Celebramos el Mes Nacional de la Pequeña Empresa Femenina con historias personales de negocios impulsados por emprendedoras.

Octubre es un mes dedicado al empoderamiento femenino en varios frentes. Es el Mes de la Concienciación sobre el Cáncer de Mama, el Mes del Bienestar Emocional y el Mes Nacional de la Pequeña Empresa Femenina. Mientras que el Mes del Bienestar Emocional se conforma independientemente del género con el que se asocien las personas, las investigaciones demuestran que las mujeres corren más riesgo de sufrir desgaste emocional tanto en los lugares de trabajo habituales como en la actividad empresarial.

Así que, en cierto modo, el trío de causas está íntimamente interconectado: cuando prestamos atención a la salud, el bienestar emocional y el éxito profesional de las mujeres, criamos mujeres que están dispuestas a todo.

En este Mes Nacional de la Pequeña Empresa Femenina, hablé con empresarias que aprendieron a combinar eficazmente estos tres elementos básicos del bienestar y a integrarlos en una vida personal equilibrada. Sus lecciones no fueron fáciles, ni en la vida ni en los negocios, ya sea por un fracaso inicial o porque tuvieron que atravesar un muro de desafíos. Sin embargo, desafiando por completo, estas mujeres llevaron su métier de la nada a la prosperidad mientras libraban más de una batalla. Luchando y ganando.

He aquí cómo todos nosotros, independientemente del género y la experiencia empresarial, podemos celebrar el valor de las mujeres empresarias e inspirarnos en su salto de fe.

Renee Powers: Cuando una puerta se cierra, otra se abre

Cuando imaginamos que nuestra vida va por un camino determinado y pensamos que tenemos todos los detalles cubiertos, no hay que relajarse.

Sin embargo, ese puede ser exactamente el momento en el que el Universo nos da una patada en el culo, y en una dirección totalmente diferente a la que buscábamos. El modo en que lo hace suele ser brutal: cerrando una puerta delante de nuestras narices.

Para Renee Powers, fundadora del Club del Libro Feminista, el momento «aha» coincidió precisamente con una puerta rota – y una ventana que se abrió a otra realidad.

«No empecé como empresaria. Pensaba terminar mi doctorado y seguir una carrera como profesora e investigadora», dice Powers. «Pero después de 8 años en la escuela de posgrado, fallé mi propuesta de disertación tres veces. Finalmente abandoné mi programa de doctorado y canalicé todo lo que había aprendido en un negocio exitoso».

En la actualidad, Powers dirige el Feminist Book Club, una de las cajas de cajas de suscripción de libros reconocidas por Oprah Daily, Marie Claire, la Fundación Tory Burch y Readers Digest, entre otros. El club acaba de anunciar su colaboración exclusiva con la actriz Gabrielle Union.

«Definitivamente creo que he fallado hacia arriba, no hacia abajo», ríe Powers. Pero en el fondo de esa afirmación está lo que ella atribuye seriamente como rudimentario para el éxito empresarial: la paciencia para ver a través de las puertas cerradas.

«Realmente creo que el éxito como empresario, especialmente en la era digital, requiere una gran idea, un profundo conocimiento de tu nicho, integridad, consistencia y tiempo. Hay muy pocos éxitos de la noche a la mañana. A veces la paciencia es la habilidad más necesaria».

Inspiración

«La Dra. Brene Brown es mi modelo a seguir por innumerables razones. Como mi propia carrera comenzó en el mundo académico y todo lo que hace se basa en su rigurosa investigación. Pero lo que más admiro es su humildad y generosidad de espíritu mientras sigue construyendo su éxito».

Nicole Johnson: No existe la talla única

El mundo de los negocios es uno de los mayores terrenos para la metamorfosis, la transformación, secundario quizás sólo a los cuentos de hadas. Sabemos que los productos increíbles nacen de una necesidad del mercado sin explotar y de la capacidad de cubrir esa necesidad. Pero a veces, para cerrar un hueco en el mercado, no se necesitan ideas rompedoras. Como Nicole, puede que sólo tengas que centrarte en un problema, y la humilde calabaza se transformará en un carruaje mágico.

Nicole Johnson era una madre primeriza con falta de sueño cuando su negocio, The Baby Sleep Site, surgió de una búsqueda personal de la paz en la maternidad. Desde la investigación de los métodos de sueño y las necesidades de desarrollo del bebé hasta la programación de las rutinas, Nicole se esforzó al máximo por descubrir las cosas, sólo para ella. Lo que no sabía es que esto sería sólo la «charla de ánimo» antes de ayudar a miles de mujeres.

