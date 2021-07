Conozca cuáles son, según los expertos en pequeñas empresas, los 20 errores más grandes que cometen las nuevas empresas.

Según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, el 20% de las nuevas empresas fracasan durante los dos primeros años de funcionamiento, y aproximadamente la mitad de las empresas no sobreviven más allá del quinto año. Entonces, ¿Cómo se puede lanzar y dirigir con éxito una empresa nueva?

Nos pusimos en contacto con cientos de propietarios de pequeñas empresas, estrategas de crecimiento, asesores financieros, expertos legales y consultores empresariales para recopilar los 20 mayores errores que cometen las empresas emergentes para que puedas evitarlos al iniciar tu negocio.

1. No tengas miedo a fracasar

“El mayor error que puedes cometer es tener miedo al fracaso. El fracaso es la clave de tu éxito, y saltar al miedo es muy positivo para tu futuro negocio. Cómo te levantas después del fracaso y aprendes de tus errores es la clave del gran éxito”. – Audrey Darrow, presidenta de Righteously Raw

2. Haz un plan de negocio

“Demasiados negocios comienzan sin un plan básico, y si no se planifica, se está planeando esencialmente el fracaso. Una empresa nueva debe trazar un plan de negocio, aunque sea de una sola página. Debe incluir cuánto cuesta operar, cuánto prevén vender, quién compraría su producto y por qué”. – Deacon Hayes, experto en finanzas y fundador de WellKeptWallet.com

3. Organizarse

“Ser organizado es la clave. Dirigir una pequeña empresa es como ser el maestro de ceremonias de un circo. Es normal tener docenas de cosas sucediendo a la vez. Así que tengo una lista de tareas diarias, cosas que tengo que hacer. Y las enumero por su prioridad. Parece sencillo, pero funciona, y me hace ser mucho más productiva”. – Tara Langdale-Schmidt, fundadora de VuVatech

4. Entiende tu mercado y tu público objetivo

“Un error común de las startups es no tomarse el tiempo para entender el mercado o los clientes para los que estás construyendo. Para los fundadores técnicos, escribir código puede parecer más fácil que hablar con los clientes, pero no hay manera de saber si estás en el camino correcto a menos que estés constantemente recibiendo comentarios de los clientes actuales o potenciales. Es importante reconocer que la creación de un gran producto a menudo no se traduce en un negocio exitoso. Muchas empresas se encuentran con que se centran en un mercado que simplemente es demasiado pequeño para construir un gran negocio“. – George Deglin, cofundador y director general de OneSignal

5. Solicitar la estructura legal adecuada y el registro de la empresa

“Los mayores errores que cometen las startups son no registrar su negocio, elegir la entidad empresarial adecuada o proteger su propiedad intelectual. Estas tres áreas son cruciales para que un negocio comience bien, donde si no se hace correctamente, costará un tiempo y dinero valiosos para corregir.” – Heather Green Miller, abogada y propietaria de HGM Law Office

6. No intentes hacerlo todo tú mismo

“Un gran error que cometen los emprendedores es pensar que están solos y tratan de operar de forma independiente sin rodearse de un consejo sabio. No intentes dirigir un nuevo negocio tú solo. Busque y contrate a asesores experimentados y de confianza para discutir sus ideas de negocio, su estrategia, sus retos y sus progresos. La sabiduría y el poder existen en la multiplicidad de consejos. Incentive a entre cuatro y seis personas para que se unan a su empresa como asesores a fin de recibir una retroalimentación continua para que se produzcan menos errores”. – James Zimbardi, director general de Rent Items

7. No te asocies con los inversores equivocados

“Un consejo importante que los emprendedores deben conocer antes de iniciar un negocio es que sus inversores son algo más que simples patrocinadores financieros. El primer grupo de inversores de una empresa la hará o la romperá. Estas personas depositan su confianza en el potencial de la empresa sin que se les presente una prueba de concepto. Una vez que las empresas han pasado por su financiación inicial, entonces interactuarán con inversores que se fijan en el crecimiento y la sostenibilidad del negocio”. – Krish Subramanian, cofundador y director ejecutivo de Chargebee

