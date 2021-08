Esta es una de las lecciones brutales que me dejó el espíritu emprendedor: En el proceso de intentar ser grande, fracasarás en casi todo.

Hace tres años, convencí a uno de mis mejores amigos, Drew Reggie, para que dejara su trabajo y se uniera a mi cruzada emprendedora.

Yo había dejado mi trabajo en publicidad apenas unos meses antes y me ganaba la vida cómodamente como escritor independiente. Él estaba a punto de terminar su MBA y había expresado claramente su falta de entusiasmo por lo que le deparaba el futuro: un trabajo de cubículo bien pagado en una gran empresa.

“Quiero construir algo”, dijo. “Ya sabes, con empleados. Y con finanzas. No quiero ser autónomo… quiero construir una empresa”.

“¿Por qué no quieres dar el salto conmigo, entonces?” pregunté, docenas de veces. “Con el dinero que hemos ahorrado, ¿realmente crees que no se nos ocurrirá algo en un año?”

Doce meses después tuvimos un equipo a tiempo completo y una empresa que tiene un éxito que supera nuestros sueños más salvajes. Digital Press, bautizada durante una de nuestras muchas conversaciones de café en el balcón de un departamento, ha sido nuestro intento de capacitar a las personas más inteligentes del mundo para que compartan lo que saben.

Trabajamos con directores generales, empresarios, inversores y capitalistas de riesgo cuidadosamente seleccionados (principalmente en empresas con ingresos de entre 10 y 300 millones de dólares) para que compartan en Internet sus conocimientos, ganados con tanto esfuerzo. Nada de la atroz redacción que la mayoría de las empresas de relaciones públicas venden como perspicacia. Nada de la jerga publicitaria que nadie encuentra útil. Sólo las duras lecciones aprendidas y las historias personales de cómo estas personas de éxito las aprendieron.

Así que, como fundador, me gustaría compartir algunas de las duras lecciones que he aprendido durante el último año, construyendo Digital Press desde cero.

Lección nº 1: No sabes nada (y eso está bien).

Tuve la gran suerte de tener un mentor antes de dar el salto emprendedor. Mi amigo y columnista de Inc. Ron Gibori me enseñó más sobre la vida y los negocios de lo que hubiera podido aprender por mi cuenta. Pero incluso después de cuatro años de tutoría, lo que “sabía” seguía siendo sólo teoría.

Todavía no lo había sentido.

Antes de dar el salto, Ron me dijo: “Cuando todo se vuelve un caos, como fundador, tienes que aportar la calma”.

No entendí lo que significaba eso hasta que empecé a sentir la realidad de construir una empresa con los medios de vida de otras personas en juego.

El espíritu emprendedor me ha hecho sentir humilde. Y me parece que humilla a muchos jóvenes fundadores, que a menudo se lanzan a cambiar el mundo sólo para sentir el peso de sus aspiraciones cuando se dan cuenta de que no sucede de la noche a la mañana.

La teoría no significa nada hasta que has estado en las trincheras. Así que, sé apasionado. Propóngase hacer algo grande. Pero recuerda que no lo sabrás de verdad hasta que puedas decir: “He estado ahí”.

Lección nº 2: Emprender sin desarrollo personal es un desastre

Tras un año de emprendimiento, me sorprende lo poco que el mundo emprendedor habla del valor del desarrollo personal.

He hecho mucho en mis 30 años de juventud en esta tierra. Fui jugador profesional en mi adolescencia. Fui fisicoculturista en la universidad. Pero nada, y quiero decir nada, me ha puesto a prueba como el espíritu emprendedor.

A lo largo del primer año, me encontré con momentos en los que me concentraba en el negocio, me perdía de vista a mí mismo, y entonces las cosas de mi vida se desmoronaban. Las relaciones personales. La salud. El bienestar emocional. Todo se resintió, porque sentía que mi negocio era mi hijo, y que haría lo que fuera para que tuviera éxito.

Esto no es saludable. Y en los momentos en que presionas demasiado, acabas causando más daño que bien.