«Lo que no me gustaba de todos los libros que había es que se contradecían entre sí y no se ajustaban a mi estilo de crianza», dice Nicole. «Así que superé los problemas de sueño de mi hijo de una forma que se ajustaba a mi propio estilo de crianza, y supe que mi misión era ayudar a otros padres cansados a ‘encontrar el sueño de su hijo'».

«Empecé a ayudar a otros padres en un tablón de anuncios hace más de 12 años y, después de que suficientes personas me dijeran que debería escribir mi propio libro, empecé a pensar que quizá tenían razón. Empecé un blog y, utilizando mi formación técnica como programador informático, un Servicio de Ayuda al Sueño en el que ayudo a solucionar los problemas de sueño de otros padres más rápido de lo que podía solucionar los míos. Comencé el sitio web en 2008 dos meses después del nacimiento de mi segundo hijo y creció más rápido de lo que imaginaba. Ahora, The Baby Sleep Site recibe más de 1 millón de visitantes en la web cada mes».

Gestionar un negocio bullicioso conlleva sus propios retos, y para no estar (irónicamente) privada de sueño la segunda vez, Nicole tuvo que volver a aprender. Esta vez, no sólo la tecnología para delegar el trabajo de forma eficaz entre su equipo, sino el equilibrio psicológico para reducirlo con el fin de avanzar.

«Uno de mis principales retos empresariales ha sido no intentar ayudar a todos los que puedo. Con tantos visitantes a la web, quieres ayudar a todos los que tienen problemas, pero eso lleva a largas horas y al agotamiento. Me encanta ayudar a las familias personalmente, pero también tengo que vigilar mi propio equilibrio entre trabajo y vida. Contratar a un asistente y a otros consultores del sueño ha sido la mejor decisión que he tomado. No sólo puedo tomarme cómodamente unas vacaciones una o dos veces al año sabiendo que el negocio funcionará bien en mi ausencia, sino que también he dado a otras madres la posibilidad de trabajar desde casa (incluso antes de que se considerara más normal) mientras también crían a sus propias familias. Esto ha sido una de las cosas más gratificantes que he hecho en mi vida: ayudar a los padres con sus problemas y a la vez dar empleo a otras mamás.»

Inspiración

«Mi lema principal es que no hay un enfoque único que funcione para todos los bebés y que necesitamos un enfoque único para cada bebé único. Su edad, su temperamento y su personalidad entran en juego. Este mismo lema se puede utilizar para [los negocios y] muchas cosas de la vida. Lo que es adecuado para ti puede no serlo para mí y viceversa. Y no pasa nada. No hay nada bueno o malo, sólo lo que es bueno para cada persona».

Donna Ralston: Haz el bien a toda la gente que puedas

Cuando Donna Ralston abrió la organización sin ánimo de lucro South Metro Medical Equipment Loan Closet, soñaba con algo más que lanzar un negocio. Estaba cumpliendo una misión personal de satisfacer las necesidades de la parte más vulnerable de su comunidad: las personas que necesitaban equipos de rehabilitación médica y no podían permitirse los gastos.

Sin embargo, en un momento dado su propio negocio necesitaba ayuda. En funcionamiento desde 2016, la ONG con sede en Denver se enfrentó a tiempos difíciles en la primavera de 2020, cuando el COVID-19 la obligó a cerrar sus puertas durante varios meses. Sin embargo, lejos de quebrar su espíritu, la pandemia finalmente trajo varios ajustes a las operaciones de la organización.

«Fui directora ejecutiva de varias organizaciones sin ánimo de lucro durante más de 20 años y utilicé las habilidades que tenía para establecer y operar esta organización», así que pude organizar la actividad, el papeleo, los seguros, las cuestiones legales y coordinar la formación de los voluntarios para que todo el mundo tenga una buena idea de lo que debe hacer».

Las ONGs funcionan de forma diferente a las empresas normales, ya que el poder de las personas es literalmente su combustible. Fue esta «unión» y el arraigo en su propia fe y valores lo que hizo que Donna siguiera adelante durante la pandemia.

«[Cuando se dirige una ONG] hay que reconocer a los voluntarios su esfuerzo, sus habilidades y el tiempo y esfuerzo que dedican a ayudar a la organización. Nuestros voluntarios son muy fieles y dedicados, y realmente les gusta hacer el trabajo que han elegido».

