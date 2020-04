La primera riqueza es la salud, decía Ralph Waldo Emerson, el emblemático poeta y filósofo estadounidense. Todo emprendedor entiende la sabiduría en esa cita profunda.

Si está agotado y experimenta confusión mental, no será tan productivo como quiere en su negocio. La vida del emprendedor puede ser emocionante y gratificante. Pero si no tiene cuidado, también puede afectar su salud mental y física.

Hay largas horas, incertidumbre y estrés. La naturaleza intensa del emprendimiento puede eventualmente conducir al agotamiento. Su rendimiento podría sufrir, causando más estrés. La buena noticia es que, de hecho, puede tenerlo todo. Algunas opciones simples y saludables pueden ayudarlo a tener más energía y concentración mental. Podrá aumentar su eficiencia y productividad sin sacrificar su salud y bienestar.

El consejo de salud típico para emprendedores es algo como esto. La gente dice: «Oh, necesitas relajarte más». O «La calidad del sueño es fundamental para su bienestar como propietario de un negocio». Pero ese tipo de consejo genérico no es beneficioso. ¿Cómo puede relajarse cuando está estresado por los plazos de los clientes? Tal vez trata de acostarse a una hora decente pero tiene problemas para conciliar el sueño. Echemos un vistazo a cuatro cosas simples que puede hacer hoy para sentirse más relajado, tener más energía y dormir mejor.

Incorpora una práctica de atención plena en tu rutina diaria (Mindfulness)

La atención plena es un estado mental en el que se enfoca en ser consciente del momento presente. Puede concentrarse en su respiración, pensamientos, sentimientos o sensaciones en su cuerpo.

La forma más común de práctica de atención plena es la meditación. Toma 10-20 minutos cada día para sentarse y entrenar la conciencia para enfocarse en el momento presente.

Algunos de los empresarios más destacados del mundo juran que su rendimiento mejora por sus prácticas de meditación. Podemos citar a Tim Ferris, Arianna Huffington y Ray Dalio. Y por una buena razón. La Universidad de Miami realizó un estudio de siete años. Encontraron que una práctica de meditación consistente resultó en un mejor enfoque mental. También evitó el deterioro cerebral relacionado con la edad.

Pero no necesita meditar durante siete años para disfrutar de los beneficios. Según un estudio, puede reducir significativamente el estrés en cuestión de semanas.

Hay algunas maneras de comenzar con la meditación. Puede buscar instrucciones en línea o unirse a una clase en un estudio de yoga local. Además, Headspace es una aplicación popular para principiantes.

Haga ejercicio para dormir mejor y reducir el estrés

No podemos exagerar los beneficios del ejercicio. Ya sea para levantar pesas, correr, nadar o hacer yoga. La actividad física puede mejorar todos los aspectos de su vida, incluida la forma en que administra su negocio.

El ejercicio regular puede afectar su rendimiento de varias maneras. Tendrá más energía, lo que aumentará la productividad. También puede ayudarlo a dormir mejor, por lo que se despierta por la mañana sintiéndose rejuvenecido.

La investigación ha demostrado que el ejercicio puede mejorar la salud del cerebro. Puede mejorar la memoria y proteger contra los trastornos del estado de ánimo como la ansiedad. Entonces, uno se siente relajado y mentalmente agudo al mismo tiempo. Los beneficios del ejercicio son claros. Pero un desafío común es que puede sentirse tentado a saltarse el gimnasio después de un largo día de trabajo.

Es mucho más probable que lo saltee una vez que se acomode en el sofá y encienda la televisión. Para un impulso adicional, considere un suplemento energético. El problema es que la mayoría de estos no serán saludables para el consumo y estarán llenos de ingredientes artificiales. Pero la marca Naked Nutrition ofrece un suplemento pre-entrenamiento natural sin edulcorantes artificiales, sabores o color y está probado por terceros. También es vegano certificado..

De esta manera, puede obtener esa motivación adicional necesaria para llegar al gimnasio, que es una de las mejores cosas que puede hacer por su salud a largo plazo.

Combustible limpio para aumentar la productividad

Por último, pero no menos importante, trate de mejorar la calidad de su dieta tanto como sea posible. Todos sabemos que debemos tener una dieta equilibrada. Deberíamos comer muchas frutas y verduras, proteínas de alta calidad y grasas saludables.

Pero no solo es lo que come, sino también lo que evita. Cuando está ocupado manejando su negocio, a veces es demasiado fácil y tentador visitar el restaurante de comida rápida.

Cuando no tiene acceso a su cocina, los refrigerios de alta calidad pueden ser muy útiles para evitar alimentos procesados ​​y poco saludables. Pueden ayudar a satisfacer su hambre o antojos, y retenerlo hasta que llegue a casa. Pero la mayoría de los bocadillos rápidos no son saludables, incluso si así es como se anuncian. Un consejo simple para comenzar a picar mejor es contar los ingredientes y leerlos. En general, menos es mejor y los nombres que suenan químicos como Isomalto-Oligosaccharides junto con el aceite de palma insalubre son un buen indicador de que la barra de proteína o la merienda no es tan saludable como se anuncia.

Mejora el rendimiento con ayuno intermitente

El ayuno intermitente es la práctica de hacer «mini-ayunos» cada día, o en trozos durante la semana.

Por ejemplo, algunas personas hacen una rutina de dieciseis y ocho. Ellos comen todas sus comidas dentro de una ventana de ocho horas cada día. Y solo beben agua, té o café (sin leche ni azúcar) durante las dieciséis horas restantes. Entonces, tal vez comen todas sus comidas entre la 1 PM y las 9 PM. Luego se saltan el desayuno al día siguiente y almuerzan nuevamente a la 1 PM. Otros hacen un ayuno de días alternos. Comen un día y ayunan al día siguiente. Esta es una versión más avanzada del ayuno intermitente.

El ayuno intermitente es una tendencia relativamente nueva en el mundo occidental. Pero el concepto de ayuno ha existido por siglos. Durante centurias, las tradiciones de todo el mundo han utilizado el ayuno para obtener diversos beneficios terapéuticos.

Si bien la mayoría de las personas ayuna para bajar de peso, puede tener algunos beneficios significativos para los empresarios. Los estudios han demostrado que puede aumentar el rendimiento cerebral en animales al generar nuevas células nerviosas. También puede ayudar a mantener niveles estables de azúcar en la sangre, lo que significa que sus niveles de energía no fluctuarán durante el día.

Para los emprendedores, otro beneficio del ayuno es que elimina una o más comidas de las que ahora no tiene que preocuparse. Es una decisión menos durante el día, lo que le permite concentrarse en tareas más productivas.

Si es nuevo en ayunar intermitentemente, es mejor comenzar con una ventana de ayuno más pequeña. Tal vez solo ayune durante 12 horas cada día al principio. Puede aumentar su tiempo de ayuno a medida que crece su tolerancia.

Reflexiones finales sobre salud y emprendimiento

Algunas opciones saludables pueden agregar un valor significativo a su vida como emprendedor. Le ayudará a operar a un nivel óptimo, tanto mental como físicamente, para que pueda maximizar su productividad.

Tómese un tiempo hoy para planificar cómo puede incorporar el ejercicio, la atención plena, el ayuno y los suplementos naturales en su rutina.