8. No evitar los contratos

“Uno de los mayores errores que puede cometer un empresario/emprendedor al iniciar un negocio es no aplicar los contratos. Por muy buenas que sean las relaciones, pueden venirse abajo cuando no se ponen en marcha sistemas y acuerdos.” – Michelle Colon-Johnson, fundadora de 2 Dream Productions

9. No contratar demasiado pronto

“Con diferencia, el mayor error que puede cometer una startup es contratar empleados demasiado pronto, como por ejemplo contratar a tiempo completo cuando podría tener más sentido un trabajador a tiempo parcial, o contratar a un empleado cuando un subcontratista podría haber hecho el mismo trabajo/función. Es muy fácil dirigir una pequeña empresa con trabajadores a tiempo parcial, subcontratistas y los servicios de otros profesionales”. – Joseph C. Kunz Jr., director general y presidente, Dickson Keanaghan

10. No subestimes las necesidades de capital

“La mayoría de los emprendedores piensan que pueden llegar más lejos con menos. En un esfuerzo por minimizar la dilución del capital, se olvidan de tener en cuenta las incógnitas, los retos o los retrasos en el camino. Los líderes de las startups tienden a planificar para el mejor de los casos, pero eso casi nunca sucede. Esta mentalidad puede atribuirse a la positividad de los líderes y a haber bebido su propio Kool-Aid. La positividad tiene su lugar, sin embargo, cuando se trata de capital; a menudo resulta en tener que volver al pozo para un aumento menos que ideal”. – Wayne Schepens, fundador y director general de LaunchTech Communications

11. No malgastes el dinero

“Manejar el dinero de forma incorrecta y ser irresponsable con el flujo de caja es una sentencia de muerte para las startups con acceso limitado al capital. He cometido el error de contratar a demasiadas personas en lugar de las adecuadas, y de gastar dinero para llenar la parte superior del embudo sin tener un proceso bien definido para gestionar la parte inferior del embudo. Destinar un buen dinero a un mal uso y tratar de ser todo para todos en lugar de centrarse en un nicho es una forma segura de perder un tiempo y un dinero valiosos, que son la savia de cualquier startup.” – Thomas Aronica, fundador y director general de Biller Genie

12. No te des el sueldo equivocado

“Pagarse muy poco o demasiado [es un error]. A menudo es más fácil determinar el salario de un nuevo empleado que el de un propietario o socio. Considere la posibilidad de pagarse un porcentaje de los ingresos. Elijas lo que elijas, haz que la determinación de tu sueldo -y el de tus socios- sea una práctica y una base para una sana expectativa de gestión”. – Diana Santaguida, cofundadora y directora creativa de SEOcial

13. No infravalores tu producto o servicio

“No pongas un precio demasiado alto, pero tampoco demasiado bajo sólo para ganar cuota de mercado. Si eres bueno, ¡ponle precio! Muchos emprendedores empiezan con la mejor de las intenciones y dan cosas gratis, o hacen cosas gratis por caridad, por la comunidad o por la visibilidad. Tenga mucho cuidado con esto, porque no querrá ser conocido como una fuente de regalos. Haz sonar la caja registradora primero”. – James Chittenden, consultor de pequeñas empresas, OneClickAdvisor

14. No te lances demasiado rápido

“Uno de los mayores errores que cometen las startups es lanzarse antes de estar preparadas. El dicho ‘más vale hecho que perfecto’ es el consejo correcto, sin embargo, el ‘hecho’ tiene que asegurar que puede manejar nuevos clientes. Una vez que te hayas lanzado al público y empieces a conseguir clientes, asegúrate de que tus sistemas y procesos están en marcha, como las condiciones y el proceso de pago, los contratos, las comunicaciones, mientras sigues siendo capaz de mantener tu estrategia de marketing. Los procesos de fondo deben ser herméticos antes de empezar a captar clientes; si no lo son, estas son las grietas que se mostrarán y parecerán poco profesionales”. – Gems Collins, creadora de cursos online, coach empresarial y directora general de Gems Collins LLC

