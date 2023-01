Por Soren Kaplan* – INC

Crear una nueva empresa es difícil. Estas estrategias de crecimiento ayudarán a tu startup a triunfar sin grandes inversiones.

Como muchos de los lectores saben, suelo escribir sobre estrategia, innovación, crecimiento y liderazgo. Pero recientemente me han preguntado mucho acerca de cómo ayudé a establecer Praxie.com como un sitio web de destino para cientos de herramientas digitales de mejores prácticas y plantillas utilizando estrategias de growth hacking. Eso es porque es increíblemente difícil de cortar a través del ruido y establecer una nueva marca, presencia en la web, y el modelo de negocio en el mundo competitivo cada vez más desordenado de hoy.

Esto es lo que hicimos para crear una marca y atraer a decenas de miles de visitantes a nuestro sitio web cada mes, todo ello sin una inversión significativa en marketing. Cualquiera que esté centrado, sea metódico y esté dispuesto a tomarse su tiempo puede hacerlo.

1. Crear contenido experto

El contenido es el rey. Puedes crearlo tu mismo o proporcionar una plataforma que anime a los usuarios a contribuir con contenido como parte de tu modelo de negocio. El contenido impulsa la marca y atrae a los clientes. Además, Google y otros motores de búsqueda indexan y dan prioridad a las páginas con contenido sólido, por lo que tus páginas web específicas con contenido digno de mención obtendrán un impulso en las clasificaciones SEO y verán incrementado el tráfico con el tiempo. El contenido se presenta en muchas formas: artículos, entradas de blog, listados, libros blancos, plantillas y vídeos.

2. Sindicar contenidos para aumentar los backlinks

Los backlinks son el alma del SEO. Cuantos más sitios web de renombre enlacen a tu sitio web (o subpáginas de tu sitio), más alto será su ranking en los motores de búsqueda. Y cuanto más alto sea su ranking, más visitantes orgánicos recibirá. Independientemente de lo que hagas o proporciones como parte de tu negocio, posiciónate como el experto. Conviértete en una fuente de conocimiento y perspicacia para la prensa, sé entrevistado en podcasts, escribe artículos para otros sitios o haz cualquier otra cosa que dé a conocer tu nombre (y tu vínculo de retroceso) en la red. Esta estrategia también construye tu marca y ayuda al crecimiento.

3. Conviértete en una estrella del video

El contenido no se limita a la palabra escrita. YouTube es ahora el segundo motor de búsqueda del mundo, justo detrás de Google. El contenido en video pone de relieve tu experiencia. Se comparte. Y atrae tráfico a tu sitio web que puede convertirse en suscripciones a boletines, suscripciones y compras de productos. Asegúrate de incluir palabras clave en los títulos y descripciones de tus videos. Incluye también un enlace al final del video donde el espectador pueda obtener más información (por ejemplo, tu sitio web). Reutiliza tus videos en las redes sociales e incrústalos en tu sitio web para reforzar aún más tu experiencia en contenidos.

4. Establecer relaciones por correo electrónico

Aunque hoy en día casi todas las bandejas de entrada de correo electrónico están llenas de spam, cuando alguien te da su dirección de correo electrónico, básicamente te está dando permiso (opting in) para conectar con él. Aunque el mismo principio se aplica a las redes sociales, el correo electrónico sigue siendo una forma única y directa de establecer contactos. En comparación con las redes sociales, el correo electrónico es como pegar un folleto en la puerta de casa de alguien o esperar que vean uno pegado en el poste de teléfono de la esquina. Por lo tanto, crea formas sencillas para que la gente se suscriba a los boletines informativos. Conéctate con otras personas en LinkedIn, donde la mayoría de los perfiles incluyen direcciones de correo electrónico. Céntrate en crear una lista y ofrecer comunicaciones de alto valor que utilicen contenido experto para conectar con tu público, en lugar de intentar venderles tu producto. Muchas herramientas gratuitas o económicas pueden ayudarte a empezar, como Mailchimp y Constant Contact.

5. Mídelo todo con paneles de control

La única manera de ver el crecimiento es medirlo. Utiliza Google Analytics para realizar un seguimiento de tus métricas más importantes, como el número de visitantes, las páginas de destino, las tasas de conversión de su boletín de noticias y compras, y mucho más. Utiliza herramientas gratuitas como las que ofrecen Moz y Similarweb para compararse con la competencia. Conecte las métricas de las redes sociales y la publicidad en un cuadro de mandos que ofrezca una imagen holística del negocio. Pero no pierdas demasiado tiempo recopilando datos. Manténlo simple para que puedas obtener una lectura rápida de cómo lo estás haciendo mientras pasas la mayor parte de tu tiempo haciendo las cosas que hacen crecer tu negocio.

6. Probar, volver a probar y volver a probar

Google ha introducido recientemente una gran herramienta llamada Optimize. Optimize permite realizar rápidamente pruebas en tu sitio web o en páginas web individuales. Mediante la creación de pruebas A / B que sirven diferentes encabezados de página, precios de los productos, colores de los botones, etc., puede obtener información sobre lo que funciona y lo que no en función de lo que está tratando de lograr. Comprueba qué declaraciones de posicionamiento en el mercado generan más suscripciones a boletines o qué modelo de precios genera más ingresos. La realización de pruebas debe ser una actividad continua, lo que básicamente significa que estás tomando la fórmula ganadora de tu prueba A / B y luego ejecutar otra prueba A / B utilizando esa como la línea de base. Conecta tus pruebas a tus análisis de datos para realizar un seguimiento de lo que funciona (y lo que no) a lo largo del tiempo.

La mayoría de las pequeñas startups no disponen de grandes fondos. Por eso son tan importantes los trucos de crecimiento. Utiliza un poco de esfuerzo, junto con estrategias inteligentes de captación de clientes, para sentar las bases de la tracción del mercado. Puede que necesites un poco de tiempo para obtener resultados, pero eso es también lo que se necesita para crear un negocio duradero.