Donna recuerda a las mujeres que aspiran a abrir organizaciones sin ánimo de lucro que las habilidades empresariales y las tecnologías innovadoras van de la mano de unos profundos valores personales. La forma de hacer que una ONG funcione es «utilizar las habilidades de tu gente y basarte en ellas», al tiempo que aprovechas las oportunidades de crear redes, especialmente el boca a boca, dentro de tu comunidad para crecer.

Inspiración

«Siendo cristiano, realmente creo que debes hacer el bien a tanta gente como puedas, de tantas maneras como puedas, tan a menudo como puedas, durante tanto tiempo como puedas. Ese ha sido mi lema. He realizado muchos viajes misioneros al extranjero y proyectos misioneros a nivel local. South Metro Medical Loan Closet surgió de mi pasión y de la misión de ayudar a la gente».

Eden Cheng: Uno es quien se rodea

Cuando empezamos un negocio, es fácil dejarse llevar por la expectación y el entusiasmo. La visión de un emprendedor primerizo parece no tener límites y la confiamos a otros con la esperanza de que todos tengan en cuenta nuestros mejores intereses, a menudo sin tener en cuenta a las personas y las circunstancias. Pero, al igual que los corazones, los planes de negocio pueden resquebrajarse con las personas equivocadas.

Eden Cheng, fundadora de la empresa de software PeopleFinderFree, es una empresaria que ha aprendido a ser selectiva gracias a las duras lecciones del fracaso inicial.

«Cuando lancé mi primera empresa de software hace unos años, sólo quería poner en marcha el negocio y tomé malas decisiones sobre a quién contrataba», dice. «En aquel momento estaba tan lleno de exceso de ganas y entusiasmo que no siempre tuve cuidado de tener a las personas adecuadas a mi alrededor».

Como resultado, Eden se enfrentó a un problema que lleva a la quiebra de muchas startups: su equipo no era un equipo de visionarios, sino de gente que «venía de paseo». «Fue inevitable que sufriéramos prolongados retrasos en el proyecto, lo que acabó costándome una importante cantidad de dinero en el proceso y, en última instancia, estancó tanto el proyecto que tuvimos que cerrarlo definitivamente», afirma.

Ahora, en su segunda y exitosa empresa, Eden considera que las lecciones de aquel fracaso inicial son «duras pero valiosas».

«Ahora me aseguro de tomarme mi tiempo para contratar a personas que estén realmente interesadas en mi éxito y que entiendan lo que hacemos aquí», dice. «Tienen que ser muy hábiles en sus especialidades y ser capaces de tirar de su propio peso, mientras yo me centro en manejarme por mi cuenta. Todo lo que no sea eso es inaceptable. Y aunque suene duro, he aprendido a estar bien con eso porque puedo dar fe de que la calidad de tu equipo realmente puede hacerte ganar o perder.»

Como mujer fundadora que ha experimentado la mayoría de las luchas del empresariado femenino, Eden dice que a menudo ha luchado contra el impulso de abandonar. Lo que le ayudó a salir adelante fue una sólida red de apoyo formada por familiares, amigos, socios y compañeros de trabajo alineados con la visión de su empresa.

«La fuerza de un fundador no empieza en el lugar de trabajo, sino en casa, en su vida personal. Y, en el aspecto profesional, esto también implica asegurarse de que siempre contratas a las personas adecuadas para tu negocio, no sólo por sus habilidades y cualificaciones, sino también por su personalidad y carácter.»

Inspiración

«Jessica Alba es más conocida por su trabajo en el cine [pero] en los últimos años ha pasado de ser una estrella de Hollywood… a convertirse en la cofundadora de una empresa de mil millones de dólares, cuya misión de vender pañales, toallitas, productos de limpieza y otros productos sin productos químicos la colocó en las revistas de negocios y la elevó al mundo de las empresas de éxito. Lo que más me impresiona es el hecho de que construyó un negocio con un propósito que hace bien en ofrecer los productos ecológicos que sus clientes necesitaban, todo bajo un mismo techo, manteniéndose fiel a las prácticas ecológicas.»

Christina Kaye: Descartar la inseguridad y el miedo

Vivimos en una cultura ávida de emprendimiento. Entre las generaciones más jóvenes, el 63% tiene previsto crear un negocio en algún momento de su vida, el 99% de las empresas son PYMES y los negocios digitales requieren tan sólo unos cientos de dólares para su puesta en marcha. Todo esto hace que los aspirantes a empresarios estén bastante seguros de sí mismos, hasta que tienen su primer roce con la realidad.