Sé que seré empresario el resto de mi vida. Ya no hay vuelta atrás. He cambiado para siempre. Pero si hay algo que espero hacer por la comunidad empresarial a lo largo de mi viaje, es iniciar diálogos más amplios sobre la importancia del desarrollo personal mientras se construye un negocio.

Si te pierdes a ti mismo en el proceso, tu empresa sufrirá.

Lección nº 3: El dinero es tu gasolina

Tengo la suerte de contar con otros líderes emprendedores de éxito en mi vida que me han transmitido palabras de sabiduría. Pero una de las más importantes (y se aprende muy rápido como fundador de una startup) es el valor del dinero en efectivo.

Siempre he sido frugal, pero el espíritu empresarial me hizo ver el dinero que tenía como mucho más que una “cuenta de ahorros”. El dinero empezó a tener decenas de significados: la capacidad de sobrevivir, la capacidad de innovar, el futuro de la propia empresa.

Sin dinero en efectivo, tu empresa muere

Antes de que se nos ocurriera la idea de Digital Press, comíamos de nuestras cuentas de ahorro. Nos ayudábamos mutuamente a cubrir nuestros gastos. Y en el momento en que las cosas encajaron y empezamos a construir un negocio rentable, ambos compartíamos exactamente la misma mentalidad: “Mantener todo el efectivo posible en la empresa”.

Esta es una de esas lecciones de las que oyes hablar, y que incluso puedes entender a nivel teórico, pero no es hasta que empiezas a añadir empleados, y ves que tu nómina mensual sube y sube, que lo entiendes de verdad.

El dinero en efectivo es tu gasolina. No querrás encontrarte en la carretera con el depósito vacío.

Lección nº 4: La carga de la oportunidad es real

Un buen problema que tener es un problema de todos modos.

Como empresario, una de las peores cosas que puedes hacer es perseguir demasiados conejos a la vez. He luchado con esto en todos los aspectos de mi vida, porque cuando tienes curiosidad por el mundo quieres explorarlo todo.

Parte de lo que permite que un negocio florezca es la simplicidad. Como me decía otro de mis mentores, Aaron Webber: “La simplicidad es la velocidad”.

En los momentos en que intentamos construir en demasiadas direcciones a la vez, fracasamos. Nos sobrecargamos de trabajo. Nos quemamos, incluso nos desanimamos.

Pero cuando fuimos capaces de centrarnos en mejorar una o dos cosas a la vez, volamos.

Esta es una lección que cambió fundamentalmente mi forma de pensar, no sólo en los negocios, sino en todas las actividades de la vida.

Una cosa a la vez.

Lección nº 5: El espíritu empresarial es solitario

Como no parece que mucha gente quiera admitir esto, supongo que lo haré yo.

El espíritu empresarial es solitario. Nadie sabrá lo mucho que trabajas en lo que haces. Nadie te dará el reconocimiento o la “palmadita en la espalda” que crees que mereces. Nadie se sentará allí, animándote, día tras día. Nadie asumirá la culpa cuando metas la pata. Nadie podrá decirte qué dirección es la correcta o la incorrecta.

El espíritu empresarial es solitario porque, por definición, significa elegir tu propio camino.

Esto me llevó un tiempo aceptarlo y abordarlo emocionalmente en mi interior. No sólo tus esfuerzos no serán reconocidos por la mayoría de las personas de tu vida (al menos en el grado que te gustaría), sino que a cada paso sentirás que estás defraudando a alguien.

Si no estás defraudando a tu pareja porque llevas 17 horas seguidas trabajando, entonces estás defraudando a tu amigo por no devolverle la llamada, o estás defraudando a tu cofundador por no responder a un problema lo suficientemente rápido, o estás defraudando a tus empleados por no conseguirles lo que necesitan… o te estás defraudando a ti mismo por no ser capaz de hacerlo todo.

Esta es una de las verdades más duras y brutales del espíritu empresarial: En el proceso de intentar ser grande, fracasarás en casi todo.

¿Y sabes qué? Eso también está bien.

Porque al final del día, todo lo que puedes hacer es lo mejor que puedas, y luego levantarte al día siguiente e intentarlo de nuevo, y de nuevo, y de nuevo.

Nicolas Cole – INC