15. No te expandas demasiado rápido

“Cuando empiezas a ver el éxito, puede ser fácil asumir que el crecimiento continuará, y la mejor manera de sacar el máximo provecho es simplemente copiar y pegar tu fórmula de trabajo. Sin embargo, si… expande su negocio demasiado rápido, podría tener consecuencias nefastas. Puede descubrir que su periodo de crecimiento ha sido sólo temporal, y acabar atascado con un montón de personal nuevo pero sin trabajo y sin fondos para cubrirlo. Por eso es importante adoptar un enfoque lento y constante de la expansión, y no actuar nunca al calor de los buenos resultados”. – Mark Webster, cofundador de Authority Hacker

16. Implementar un proceso de contabilidad adecuado

“Muchos fundadores de startups comienzan sin un proceso de contabilidad. Unos buenos hábitos de contabilidad te ayudan a tomar decisiones empresariales más inteligentes, a detectar oportunidades desde el principio y a evitar problemas antes de que se vuelvan inmanejables. Entender las finanzas ayuda a mantener el pulso de la salud financiera de la empresa. Las buenas prácticas de contabilidad también garantizan que estés al tanto de cuestiones como los pagos de impuestos y seguros, que pueden meter en problemas a empresas que de otro modo serían excelentes”. – Paola García, vicepresidenta y asesora de pequeñas empresas, Pursuit

17.Crear un plan de marketing

“Si has validado con éxito el problema, el mercado y la idea de tu startup, entonces necesitas tener un plan sobre cómo vas a conseguir tu primer usuario, los primeros 10 usuarios, los primeros 100 usuarios, y así sucesivamente. Ahí es donde necesitas una estrategia de marketing detallada que abarque la adquisición inicial de usuarios, la conversión de esos usuarios en clientes de pago y hacer que esos clientes estén tan contentos con tu producto que te ayuden a conseguir más usuarios (a través de reseñas, boca a boca, referencias, etc.).” – Sam Sheppard, cofundador de Cabana

18. No contrate a las personas equivocadas

“Se necesitan diferentes conjuntos de habilidades y antecedentes para los diferentes puestos que querrás cubrir. Cuando empieces, asegúrate de que cuentas con personas trabajadoras y generalistas que puedan hacer todo lo que necesitas. Cuando empiece a crecer, considere la posibilidad de contratar a personas especializadas para los puestos que necesiten un especialista. No contrates a un generalista cuando necesites a alguien especializado, y no contrates a un especialista cuando puedas contratar a un generalista para que lo haga”. – Devin Miller, abogado, fundador, director general y socio gerente de Miller IP Law

19. No prometas demasiado ni incumplas lo prometido

“No te exijas demasiado en la búsqueda de ingresos. Es mucho mejor decirle a un cliente potencial que puede encargarse de su proyecto el mes que viene, por ejemplo, que asumir demasiado. Esto no sólo te evitará incumplir los objetivos por un aumento de la carga de trabajo, sino que también hará que parezca que estás muy solicitado. Y eso siempre es bueno”. – Zhen Tang, consultor de empresas y director de operaciones, AILaw

20. No subestimes las exigencias del negocio

“El mayor error que cometen las startups es subestimar las exigencias del negocio. Los documentales y blogs sobre startups hacen que la gente piense de forma optimista; esto se debe a que la información disponible no destaca las dificultades de iniciar un negocio, sino que glorifica el final, que es un negocio próspero. Por ello, la gente piensa que una startup es fácil y divertida, cuando en realidad es todo lo contrario. Las startups te quitan la mayor parte de tu tiempo y dinero. Incluso pueden arruinar las relaciones”. – Esther Meyer, directora de marketing de GroomsShop

Conclusión

Una startup de éxito no la construye una sola persona: rodéate de expertos en la materia y de mentores en los que puedas apoyarte y aprender. Aunque hay varios errores de inicio que querrás evitar mientras construyes tu negocio, los errores ocasionales son inevitables, y gestiona tus expectativas en consecuencia.

No tengas miedo al fracaso; en su lugar, aprende de tus errores y haz pivotar tu modelo de negocio según sea necesario. Pruebe nuevas ideas y reciba comentarios para poder ajustar su producto y satisfacer mejor las necesidades de los clientes.

Skye Schooley – Business News Daily