Christina Kaye es una ex asistente legal de juicios y litigios que hizo un puro «salto de fe» con su negocio de coaching digital, Write Your Best Book. En 2019, los retos se fueron acumulando a medida que el bufete de abogados de Christina -y con él, su estable carrera de abogada de 22 años- se encontró al borde del cierre, su difícil matrimonio terminó, y ella se encontró al borde del desempleo con dos hijas adolescentes.

Estaba segura de que su plan encontraría apoyo.

«Decidí, al menos, intentar convertir mi actividad paralela de 10 años como entrenadora de autores, editora de libros e instructora de escritura en un negocio completo», dice Christina. «[Pero] cuando compartí esta decisión con mi círculo de amigos y familiares, la reacción que recibí como respuesta NO fue la que esperaba. La mayoría se quedó extrañamente callada y no ofreció un «a por ellos» convincente, pero más de una persona hizo saber su opinión, alto y claro.»

En lugar de las cálidas palabras de ánimo que esperaba, Christina se encontró con un muro de escepticismo. «[Me dijeron cosas como] «Nadie que abre un negocio tiene éxito la primera vez», «¿Qué vas a hacer cuando fracase y no puedas mantenerte a ti misma, y mucho menos a las chicas?», «Nunca has dirigido un negocio. ¿Cómo puedes esperar que funcione? Y mi favorito de todos los tiempos: «¿Por qué no te buscas un buen trabajo fijo en la tienda de comestibles?».

Si a esto le añadimos una pandemia mundial que se lanza casi al mismo tiempo que su nuevo negocio, las circunstancias habrían bastado para que la mayoría de la gente se rindiera, pero no Christina.

«A pesar de las circunstancias no tan favorables en las que empecé lo que yo llamo mi ‘Segundo Acto’, y desafiando directamente a aquellos que no podían molestarse ni siquiera en fingir apoyo, ¡había ganado mis primeras 6 cifras antes del final del primer trimestre! Ahora, el segundo año (mi segundo año de ingresos de más de 6 cifras) está a punto de terminar, y hasta la fecha, he ayudado a más de 300 autores a escribir y lanzar sus libros con éxito, me he vuelto «viral» en Tik Tok, he reunido más de 100.000 seguidores y suscriptores, y he aparecido casi mensualmente en todos los sitios web para autores, así como en otros medios de comunicación, blogs y podcasts.»

Lo que Christina atribuye a su éxito empresarial cuesta arriba es la fuerza para enfrentarse, aceptarse y quererse a sí misma. «Hay que cavar hondo y encontrar esa parte de ti, por muy enterrada que esté, que conoce tu valor y sabe exactamente de lo que eres capaz, superar la inseguridad y el miedo, y ponerte ahí fuera para que el mundo te vea, con todas las verrugas. […] La primera vez que grabé un evento en directo y, de alguna manera, tropecé con el tema de mi reciente divorcio y el trauma subsiguiente, la repetición y el reenvío de ese vídeo no sólo recibieron cientos de miles de visitas y likes… me hice «viral», algo que nunca le habría ocurrido a la mujer insegura y poco segura de sí misma que fui una vez.»

Inspiración

«Si las dos nos hubiéramos conocido, apenas habríamos tenido nada en común. Sin embargo, siempre he citado a Ruth Bader Ginsburg como mi modelo a seguir por una sencilla razón. [Es una de las mujeres más famosas de la historia, que alcanzó el mayor nivel de éxito posible en su carrera profesional gracias a su firmeza en sus opiniones personales y a su oposición a las opiniones con las que no estaba de acuerdo. [Admiro cómo] expresó sus opiniones y su desacuerdo de forma silenciosa pero poderosa y con clase».

Reflexiones finales

Una de las citas favoritas de Christina Kaye es la de Ruth Bader Ginsburg: «Lucha por las cosas que te importan, pero hazlo de una manera que lleve a otros a unirse a ti». Eso es exactamente lo que hicieron estas empresarias para triunfar. Sin importar la visión que la gente tenía de ellas, las inseguridades personales, la falta de financiación o las circunstancias que la vida les deparó, mantuvieron su bandera en alto. Ganaron y siguen ganando porque, en los negocios, luchar y ganar es un esfuerzo diario.

Lo que todos nosotros, independientemente del género, podemos hacer para empoderar a más mujeres en los negocios es proporcionar un espacio seguro en torno a su bienestar físico, mental y profesional que celebramos este mes.