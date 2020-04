6 acciones que Brian Hamilton recomienda considerar seriamente en los próximos 90 días mientras dirige su negocio a través de la crisis del coronavirus.

Nadie puede proporcionar todas las respuestas durante la pandemia de coronavirus, pero hay cosas que puede hacer para ayudar.

Llevo unos 10 años escribiendo para Inc. pero comencé a leer la revista cuando era niño. Al recordarlo, hubo un par de razones. La primera fue que quería aprender cómo convertirme en un emprendedor exitoso. El segundo fue porque ser emprendedor puede ser algo muy solitario. Es imposible describir la sensación de aislamiento que experimenta cada fundador.

Antes de que las redes sociales y los grupos sociales en general fueran una cosa, recurrí a los consejos de la revista para sentirme parte de una comunidad empresarial de personas que ocasionalmente han sido humilladas por un inversionista potencial o azotadas por un cliente frecuente o tuvieron que despedir a alguien quien fue una parte integral de la cultura de la startup.

Este contexto es necesario que lo explique, porque he pasado por muchas cosas como emprendedor y he estado en el lugar en el que se encuentran muchos lectores en este momento. Antes de compartir algunos consejos, debo decir que nadie, incluido yo, puede proporcionar todas las respuestas en un escenario económico como el que estamos experimentando. Me molesta que «gurús» como yo impliquen indirectamente que son una fuente de gran sabiduría y conocimiento. Esto minimiza la lucha inevitable que enfrenta cada emprendedor.

Me desalienta que muchas pequeñas empresas están sufriendo en este momento y que mis palabras no mitigarán su lucha. Pero, como empresarios, lo intentamos.

Dicho esto, estas son las acciones que le recomiendo que considere en los próximos 90 días a medida que dirige su negocio a través de la crisis actual de Covid-19.

1. Controle vigorosamente lo que pueda. Ignore vigorosamente lo que no puede controlar

Desafortunadamente, creo que este puede ser el punto más importante, pero tenga en cuenta que hay dos condiciones en esta declaración. Más que nunca, tendrá que ir a la guerra contra las cosas que están bajo su control. No puede controlar la economía, pero puede controlar el servicio al cliente. Puede ponerse en línea primero en el banco. Me tomó 30 años aprender lo que estoy tratando de resumir en un par de oraciones.

Además, en momentos de estrés, es muy importante que no se castigue por cosas que escapan a su control. En 2008, dirigí una empresa de software que se vio afectada significativamente por la crisis financiera. Recuerdo haber calculado que teníamos dos meses de reservas de efectivo antes de que se nos acabara el dinero. He dirigido otros negocios que no podrían haber pasado dos días sin ventas.

No creo que la mayoría de las personas en Estados Unidos (y ciertamente no en nuestro Congreso) entiendan los márgenes de las pequeñas empresas y, como tal, la calamidad de incluso una breve disminución en las ventas. La conclusión es que debe implementar las acciones que pueda y ser duro, y debe tener disciplina para ignorar lo que no puede controlar. Por cierto, esto podría comenzar con no mirar obsesivamente las noticias.

2. Proteger la moral de los empleados

Cuando era un niño, ¿cómo se sintió cuando mamá y papá discutían entre ellos sobre facturas o cualquier otra cosa? Es importante ser honesto con los empleados sobre su situación financiera, pero debe guiar a las personas de tal manera que tengan la confianza de que usted es capaz de cambiar las cosas.

En las empresas que he dirigido, utilizo la honestidad radical combinada con un plan que los empleados pueden comprar. Incluso si solo tiene tres o cuatro empleados, usted es un general de su ejército, por lo que debe tener un sentido de control. En este momento hay mucho pánico, y no tiene el lujo de ser una de las personas en pánico.

3. Preserve efectivo donde pueda

No iba a incluir este porque es muy obvio, pero he recibido muchas preguntas sobre la planificación del flujo de efectivo que hacen que este punto sea necesario. En este momento, tu lema debería ser: vivir para pelear otro día.

Ahora es un buen momento para revisar su registro de gastos y minimizar el exceso de gastos, que todas las empresas tienen. Sin embargo, tenga cuidado con los gastos relacionados con las personas. Muchas personas tienen que dejar ir a los empleados, lo cual entiendo y he vivido, pero es importante pensar a largo plazo. Si tiene la capacidad de ser fiel a los empleados, no lo olvidarán cuando los necesite. (En realidad, algunos lo olvidarán, pero ignorarán a esas personas). Me doy cuenta de que esto no siempre es práctico para una empresa que está perdiendo todos sus ingresos.

4. Sé el primero en la fila

Una de las acciones más importantes. Si está solicitando un préstamo o asistencia gubernamental, diríjase al frente de la línea. Además, sea lo que mi madre solía llamar un «empujón». Empuje y maneje su banco adecuadamente, y no espere que sean proactivos con usted. Porque no lo serán, ahora tienen sus propios problemas.

Vuelva a lo básico, comenzando con el servicio al cliente monomaniaco

Me doy cuenta de que este consejo podría ser «Déjalos comer pastel», pero creo que es importante. El espíritu empresarial se trata de la competencia, y hay que superar a la competencia en el servicio al cliente. La mayoría de nosotros afirmamos ser buenos en el servicio al cliente, pero la verdad es que todas las empresas pueden hacerlo mejor. Y las acciones del servicio al cliente es algo que definitivamente puede controlar.

Gire su producto o servicio a nuevas condiciones

He dirigido tres negocios: un negocio de paisajismo, una cadena de autoservicio de lavandería y un negocio de software. Cada uno se vería afectado de manera diferente por el virus actual. Estaba pensando en la lavandería el otro día. ¿Cómo pudo haber girado eso?

Es posible que hayamos pasado a un servicio de retiro y entrega durante este tiempo. Un movimiento como ese no habría compensado el clima económico actual, pero al menos habríamos estado generando algunos ingresos y manteniendo a algunos empleados a bordo. Busque pivotes que pueda hacer dentro de su propia estrategia, incluso si son pequeños, para mantenerse a flote hasta que tengamos más respuestas.

Cuando era niño, a veces no teníamos suficiente comida. Nos quedamos sin leche y recuerdo la sensación de vacío que me metía en el estómago. En ocasiones, mi madre me preguntaba si quería «leche mágica», leche que aparentemente crearía de la nada. Más tarde, me di cuenta de que iba al sótano y mezclaba leche en polvo con agua.

Si bien no tengo leche mágica para usted, con suerte, algunas de estas acciones ayudarán. Haga lo que pueda. Sea duro. Las cosas generalmente funcionan.

Brian Hamilton – Inc.