ven el mismo proyecto desde diferentes ángulos. El desafío de comunicarse con personas con información de fondo diferente sobre el proyecto es que tendemos a imaginar siempre cosas y hacer suposiciones por nuestra cuenta.

Imagina que le pides a 5 directores que lean diferentes partes de un libro y les permitas adaptar el libro a una película. Probablemente obtendrás 5 películas radicalmente diferentes con diferentes configuraciones, diferentes estilos y diferentes elenco que difícilmente encajan.

Eso es lo que hacemos como seres humanos. Creamos nuestras propias versiones de la realidad en nuestra mente en función de lo que escuchamos durante la reunión, lo que nos importa y lo que sabemos de antemano.

Usamos los mismos términos y asumimos que todos los demás saben exactamente lo que queremos decir con ellos, mientras que en realidad, una interpretación ligeramente diferente podría desviar totalmente la conversación.

Llegamos a la misma reunión, con cosas ligeramente diferentes que lograr en mente, y terminamos saliendo de la reunión frustrados debido a todos los giros inesperados que tomó la reunión.

Es por eso que la comunicación clara y concisa es crucial. Cuando organices una reunión, comienza con una agenda clara. Establece expectativas sobre lo que vas a hablar en la reunión y sobre lo que no estás hablando. Al referirse a tus ideas, extraélas, y señala claramente a qué se refiere. Nunca supongas que todos los demás saben exactamente a qué te refieres. No lo hacen.

Ser conciso también significa estar súper orientado a objetivos. Dado que es difícil tener diferentes partes interesadas en la misma sala, probablemente deberías omitir las discusiones que no requieren ser tratadas.

También debes considerar cómo enmarcar el problema, y solo proporcionar la cantidad correcta de detalles, para que todos entiendan el problema, pero no se vean atrapados en detalles menores que no son relevantes para el tema central de la discusión.

4. Diseño del plan en fases

Para un producto con millones de usuarios, realizar experimentos y recopilar datos se vuelve realmente importante, ya que un pequeño cambio en el estilo puede resultar en un gran cambio en el compromiso y la conversión a gran escala. También es importante aislar los cambios, para que sepa exactamente qué influye en los datos.

Por ejemplo, estoy trabajando para recrear una página en nuestra aplicación (Producto A) basada en una página similar en un producto relacionado (Producto B), y hacer algunas modificaciones para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. Inicialmente propuse un diseño que cambiaría toda la estructura de la mitad de la página.

Aunque a nuestro equipo le gustó, no pudimos proceder de inmediato. Esto se debe a que para el próximo lanzamiento, de manera realista, nuestro objetivo inmediato es replicar la página existente en el Producto B y llevarla a nuestro producto, y inevitablemente se introducirán algunos errores durante ese proceso.

Continuar con un rediseño radical de la mitad de la página cuando esos errores aún están ahí confundiría nuestros datos. Supongamos que vemos una disminución en la participación del usuario, no sabremos si se debe a los errores o al nuevo diseño.

Por eso di un paso atrás y propuse 2 versiones del diseño para 2 fases. Hay una versión ideal, que es lo que quiero que parezca la página. Luego está la versión temporal que todavía mejora un poco la experiencia del usuario, pero no requiere una reorganización radical de la página.

Como sabemos que eventualmente estamos rediseñando la página, también me aseguré de que la versión temporal fuera lo más fácil de implementar posible, para que nuestros ingenieros no pasen mucho tiempo implementando los cambios que sabemos que vamos a descartar. en nuestro futuro rediseño.

5. No pierdas el proceso

Desde que me uní a Google, he estado trabajando en un contexto completamente diferente en comparación con donde normalmente diseño en la escuela. A veces, estaba tan concentrado en aprender a trabajar dentro de la empresa que olvidé el proceso de diseño con el que estaba tan familiarizado anteriormente.

Por lo tanto, necesito recordarme constantemente que soy un experto en la experiencia del usuario. El contexto en el que trabajamos como diseñadores podría cambiar, pero la esencia del proceso de diseño y la mentalidad del diseñador no deberían cambiar.

Todavía es importante comenzar con ideas de baja fidelidad, recopilar rápidamente comentarios de las personas e iterar sobre las cosas. Todavía es importante generar un montón de ideas descabelladas inicialmente, sin estar limitados por los plazos y las necesidades de ingeniería, de modo que la cantidad conduzca a la calidad.

