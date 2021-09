Manuj Awwargal, un experto en Big Data e IA al servicio de la innovación, productividad y sostenibilidad, comparte 25 consejos para la buena salud de tu startup.

En el mundo de las startups, la red de contactos lo es todo. A lo largo de tu carrera como emprendedor entrarás en contacto con cientos (si no miles) de personas, y la mayoría de ellas no serán contactos significativos, pero unos pocos serán de gran valor.

Nunca dejes de aprender. Una cultura de aprendizaje es una de las cosas más importantes dentro de una startup. Aprender constantemente no sólo es valioso para los empleados, sino que también es muy bueno para la empresa.

Estar dispuesto a fracasar. Nadie dijo nunca que empezar una startup fuera fácil. Y ciertamente no es fácil fracasar para muchos emprendedores, pero es parte del juego y tienes que estar dispuesto a fracasar si quieres que tu startup prospere.

No tengas miedo de arriesgarte. Montar un negocio es una cosa, pero arriesgarse es algo totalmente distinto: si quieres crear un negocio de éxito, y un negocio que realmente tenga posibilidades de despegar y hacerse grande, tienes que estar dispuesto a arriesgarte.

Comercialice siempre sus productos. Si quiere que su negocio prospere, debe comercializar su producto. La idea de que “si lo construyes, ellos vendrán” no se aplica a las startups, ya no, si es que alguna vez lo hizo.

Reúne al equipo adecuado. Construir una startup sólida y duradera requiere mucho trabajo. Pero una de las cosas más importantes para tener una gran startup es reunir el equipo adecuado en primer lugar para el negocio en particular.

Conseguir la financiación adecuada. Una cosa es poner en marcha una startup. Otra cosa es conseguir que prospere y llegue a donde realmente quieres que esté, pero para ello se necesita financiación. Y si lo haces bien, no vas a tener financiación nada más empezar, así que planifica con antelación.

Sé un estudiante consumado. Como emprendedor/fundador, tienes que convertirte en un estudiante consumado. No sólo debes aprender el oficio (diseño web, codificación, escritura, etc.), sino también entender cómo interactúan las personas entre sí y lo que ha funcionado y no ha funcionado en el pasado. Si quieres que tu empresa crezca y prospere, no te conformes con ser mediocre o estar bien. Da un paso adelante. Conviértete en un estudiante.

Prepárate para todo. Estar preparado para todo significa no esperar que todos los problemas estén planificados. Adaptarse al cambio significa esperar lo inesperado.

No confíes en la serendipia. Creo que todos tenemos la tendencia a confiar en la serendipia cuando se trata de cosas que van a marcar el destino de nuestros negocios. Pero no confíes sólo en esa casualidad. Aunque es muy posible que acabes en otra empresa de éxito, no llegarás allí por accidente.

No compliques la idea. Las startups son complicadas: hay muchas partes en movimiento y mucha gente no entiende lo que hace la empresa inmediatamente. La clave es recordar que estás construyendo un negocio, no un producto, y para tener éxito debes simplificar las cosas.

Conoce los procesos. Dirigir una startup es difícil. Si no sabes lo que estás haciendo, es súper fácil cometer errores, que te costarán tiempo, dinero y, en última instancia, harán que tus esfuerzos sean una pérdida de energía. Tienes que saber bien dos cosas cuando diriges una startup si quieres tener éxito.

Comparte las responsabilidades. Si tu startup es un pastel, cada persona involucrada en el equipo comparte responsabilidades y tareas. No es como en las películas, donde siempre hay una persona que lleva la startup sobre sus hombros. Las startups se basan en el trabajo en equipo.

Organízate. Desde la rutina matutina y la elaboración de una lista de tareas cada noche, hasta la anotación de tus ideas, pasando por el seguimiento de las métricas, hay un denominador común: no conseguirás hacer nada hasta que te organices.

Mantener un registro detallado: Llevar un registro detallado parece una tarea muy aburrida, pero es importante porque hay muchas cosas que querrás volver a ver más adelante, así que es mejor hacer un seguimiento de todo ahora para no tener que volver atrás e intentar unir las piezas del puzzle más adelante.

Comprender los riesgos y las recompensas. Fundar y hacer crecer un negocio conlleva un riesgo importante. Y entender cómo gestionar ese riesgo es una parte importante de tu papel como empresario. Si vas a embarcarte en una empresa de este tipo, tienes que entender los riesgos y las recompensas que conlleva.

Sé creativo: crear una empresa nueva es difícil. Crear algo nuevo siempre es difícil. Pero hay un secreto que quizá no conozcas. Ser creativo en la forma de resolver los problemas no sólo te facilita la vida, sino que puede desbloquear enormes oportunidades de éxito.

Prepárate para hacer sacrificios. A la mayoría de las personas les encantaría crear una empresa, e incluso lo harían por puro amor a la idea, pero hay muchas etapas en una startup. Si quieres construir algo que dure a largo plazo, habrá sacrificios en el camino.

Ofrecer un gran servicio: el éxito o el fracaso de tu startup depende de lo bien que sirvas a los demás. Si proporcionas todo el valor posible a tus clientes, miembros del equipo y socios, tu sueño florecerá. Tu startup no vivirá a menos que se ocupe de los demás y añada más valor del que recibe.

Mantén la concentración – Es fácil distraerse cuando se está creando una empresa: hay tantas cosas que hacer que pueden desviar tu atención y llevarte en otra dirección. Pero si quieres que tu empresa tenga éxito, tienes que centrarte en ella.

Sé coherente: las nuevas empresas son emocionantes y quieres mantener el entusiasmo durante todo el tiempo que sea humanamente posible. Pero lo más importante para una startup es tener un plan y ejecutar ese plan cada día, de forma consistente. Parte del éxito de un emprendedor consiste en ser constante. Si queremos ganar, tenemos que estar en la cima de nuestro juego todo el tiempo.

Da valor a tus clientes potenciales – Nunca pierdas un cliente potencial: valora a tus clientes potenciales dándoles algo valioso. Ofrece un pdf gratuito, un audiolibro, una consulta gratuita o lo que sea que les dé información tangible y valiosa para ayudarles a resolver su problema.

Comprométete con tu audiencia- Mucha gente se deja llevar por el crecimiento, pero ¿cómo haces crecer realmente tu startup? El compromiso es una de las principales razones por las que la gente decide suscribirse a tu contenido y pasar más tiempo contigo.

Obtén retroalimentación- La respuesta a la mejora incremental está en obtener retroalimentación constantemente de los usuarios o clientes. Si quieres que tu startup crezca, busca la forma de pedir feedback de forma regular, al mayor número de personas posible. A continuación, utiliza diferentes herramientas y estrategias para recoger ese feedback.

Saber cuándo pivotar – A veces te quedas tan atrapado en la idea que, cuando no crece, dejas de dedicar tiempo y esfuerzo a mejorarla, y entonces muere. Pero hay una forma más inteligente de cuidar tu idea: pivotar hasta encontrar algo que crezca.

Manuj Aggarwal – fuente: LinkedIn