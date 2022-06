por Jordan Hickey – INC

Construir redes es un componente esencial para crear un negocio de éxito: Sus conexiones pueden conducir a mentores, asesores e incluso inversores.

Conectar con las personas adecuadas puede marcar la diferencia

Construir una red es un componente esencial para crear un negocio de éxito: Sus conexiones pueden conducir a mentores, asesores e incluso inversores.

La evidencia sugiere que diversificar su red tiene muchos beneficios: Es más probable que encuentres oportunidades inesperadas y soluciones más creativas a los problemas empresariales. Sin embargo, el problema de la red de contactos es que la gente tiende a conectarse con otras personas que tienen antecedentes y perspectivas similares a las suyas, lo que puede dificultar que personas de orígenes históricamente subrepresentados se introduzcan en círculos que carecen de diversidad.

Aquí hay consejos de fundadores en tres industrias diferentes sobre cómo construyeron redes que les ayudaron a lanzar sus carreras empresariales.

1. Empieza a tuitear, pero házlo bien

Gefen Skolnick, de 25 años, fundadora de Couplet Coffee, con sede en Los Ángeles, afirma que en Twitter se establecen más contactos que en LinkedIn. Debido al formato más informal de la plataforma, dice, es más fácil conocer a alguien y relacionarse con él con frecuencia.

«La gente no se da cuenta de la mina de oro que es Twitter», dice Skolnick. «Tienes la oportunidad de conocer las personalidades y opiniones reales de la gente en un formato más interesante. Eso es lo que ayuda a que mucha gente tenga conexiones más cálidas».

Para empezar a crear una red sólida en Twitter, sigue a las personas que te interesan y a las que ves como posibles conexiones. Interactúa con sus contenidos cuando los publiquen, además de crear tus propias publicaciones.

El tono de tus contenidos debe ser fiel a tu personalidad, pero siempre que puedas, hazlo de forma desenfadada. Comparte los detalles de tu trayectoria empresarial; haz que tu público participe en el éxito de tu empresa.

El primer inversor y mentor empresarial de Skolnick, la fundadora de Away, Jen Rubio, se puso en contacto con él a través de un mensaje directo de Twitter. Skolnick dice que Rubio se sintió atraída por Couplet por lo abierta que era en Twitter y por la comunidad que estaba creando en su cuenta.

Recomienda hacer preguntas a tu audiencia cuando haya algo que no sepas, estar disponible para otros fundadores y recopilar las cosas nuevas que aprendes en hilos de Twitter como formas de atraer la atención a tu cuenta. La red que construyó en Twitter, dice Skolnick, es la razón por la que pudo dejar su trabajo y trabajar en Couplet Coffee a tiempo completo.

2. Utiliza Instagram para mostrar lo que tu empresa puede hacer

Al igual que en Twitter, la creación de conexiones en Instagram comienza con el seguimiento de las personas que te interesan y la participación en lo que publican. Sin embargo, lo que tiene Instagram que no tiene Twitter es la capacidad de mostrar visualmente lo que representa tu empresa y lo que puede hacer.

«Si muestras tu trabajo, si eres un creador de contenidos, es un currículum de lo que puedes producir», dice Bimma Williams, de 35 años, fundadora de la empresa de podcasts Claima Stories, con sede en Portland (Oregón). Dice que le llevó tiempo crear una audiencia, pero que finalmente sus ahora mentores empezaron a acercarse porque estaban interesados en la comunidad que estaba creando.

Williams también recomienda publicar con frecuencia y a una hora constante para que tus seguidores sepan cuándo esperar tus publicaciones. Y no hay que ser demasiado «pretencioso» con lo que se publica, dice. La calidad es importante, pero no dejes que lo perfecto sea enemigo de lo suficiente. Un calendario de publicación puede ayudarte a mantener la coherencia. Reserva tiempo para la creación de contenidos y ponte plazos.

3. Céntrate en la calidad más que en la cantidad de conexiones

«Olvídate de la idea de que tienes que conocer al mayor número de personas posible y lo más rápido posible», dice Allan Jones, de 35 años, fundador de la empresa de recursos humanos Bambee, con sede en Los Ángeles. Tu red se ampliará de forma natural con el tiempo si te centras en establecer conexiones más profundas con unas pocas personas seleccionadas.

Jones, por ejemplo, se fija el objetivo de conocer sólo a dos personas cada vez que acude a un evento de networking, independientemente del número de asistentes. Una vez que cumple ese objetivo, sin importar el tiempo que le lleve, se siente cómodo al marcharse.

«Nunca me pongo estándares imposibles, lo que significa que nunca podré conocer a todos los que son relevantes para mí en el evento», dice. «Establezco mis estándares para que sean razonables, de modo que la interacción pueda seguir siendo auténtica».

Jones también dice que no debes obsesionarte demasiado con la forma en que una persona puede ayudarte cuando la conoces; debes hacer networking porque te interesa conectar genuinamente, no porque necesites algo de esa persona. Jones conoció a Nate Redmond, por ejemplo, quien ha invertido la segunda mayor cantidad de dinero en Bambee, cuando ambos trabajaban en Docstoc. Jones no tenía nada que ganar de Redmond en ese momento, pero en cambio desarrolló la conexión mostrando su ética de trabajo y su genuino interés por Redmond.

«Las relaciones que se mantienen, sean de la categoría que sean, son las que se construyen realmente sobre algo auténtico», dice.