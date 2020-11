Tu vida personal afecta tu negocio, para bien o para mal. Los siguientes 5 malos hábitos personales estarán dañando tu capacidad como emprendedor.

Nuestra vida personal tiene más relación de lo que pensamos con nuestro negocio. Están completamente conectados aunque actuemos como si eso no fuera así, como si estuviesen separados. Tu negocio afecta a tu personalidad y tu personalidad afecta a tu negocio.

Si estás luchando por tu empresa deberías emplear parte de tu tiempo en comprobar como es tu vida personal y como le afecta. Los siguientes 5 malos hábitos personales estarán dañando tu capacidad como emprendedor.

1. No descansar completamente

Con el descanso adecuado tu rendimiento como emprendedor será infinitamente superior, pudiendo realizar proyectos de la forma más eficiente posible. Una mente cansada es una mente lenta, poco creativa, que responde tarde a los estímulos y a la información recibida. Incluso es mejor trabajar 7 horas de forma eficiente que no 10 a bajo rendimiento. No se trata de ocupar lo máximo posible.

Tienes tiempo para descansar y para realizar otro tipo de actividades que te hagan desconectar. Deja de ponerte la medalla de hombre de negocios incansable. Serás más eficiente con un descanso adecuado. Conseguirás el éxito con tu empresa si le das a tu cuerpo y mente el reposo que necesitan. Además organizar el tiempo es fundamental para sacar provecho a cada momento.

2. Tener unas malas finanzas personales

Una falta de control sobre tu dinero afectará a tu mente y a tu negocio. Cuando tu cabeza está preocupada por el dinero, no eres libre de ser el emprendedor creativo que se supone si eres. El hecho de no estar concentrado en lo que deberías supone un riesgo para que tu empresa no avance como debería, al 100%.

Además existe un riesgo mayor, en el que decidas incrementar tu salario para poder arreglar tu situación personal. O puede que decidas usar esa partida económica que estaba pensada para una futura expansión o para cuando surgiese un imprevisto. Llevarás a la empresa al desastre. Para controlar las finanzas de la compañía es importante saber manejar las tuyas propias.

3. Malas relaciones

Tener una mala relación con personas puede cerrar muchas puertas a tu negocio. Es importante durante tu carrera crear vínculos personales y profesionales pues nunca se sabe cuando pueden echarte un cable o compartir un proyecto juntos. Cuanto más íntima sea esa relación más grandes serán los problemas que puedan afectarte emocionalmente.

Cuando el daño ya está hecho puede llevar tiempo recuperar la confianza o reparar los lazos que los unían. Eso sí, elimina cualquier tipo de relación tóxica. Siempre es recomendable eso que tener un buen trato con alguien que te está dañando directa e indirectamente. Mejorar tu forma de relacionarte hace que tu empresa mejore también.

4. Falta de ejercicio

Muchos emprendedores son famosos por ignorar sus cuerpos. La falta de ejercicio reduce tu resistencia mental y física. La confianza se viene abajo cuando no estás en las mejores condiciones posibles. Realizar deporte produce enormes beneficios para la salud física y mental.

Al principio puede suponer una barrera que intimida, pero no hay que tener miedo. Tampoco hay que sobrepasarse. Es mejor empezar con calma e ir subiendo la intensidad según pasen los días. Puedes ayudarte escuchando música con unos buenos auriculares. Poco a poco irás notando los beneficios de un deporte activo y constante. Tu cuerpo lo agradecerá y tu empresa saldrá beneficiada de las mejoras que vayas obteniendo.

5. Luchar contra lo imposible

Muchas personas no saben establecer límites entre cuales son sus verdaderas responsabilidades y cuales no. Esto provoca que muchos emprendedores se sientan frustrados y quemados. El mundo se posa sobra sus hombros causando una presión abrumado la cual no son capaces de soportar.

Es importante que te concentres y sepas en todo momento cuál es tu función en tu negocio y en el planeta. Que dejes las preocupaciones que te atormentan y no puedes hacer nada a aquellas personas que son las responsables de cambiar la situación.

Eliminando estos cinco malos hábitos personales tu empresa será más próspera. No es algo que vaya a ocurrir de la noche a la mañana pero conseguirás importantes avances con poco que te centres en ello. Si reconoces un hábito específico como uno de los mayores culpables utiliza toda la energía que tengas para poder eliminarlo.

Alejandro García. Economista especializado en marketing y mercados financieros. Es un apasionado del mundo startup y las nuevas tecnologías