Todavía es importante preguntar por qué, profundizar en la raíz del problema y resolverlo con elegancia a través del diseño.

Todavía estoy aprendiendo todos los días y tratando de encontrar la mejor manera de diseñar en este nuevo contexto. Me encantaría conversar más sobre esto y aprender más sobre su experiencia al respecto.

Unirse a un nuevo equipo

6. Solicite comentarios con anticipación

Cuando me uní al equipo de Google por primera vez, estaba tratando de descubrir cómo organizar un par de mensajes de promoción diferentes en una página. El problema no me pareció demasiado complicado, así que comencé a explorar muchas alternativas, reduciéndolas, explorando en otras direcciones, enumerando las ventajas y desventajas de cada una, y resumiéndolas en una lista de opciones que puedo compartir con mi equipo.

La respuesta que recibí fue sorprendente, y ni siquiera fue sobre mi diseño. En cambio, mi project manager expuso un par de restricciones legales sobre cómo funcionan esas promociones y lo que podemos y no podemos hacer con la información que nos brindan los editores. Hay toda una historia detrás de cada tipo de promoción que no tenía ni idea de antemano. Y con todas esas limitaciones, casi todas mis alternativas de diseño necesitaban ser cambiadas.

Creo que esta es una situación bastante común. Aunque hacemos todo lo posible para aprender sobre todo en un nuevo equipo, no sabemos lo que no sabemos. Nuestros compañeros de equipo, por otro lado, tampoco pueden recordarnos todo lo que no sabemos de antemano.

Por lo tanto, es común que comencemos abordando problemas con suposiciones erróneas en mente. Ahí es donde entra la retroalimentación temprana. Cuanto antes solicite retroalimentación, antes otras personas identificarán sus suposiciones y lo ayudarán a retomar el camino. Pedir comentarios con anticipación puede ayudar a minimizar el tiempo perdido en suposiciones y malentendidos imprecisos.

7. Haz muchas preguntas

Cuando eres nuevo en un equipo, es la mejor oportunidad para hacer muchas preguntas. ¿Por qué? Porque la gente siempre está dispuesta a ayudar a los novatos.

Hacer preguntas también es valioso porque primero, no desea reinventar la rueda. A pesar de todas las increíbles ideas que se te ocurren, tus compañeros de equipo ya habrían pensado en más de la mitad de ellas.

Hacer preguntas sobre decisiones existentes y rastrear documentaciones de procesos anteriores puede ayudarte a comprender mejor dónde se encuentra el equipo en este momento, qué se ha discutido, qué se ha intentado y qué se encuentra más adelante en la hoja de ruta.

Por otro lado, nosotros como novatos siempre aportamos nuevas perspectivas e ideas frescas. Por lo tanto, a veces hacer preguntas puede ayudar a tu compañero de equipo a pensar en preguntas que nunca antes se le habían ocurrido. Esas preguntas pueden llevar a discusiones significativas y podrían tener impactos duraderos en la práctica del equipo.

Hacer muchas preguntas no significa preguntarle a todo el mundo. Para algunas preguntas, puedes encontrar algunas respuestas generales con una búsqueda rápida en Google. Para los más complicados, también es una buena práctica tener algo en mente antes de preguntar a los demás: muestra que realmente ha pensado en el problema y que respeta su tiempo.

8. Chatea con gente

Esto es algo en lo que todavía estoy mejorando, pero definitivamente aprendí lo importante y útil que es chatear con las personas del equipo cuando te unes por primera vez. Es una buena manera de establecer expectativas y aprender sobre las prioridades y el estilo de trabajo de los demás.

Incluso una conversación de 30 minutos me dio toneladas de información, desde cómo el equipo encaja en la organización más grande, hasta diferentes tipos de lugares donde la gente había trabajado antes; desde las prioridades comerciales generales de nuestro producto hasta una lista de películas de terror creada por nuestros amantes del cine.

Además, hay mucho más para una persona que lo que trabaja. Normalmente no tenemos muchas oportunidades de hablar sobre otras cosas además del trabajo, pero creo que conocer a tus compañeros de equipo a un nivel más personal puede ayudarte a colaborar mejor y hacer que todos se sientan mejor trabajando juntos. Ser un novato es una oportunidad perfecta para establecer conversaciones casuales con las personas y conocerlas

Tony Jin – UX Design